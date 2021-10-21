"Иди и смотри": интересные факты о фильме и фото со съёмок

Но вот сценарий, в таком виде, в котором его презентовали, не устроил Госкино. Внесено было множество правок и то, что получилось в итоге, Элем Климов ставить не захотел.

Вернулся режиссёр к работе над этим проектом лишь в 1984 году. Из названия сценария пропало упоминание Гитлера, новое название отсылало нас к библейским сюжетам. Сам же сценарий стал ещё более жёстким и бескомпромиссным.

На главную роль пригласили не профессионального актёра. Роль досталась 14-ти летнему подростку Алексею Кравченко.