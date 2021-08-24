Фильм "Мортал Комбат": интересные факты и фото со съёмок

Фильм, снятый по мотивам компьютерной игры, для нашего времени, дело обычное. Но на ум не приходит ни одного фильма, который бы смог хотя бы приблизиться к успеху "Мортал Комбат".
Съёмки фильма были непростыми и главной сложностью стало то, что успешный опыт экранизации компьютерных игр, просто не у кого было перенять.
Ларри Казанофф играл в "Мортал Комбат" и ему пришла в голову идея, что об этом можно снять кино. Создатели игры очень удивились, когда Ларри пришёл к ним покупать права на экранизацию.
Привлечь именитого режиссёра к такому рискованному занятию, как съёмка фильма по компьютерной игре, было задачей невыполнимой. Кресло режиссёра, в итоге, занял Пол Андерсон, на тот момент ещё мало кому известный.
Разрабатывая концепцию фильма, создатели столкнулись с ещё одной трудностью. С одной стороны, в кинотеатры планировалось привлечь юных зрителей. С другой, если фильм не будет содержать жестоких сцен, от него отвернутся фанаты игры.
Выход был найден довольно изящный. Жестокость в кинематографе - это выпиливание людей. А если выпиливать существ другой расы, то вроде как уже и не жестокость. Очень американский подход.
Самым запоминающимся представителем другой расы стал, конечно, Горо. Но вот для того, чтобы это случилось, потратить пришлось очень много времени и сил.
Кукла Горо обошлась в 1 млн. долларов. Плюс к этому, нужно было платить зарплату десятку человек, которые управляли куклой. Ну и на ремонт приходилось тратиться, ибо не смотря на свою стоимость, кукла часто ломалась.
Не смотря на то, что сама идея с фильмом была авантюрной, актёрский состав для "Мортал Комбат" собрался звёздный.
Исполнить роль Рейдена предлагали аж самому Шону Коннери, но он отказался даже от роли бога. А вот Кристофер Ламберт, будучи на тот момент востребованным актёром, не отказался.
Соню Блэйд могла сыграть Кэмерон Диаз. Актриса уже получила роль и начала приводить себя в форму, но в процессе, получила травму кисти. Замену для Кэмерон искали очень долго и в итоге, роль досталась Бриджит Уилсон.
Главная роль досталась Робину Шу, который не особо хотел участвовать в съёмках этого фильма, концепция "Мортал Комбат" казалась тогда странной для большинства людей. Но Робина уговорил поучаствовать в съёмках его друг и как в дальнейшем оказалось, не зря.
Роль главного антагониста исполнил Кэри-Хироюки Тагава. Этот актёр, успел исполнить множество ролей злодеев до этого и прекрасно вписался в "Мортал Комбат".
Но актёры актёрами, а "Мортал Комбат" мы любим прежде всего за драки.
Драк было очень много и Робин Шу даже придумал балльную систему для боевых сцен. Баллы актёр присваивал, считая свои синяки и сломанные рёбра. Самым сложным, по этой системе, был бой со Скорпионом.
Но все страдания окупились, когда фильм вышел в прокат.
Режиссёр и сам не до конца верил в успех фильма и на время премьеры уехал на природу. Находясь на берегу океана и читая газету, Пол Андерсон внезапно узнал, что "Мортал Комбат" стал лидером проката.
Источник:
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со скорпионом Джонни Кейдж (в исполнении Линдена Эшби) дрался, а не Шу)
Лю Кан не дрался в фильме со скорпионом. Он дрался с СубЗиро и Рептилией... И бой с Рептилией и был самым сложным.
Со Скорпионом дрался Джонни Кейдж.