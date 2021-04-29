Как сообщил источник, журналисты заметили, что пока Байден распространялся на темы мировой политики - о соперничестве с Китаем, противостоянии угрозам КНДР и Ирана, а также по внутриполитическим проблемам - об экономическом кризисе в США и белых расистах - у сенатора начали залипать и слезиться глаза, и даже когда он попытался сосредоточиться на выступлении политика, то просто был уже практически не в силах это сделать.