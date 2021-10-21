"Иди и смотри": интересные факты о фильме и фото со съёмок

Первую попытку поставить этот фильм, Элем Климов предпринял ещё в 1977 году. Вместе с Алесем Адамовичем был написан сценарий о событиях в Белоруссии, происходивших во время Войны. Рабочим названием было "Убейте Гитлера".
Но вот сценарий, в таком виде, в котором его презентовали, не устроил Госкино. Внесено было множество правок и то, что получилось в итоге, Элем Климов ставить не захотел.
Вернулся режиссёр к работе над этим проектом лишь в 1984 году. Из названия сценария пропало упоминание Гитлера, новое название отсылало нас к библейским сюжетам. Сам же сценарий стал ещё более жёстким и бескомпромиссным.
На главную роль пригласили не профессионального актёра. Роль досталась 14-ти летнему подростку Алексею Кравченко.
Недостаток актёрского опыта юного актёра компенсировали съёмкой в хронологическом порядке, чтобы Алексей мог постепенно эмоционально перестраиваться, как делал это в кино и его персонаж.
Результатом такого решения стали затянувшиеся съёмки. Фильм начали снимать в марте, а закончили лишь в декабре. Когда пришла зима, пришлось бороться со снегом, расчищая его и растапливая.
Сохранять эмоциональный настрой в процессе съёмок должен был не только главный герой. Режиссёр и сам ни разу не покинул съёмочную площадку за всё время работы.
Снимать фильм отправились в Белоруссию. Съёмки проходили в Березинском заповеднике. В этих местах, во время Войны происходили события, схожие, с описываемыми в фильме.
Помогали в съёмках и жители ближайших поселений. Некоторые из них исполняли роли статистов. К съёмкам "Иди и смотри", вообще, были привлечены, в основном, малоизвестные актёры.
Элем Климов был намерен снять кино о Войне без какой-либо романтизации, что было несвойственно для советских военных фильмов. "Иди и смотри" должен был стать гиперреалистичным военным фильмом.
Всё, что можно было снять реалистично, так и снимали. На съёмочную площадку завезли настоящие одежду и военную форму. Использовали настоящую кровь, привезённую со скотобоен. В "Иди и смотри" мы слышим звуки настоящих взрывающихся бомб и настоящий свист пуль.
Хватило работы и гримёрам, которых консультировали медики, для более точного изображения ожогов и ран.
Для того, чтобы у зрителя возникал эффект присутствия и он мог пройти сквозь сюжет вместе с главным героем, большая часть фильма была снята при помощи стадикама.
Фильм вышел на экраны в 1985 году. "Иди и смотри" получил признание не только у советских зрителей. На него обратили внимание и зрители западные. Фильм был удостоен многих наград и его комментировали многие именитые деятели кино.
Источник:
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