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Фильм "Мортал Комбат": интересные факты и фото со съёмок

Фильм "Мортал Комбат": интересные факты и фото со съёмок (10 фото)

Автор:
24 августа 2021 08:58
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   мортал комбат   роль   съемка   факты   фильм   
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Фильм, снятый по мотивам компьютерной игры, для нашего времени, дело обычное. Но на ум не приходит ни одного фильма, который бы смог хотя бы приблизиться к успеху "Мортал Комбат".


Съёмки фильма были непростыми и главной сложностью стало то, что успешный опыт экранизации компьютерных игр, просто не у кого было перенять.


Ларри Казанофф играл в "Мортал Комбат" и ему пришла в голову идея, что об этом можно снять кино. Создатели игры очень удивились, когда Ларри пришёл к ним покупать права на экранизацию.


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Привлечь именитого режиссёра к такому рискованному занятию, как съёмка фильма по компьютерной игре, было задачей невыполнимой. Кресло режиссёра, в итоге, занял Пол Андерсон, на тот момент ещё мало кому известный.


Разрабатывая концепцию фильма, создатели столкнулись с ещё одной трудностью. С одной стороны, в кинотеатры планировалось привлечь юных зрителей. С другой, если фильм не будет содержать жестоких сцен, от него отвернутся фанаты игры.

Выход был найден довольно изящный. Жестокость в кинематографе - это выпиливание людей. А если выпиливать существ другой расы, то вроде как уже и не жестокость. Очень американский подход.

Самым запоминающимся представителем другой расы стал, конечно, Горо. Но вот для того, чтобы это случилось, потратить пришлось очень много времени и сил.

Кукла Горо обошлась в 1 млн. долларов. Плюс к этому, нужно было платить зарплату десятку человек, которые управляли куклой. Ну и на ремонт приходилось тратиться, ибо не смотря на свою стоимость, кукла часто ломалась.

Не смотря на то, что сама идея с фильмом была авантюрной, актёрский состав для "Мортал Комбат" собрался звёздный.

Исполнить роль Рейдена предлагали аж самому Шону Коннери, но он отказался даже от роли бога. А вот Кристофер Ламберт, будучи на тот момент востребованным актёром, не отказался.


Соню Блэйд могла сыграть Кэмерон Диаз. Актриса уже получила роль и начала приводить себя в форму, но в процессе, получила травму кисти. Замену для Кэмерон искали очень долго и в итоге, роль досталась Бриджит Уилсон.

Главная роль досталась Робину Шу, который не особо хотел участвовать в съёмках этого фильма, концепция "Мортал Комбат" казалась тогда странной для большинства людей. Но Робина уговорил поучаствовать в съёмках его друг и как в дальнейшем оказалось, не зря.

Роль главного антагониста исполнил Кэри-Хироюки Тагава. Этот актёр, успел исполнить множество ролей злодеев до этого и прекрасно вписался в "Мортал Комбат".

Но актёры актёрами, а "Мортал Комбат" мы любим прежде всего за драки.


Драк было очень много и Робин Шу даже придумал балльную систему для боевых сцен. Баллы актёр присваивал, считая свои синяки и сломанные рёбра. Самым сложным, по этой системе, был бой со Скорпионом.

Но все страдания окупились, когда фильм вышел в прокат.


Режиссёр и сам не до конца верил в успех фильма и на время премьеры уехал на природу. Находясь на берегу океана и читая газету, Пол Андерсон внезапно узнал, что "Мортал Комбат" стал лидером проката.


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Метки: актеры   кино   мортал комбат   роль   съемка   факты   фильм   
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1k
Илья 58 минут назад
"Finish him!"
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5k
Александр Зотов Минуту назад
Робин Шу даже придумал балльную систему для боевых сцен. Баллы актёр присваивал, считая свои синяки и сломанные рёбра. Самым сложным, по этой системе, был бой со Скорпионом.
---------
со скорпионом Джонни Кейдж (в исполнении Линдена Эшби) дрался, а не Шу)
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189
palkatootaja 7 минут назад
Фильм классный, но бюджет распелили шикарно! Всё ломается бесконечно )))))
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675
Aleksei Полчаса назад
Обожаю этот фильм! Надо сегодня пересмотреть, понастольгировать
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28k
Aleks 37 минут назад
Самым сложным, по этой системе, был бой со Скорпионом.
Лю Кан не дрался в фильме со скорпионом. Он дрался с СубЗиро и Рептилией... И бой с Рептилией и был самым сложным.
Со Скорпионом дрался Джонни Кейдж.
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1k
Дмитрий Пашин 51 минуту назад
Шикарный фильм. Видеокассета с ним была засмотрена до дыр, а главный саундтрек пытались подобрать на всём, что могло издавать звуки )))
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