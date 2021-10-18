В Самаре жёстко зачистили рынок, где мигранты швырнули огрызок в старика

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Этот рынок был незаконным. Чиновники при поддержке полиции не церемонились с торговцами. Пока одни составляли протоколы о незаконной торговле, другие ломами и кувалдами разбирали самодельные прилавки и бросали в кузов грузовика. Силовики в это время сдерживали наглые протесты хозяев торговой точки.
Ранее сообщалось, что на днях возле дома № 133 по улице Стара-Загора группа молодых и крепких продавцов кинула огрызком в дедушку, который проходил мимо и никому не мешал. Так они развлекали себя в отсутствие покупателей. «Снаряд» попал старику в глаз.
За пенсионера вступились случайные свидетели дерзкого оскорбления. Но получили в ответ агрессивную реакцию. Громкая словесная перепалка не переросла в драку только потому, что мигранты испугались камер мобильных телефонов вокруг. Хотя на словах они себя никак не сдерживали.
Этот тротуар на улице Стара-Загора в Самаре является очень проходным местом
Наш журналист побывал на месте событий. По его словам, сегодня возле бывшей незаконной торговой точки дежурит наряд полиции. На тот случай, если мигранты решат вернуться и снова начать здесь торговлю.
Жители Промышленного района Самары тоже считают, что мигранты обидели старичка от скуки
За пенсионера вступились случайные свидетели дерзкого оскорбления. Но получили в ответ агрессивную реакцию. Громкая словесная перепалка не переросла в драку только потому, что мигранты испугались камер мобильных телефонов вокруг. Хотя на словах они себя никак не сдерживали.
Этот тротуар на улице Стара-Загора в Самаре является очень проходным местом
Наш журналист побывал на месте событий. По его словам, сегодня возле бывшей незаконной торговой точки дежурит наряд полиции. На тот случай, если мигранты решат вернуться и снова начать здесь торговлю.
Жители Промышленного района Самары тоже считают, что мигранты обидели старичка от скуки
Рынком угол возле дома № 133 можно назвать условно. Это широкий тротуар возле автобусной остановки с большим потоком пассажиров. Документов на торговлю здесь ни у кого не было. Неподалеку от мигрантов с фруктами на коробках расположились и бабушки со своей домашней продукцией – овощами с огорода, солениями и тёплыми носочками. К ним тоже подошли полицейские.
На вопрос нашего сотрудника о том, выгонят ли отсюда пенсионеров, которые зарабатывают прибавку к пенсии, патрульные ответили:
«Мы тоже люди. Бабушек не тронем».
Полицейские Самары до сих пор дежурят на месте незаконного рынка. Бабушек с тёплыми носочками обещали не трогать
После скандального инцидента, поразившего всю Самарскую область дерзостью и низостью поступка, первая реакция была от депутата Государственной Думы Александра Хинштейна:
«Привлечь к ответственности и выдворить прочь из страны!»
На этом месте в Самаре стояла точка мигрантов, откуда они швырнули огрызком в дедушку. На асфальте до сих пор видны следы от самодельных прилавков
В тот же день ГУ МВД Самарской области начало проверку по факту вечернего конфликта на улице Стара-Загора. Полицейские организовали поиск очевидцев и самих мигрантов.
По предварительной информации, которую «Блокнот-Самара» сейчас проверяет, торговцев фруктами, что издевались над стариком, уже нашли. И с ними профессионально работают.
На вопрос нашего сотрудника о том, выгонят ли отсюда пенсионеров, которые зарабатывают прибавку к пенсии, патрульные ответили:
«Мы тоже люди. Бабушек не тронем».
Полицейские Самары до сих пор дежурят на месте незаконного рынка. Бабушек с тёплыми носочками обещали не трогать
После скандального инцидента, поразившего всю Самарскую область дерзостью и низостью поступка, первая реакция была от депутата Государственной Думы Александра Хинштейна:
«Привлечь к ответственности и выдворить прочь из страны!»
На этом месте в Самаре стояла точка мигрантов, откуда они швырнули огрызком в дедушку. На асфальте до сих пор видны следы от самодельных прилавков
В тот же день ГУ МВД Самарской области начало проверку по факту вечернего конфликта на улице Стара-Загора. Полицейские организовали поиск очевидцев и самих мигрантов.
По предварительной информации, которую «Блокнот-Самара» сейчас проверяет, торговцев фруктами, что издевались над стариком, уже нашли. И с ними профессионально работают.
Видео самого инцидента.
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Хотя статистика будет говорить о том что все как было так и осталось.
Но это уже не для голубых экранов хомячков.
А к этому быдлу, что себя так позволяет вести-нах выслать. И чтобы следа их не было.
Так хочется пожить в тихой, спокойной, культурной стране.
Впрочем, по-любому не получится, меня бы тоже выслали...
Прям вот так и прозрели сразу?
Пока не начнут чиновников привлекать к серьёзной ответственности так всё и будет. И мигранты, купившие чиновников, будут наглеть всё больше.
Если дело до конца не расследуют (я имею в виду - не посадят тех кто за взятки на это закрывал глаза), мигранты просто сменят точку.