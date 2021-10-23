Жираф: Неочевидные факты. С удовольствием едят падаль, в подмышках ночуют птицы, а детёныши падают с 2 метров при рождении

О некоторых животных мы знаем с детства. Взять, например, жирафа. Факты о том, что он живёт в Африке и является самым высоким млекопитающим на планете нам вдалбливали с пелёнок. Но ясельки закончилось, пора переходить к брутальным фактам! О том, что жирафы едят мертвечину, в их подмышках спят птицы, а их детёныши падают с высоты 2 метров точно не расскажут в энциклопедии.
Меланхоличные создания никак не тянут на брутальных хищников. Но в тихом омуте черти водятся. По крайне мере, первое время именно чертовщиной объяснялись кадры, на которых жирафы поедали и подбрасывали тушу антилопы гну. Причём делала это не отдельная особь, а вся группа.
Ладно, несмотря на маленькие рожки, черти в случае жирафов ни при чём. Вообще, промышляют мясоедством не только жирафы. Многие копытные, в том числе и домашние, не прочь умять цыплёнка, ящерку и другую белковую закуску, которая попадётся под ноги. Даже специализированным травоядным необходимы микроэлементы, которые содержатся только в мясе для нормального развития. А развиваться жирафу надо долго и упорно!
При этом сам жираф тоже может стать обедом. Естественных врагов у него нет: единственный, кто осмеливается нападать на зверину в 6 метров — лев. И тот отлетает в царство Муфассы от одного точного удара копытом.
А вот люди охотиться на жирафов приловчились. Раньше это дело было традиционным — одной животиной можно было накормить всё племя. Сейчас жирафятина продаётся легально лишь в нескольких ресторанах Африки. На вкус она похожа на оленину: жёсткая и сладковатая. Короче, удовольствие на любителя.
Но на чёрном рынке таких особо одарённых особ очень много. Браконьеры истребляют животных на фарш и хвосты. Первое — едят. С одного зверя можно добыть до 300 кило мяса. Второе — пускают на брюлики. В некоторых культурах хвост жирафа = респект и уважуха от всех окружающих.
А ведь размножаются жирафы нифига не быстро — на вынашивание уходит 15 месяцев. Да и роды проходят с определёнными рисками — малыш шмякается из мамки с высоты 2 метров! Чтобы не скопытиться в свой же день рождения, детёныш должен упасть не на шею, а на плечи. При таком ударе был бы велик шанс сломать ключицу. Как хорошо, что у жирафа её нет!
Выжить от падения — это пол беды. Свой первый день рождения отметит всего 25% детёнышей. За это время они вырастут настолько, что для некоторых животных станут домом на колёсах. Точнее, копытах. Так жирафа используют волоклюи.
Подмышки гигантских копытных стали для них укромным и тёплым местечком, чтобы переждать ночь. Арендную плату жирафы взимают санитарными услугами. Волоклюи избавляют долговязых от паразитов: клещей, оводов, блох.
Источник:
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