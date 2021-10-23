Жираф: Неочевидные факты. С удовольствием едят падаль, в подмышках ночуют птицы, а детёныши падают с 2 метров при рождении

FISHKINET
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду Ассистент Галины Хатчинс, погибшей от выстрела Алека Болдуина, поделился своей версией трагедии Ассистент Галины Хатчинс, погибшей от выстрела Алека Болдуина,... "Не стриглась 30 лет": западные СМИ покорены красотой украинской Рапунцель "Не стриглась 30 лет": западные СМИ покорены красотой украинской... Гифки Гифки Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов Гифки дня Гифки дня Не общага, а хостел: 5 "модных" подмен названий для непрестижных вещей из СССР Не общага, а хостел: 5 "модных" подмен названий для непрестижных... 25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора 25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора Мужская мода из 70-х: пожалуйста, не возвращайся Мужская мода из 70-х: пожалуйста, не возвращайся Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз" Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила... Крупная авария на Забайкальской железной дороге Крупная авария на Забайкальской железной дороге Малоизвестные факты о сьемках фильма "Аватар" Малоизвестные факты о сьемках фильма "Аватар" С миру по фотке С миру по фотке Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу Почему в американских судах чаще делают зарисовки, а не фотографии? Почему в американских судах чаще делают зарисовки, а не фотографии? 10 случаев, когда актёрам второго плана заплатили куда больше, чем тем, кто сыграл главных героев 10 случаев, когда актёрам второго плана заплатили куда больше, чем... Доброе утро Доброе утро
Жираф: Неочевидные факты. С удовольствием едят падаль, в подмышках ночуют птицы, а детёныши падают с 2 метров при рождении

Жираф: Неочевидные факты. С удовольствием едят падаль, в подмышках ночуют птицы, а детёныши падают с 2 метров при рождении (7 фото)

Автор:
23 октября 2021 22:03
Метки: животные   интересно   факты   
468
7

О некоторых животных мы знаем с детства. Взять, например, жирафа. Факты о том, что он живёт в Африке и является самым высоким млекопитающим на планете нам вдалбливали с пелёнок. Но ясельки закончилось, пора переходить к брутальным фактам! О том, что жирафы едят мертвечину, в их подмышках спят птицы, а их детёныши падают с высоты 2 метров точно не расскажут в энциклопедии.

Меланхоличные создания никак не тянут на брутальных хищников. Но в тихом омуте черти водятся. По крайне мере, первое время именно чертовщиной объяснялись кадры, на которых жирафы поедали и подбрасывали тушу антилопы гну. Причём делала это не отдельная особь, а вся группа.

×

Ладно, несмотря на маленькие рожки, черти в случае жирафов ни при чём. Вообще, промышляют мясоедством не только жирафы. Многие копытные, в том числе и домашние, не прочь умять цыплёнка, ящерку и другую белковую закуску, которая попадётся под ноги. Даже специализированным травоядным необходимы микроэлементы, которые содержатся только в мясе для нормального развития. А развиваться жирафу надо долго и упорно!

При этом сам жираф тоже может стать обедом. Естественных врагов у него нет: единственный, кто осмеливается нападать на зверину в 6 метров — лев. И тот отлетает в царство Муфассы от одного точного удара копытом.

А вот люди охотиться на жирафов приловчились. Раньше это дело было традиционным — одной животиной можно было накормить всё племя. Сейчас жирафятина продаётся легально лишь в нескольких ресторанах Африки. На вкус она похожа на оленину: жёсткая и сладковатая. Короче, удовольствие на любителя.


Но на чёрном рынке таких особо одарённых особ очень много. Браконьеры истребляют животных на фарш и хвосты. Первое — едят. С одного зверя можно добыть до 300 кило мяса. Второе — пускают на брюлики. В некоторых культурах хвост жирафа = респект и уважуха от всех окружающих.


А ведь размножаются жирафы нифига не быстро — на вынашивание уходит 15 месяцев. Да и роды проходят с определёнными рисками — малыш шмякается из мамки с высоты 2 метров! Чтобы не скопытиться в свой же день рождения, детёныш должен упасть не на шею, а на плечи. При таком ударе был бы велик шанс сломать ключицу. Как хорошо, что у жирафа её нет!

Выжить от падения — это пол беды. Свой первый день рождения отметит всего 25% детёнышей. За это время они вырастут настолько, что для некоторых животных станут домом на колёсах. Точнее, копытах. Так жирафа используют волоклюи.

Подмышки гигантских копытных стали для них укромным и тёплым местечком, чтобы переждать ночь. Арендную плату жирафы взимают санитарными услугами. Волоклюи избавляют долговязых от паразитов: клещей, оводов, блох.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: животные   интересно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
smakido 5 часов назад
В природе все и вся взаимосвязано, а не просто так!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Aqr009 Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) 17 фотографий, которые доказывают: всё познается в&nbsp;сравнении 17 фотографий, которые доказывают: всё познается в сравнении Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян Рысь — «седеющая» охотница: как меняется жизнь крупной кошки осенью Рысь — «седеющая» охотница: как меняется жизнь крупной кошки осенью 14 известных пород собак, которые оказались очень древними 14 известных пород собак, которые оказались очень древними Зачем самка богомола съедает самца? Зачем самка богомола съедает самца?
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3928270



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию
1
308
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию
Как сражался на фронте великий актёр Владимир Этуш
2
19
Как сражался на фронте великий актёр Владимир Этуш
Набирающие популярность
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
0
9
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
Интересные фильмы на выходные
1
21
Интересные фильмы на выходные
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Ynews#история#сша#кино#прикольные#фильм#вкусно#сарказм
#интересно#подборка#люди#Рецепт#автомир#приколы#познавательно#gif#дтп#авто аварии
#фото#животные#прикол#автомобили#как приготовить#смешные#в мире#аварии#картинки#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться