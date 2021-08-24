Фильм "Мортал Комбат": интересные факты и фото со съёмок

Съёмки фильма были непростыми и главной сложностью стало то, что успешный опыт экранизации компьютерных игр, просто не у кого было перенять.

Ларри Казанофф играл в "Мортал Комбат" и ему пришла в голову идея, что об этом можно снять кино. Создатели игры очень удивились, когда Ларри пришёл к ним покупать права на экранизацию.