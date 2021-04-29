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Сообщество Жизнь в США 668 постов • 217 подписчиков подписаться
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Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея

Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 11:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: байден   видео   конгресс   обращение   политика   сенатор   сон   сша   
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Член Конгресса от Республиканской партии США Тед Круз, героически сражаясь со сном, едва не захрапел во время выступления президента страны Джо Байдена.

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Метки: байден   видео   конгресс   обращение   политика   сенатор   сон   сша   
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9  комментариев
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3k
Serj81 Час назад
Прям как наш вечно не выспавшийся Димон
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21k
Батончик с маком Минуту назад
Поди старый пердун шептуна пустил, аж глаза режет
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152k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Тэдик, это самый рьяный противник против СП2.
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1k
Инквизитор РФ 40 минут назад
Двоюродный брат медведева
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1k
Владимир 41 минуту назад
Вот Леонид Ильич умел всех убаюкать. Вот это сила!
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2k
NIS 52 минуты назад
Пусть мине приснится пальма где Майорка ...
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−8
3k
Сергей Час назад
Наш айфончик,вроде не в оппозиции,но на выступлениях своего пахана дрыхнет за милую душу.и не стесняется ни чего.
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26k
Антон Час назад
Редька, какого хера ты игнорируешь здравый смысл, когда тебе говорят, что на политику нужно ставить тэг "политика", что бы это дерьмо появлялось только в разделе антифишки? Ты принципиально быдло, или просто дэбил?
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