Как снималась знаменитая комедия "Горячие головы"

Ровно тридцать лет назад вышел фильм снятый в жанре "комедия абсурда" под названием "Горячие головы". Скажем честно, фильм получился весьма забавный, особенно если знать, что же пародируют на экране ;).
Предлагаю сегодня вспомнить интересные факты, которые связаны с производством двух частей фильма "Горячие головы" - хотите знать больше?
Но прежде всего нужно заметить, что комедия абсурда была весьма популярна в восьмидесятых-девяностых годах. Сериал "Отряд полиции", "Аэроплан", "Убрать перескоп", "Молчание ветчины", а если брать творчество режиссера Мела Брукса. то там пародийных фильмов больше чем хватает ;)
Сценарий к первому фильму написали Джим Абрахамс и Пэт Профт. Абрахамс так же стал режиссером проекта...
Целью пародии стал популярный у американского зрителя "Лучший стрелок" с Томом Крузом в главной роли. Ну и студия не поленилась позвать на главную роль актера Чарли Шина, который в принципе более-менее на Круза похож...
А вот знаменитый комедийный актер Лесли Нильсен от участия в "Горячих головах" отказался. Дело в том, что он получил не главную, а второстепенную роль - адмирала. Так что эту роль получил другйо комический актер - Ллойд Бриджес.
В рекламной компании фильма создатели утверждали (понятное дело в шутку) что роль Саддама Хусейн, сыграл лично сам... Саддам Хусейн.
26 000 000 долларов- именно столько студия выделила на съемочный бюджет "Горячих голов". Как для комедии, это весьма неплохая сумма.
Большая часть сцен с авианосцем и самолетами, была взята из фильма 1991 года под названием "Полет злоумышленника".
"Горячие головы" собрали в мировом прокате более 181 000 000 долларов (плюс отличные продажи на видеокассетах), что конечно же вызвало у студии желание снять продолжение.
"Горячие головы 2" были сняты уже в 1993 году. Джим Абрахамс снова стал режиссером, а сценарий снова написала та же творческая парочка, хороша показавшая себя в работе над первым фильмом...
Бюджет фильма "Горячие головы 2" , хотя первый фильм и был успешный, решили уменьшить на миллион - 25 000 000 долларов.
Если вы помните второй фильм, то без всякого сомнения обратили внимание на хорошую физическую форму Чарли Шина. Что любопытно, "подкачать мышцы" была инициатива самого актера, а не режиссера. Что тут можно сказать? Молодец Чарли!
Если первая часть пародировала в основном "Лучшего стрелка", то вторая часть взяла прицел на известный боевик "Рэмбо 2". Попутно зацепили "Звездные войны", "Взвод", "Основной инстинкт", мультфильм студии Диснея "Леди и бродяга" и много чего еще...
Актриса Валерия Голина в одном из интервью, назвала "Горячие головы 2" лучшим фильмом в своей карьере.
Актер Джерри Халева сыграл Саддама Хуссейн, и в первой, и во второй части фильма.
"Горячие головы 2" собрали в мировом прокате, более 133 000 000 долларов. Но по неизвестной причине, третий фильм так до сих пор и не снят...
Источник:
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Комедия классика, пересматриваю иногда))
Когда надо от всего отвлечься и просто посмотреть без всякого смысла) Прикольная игра актеров)
Вообщем, фильм ни о чем, но смешной и не напряжный))