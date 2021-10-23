Жираф: Неочевидные факты. С удовольствием едят падаль, в подмышках ночуют птицы, а детёныши падают с 2 метров при рождении

А вот люди охотиться на жирафов приловчились. Раньше это дело было традиционным — одной животиной можно было накормить всё племя. Сейчас жирафятина продаётся легально лишь в нескольких ресторанах Африки. На вкус она похожа на оленину: жёсткая и сладковатая. Короче, удовольствие на любителя.

Но на чёрном рынке таких особо одарённых особ очень много. Браконьеры истребляют животных на фарш и хвосты. Первое — едят. С одного зверя можно добыть до 300 кило мяса. Второе — пускают на брюлики. В некоторых культурах хвост жирафа = респект и уважуха от всех окружающих.