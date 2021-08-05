Как снималась знаменитая комедия "Горячие головы"

Предлагаю сегодня вспомнить интересные факты, которые связаны с производством двух частей фильма "Горячие головы" - хотите знать больше?

Но прежде всего нужно заметить, что комедия абсурда была весьма популярна в восьмидесятых-девяностых годах. Сериал "Отряд полиции", "Аэроплан", "Убрать перескоп", "Молчание ветчины", а если брать творчество режиссера Мела Брукса. то там пародийных фильмов больше чем хватает ;)

Сценарий к первому фильму написали Джим Абрахамс и Пэт Профт. Абрахамс так же стал режиссером проекта...