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Как снималась знаменитая комедия "Горячие головы"

Как снималась знаменитая комедия "Горячие головы" (6 фото)

Автор:
05 августа 2021 08:49
Сообщество : Кино
Метки: Горячие головы   Как снимали   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
1691
6

Ровно тридцать лет назад вышел фильм снятый в жанре "комедия абсурда" под названием "Горячие головы". Скажем честно, фильм получился весьма забавный, особенно если знать, что же пародируют на экране ;).

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Метки: Горячие головы   Как снимали   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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12  комментариев
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2k
Vitamin 2 часа назад
Однозначный плюс посту))
Комедия классика, пересматриваю иногда))
Когда надо от всего отвлечься и просто посмотреть без всякого смысла) Прикольная игра актеров)
Вообщем, фильм ни о чем, но смешной и не напряжный))
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442
WadDad 13 минут назад
Кнопку "Halarm" до сих пор помню...
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5k
Bjornsson 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Егерь Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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804
Lisetc soho 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Aleks 45 минут назад
Тот момент, когда Чарли Шин был действительно крут.
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2k
RenamedUser_007 54 минуты назад
В первой части также были пародии на "Супермена" и "Танцы с волками"
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Gunter Час назад
... там был краб. Нет, даже два краба. они всегда ходят парами! ))))))))
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