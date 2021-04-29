Член Конгресса от Республиканской партии США Тед Круз, героически сражаясь со сном, едва не захрапел во время выступления президента страны Джо Байдена.
Как сообщил источник, журналисты заметили, что пока Байден распространялся на темы мировой политики - о соперничестве с Китаем, противостоянии угрозам КНДР и Ирана, а также по внутриполитическим проблемам - об экономическом кризисе в США и белых расистах - у сенатора начали залипать и слезиться глаза, и даже когда он попытался сосредоточиться на выступлении политика, то просто был уже практически не в силах это сделать.
Впрочем, злые языки утверждают, что таким поведением сенатор мог намеренно показать своё отношение к президенту и его политике, так как Тед Круз является непримиримым критиком администрации Байдена и демократов вообще.
Текст выступления президента был опубликован на сайте Белого дома с пометкой "к немедленному распространению".
Для читателей интересующихся международной обстановкой и современной ролью США на мировой арене, мы специально нашли и разместили ниже, прямой эфир с обращением Байдена, без ремарок, купажей и хорошим переводом:
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