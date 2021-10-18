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В Самаре жёстко зачистили рынок, где мигранты швырнули огрызок в старика

В Самаре жёстко зачистили рынок, где мигранты швырнули огрызок в старика (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 00:05
Метки: конфликты   мигранты   самара   
543
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Этот рынок был незаконным. Чиновники при поддержке полиции не церемонились с торговцами. Пока одни составляли протоколы о незаконной торговле, другие ломами и кувалдами разбирали самодельные прилавки и бросали в кузов грузовика. Силовики в это время сдерживали наглые протесты хозяев торговой точки.

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Метки: конфликты   мигранты   самара   
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
Давно пора прижать нелегалов этих. Ни культуры, ни уважения
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24k
Владимир 2 минуты назад
Ждем когда солнцеликий ченить подпишет и воцариться в медиа тишина.
Хотя статистика будет говорить о том что все как было так и осталось.
Но это уже не для голубых экранов хомячков.
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19k
Ego sum qui sum 40 минут назад
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12k
info-kozirev 53 минуты назад
"С ними профессионально работают".........это как,почки отбивают,тогда я ЗА,такой профессионализм в работе МВД,вломить люлей и выкинуть из страны ушлепков черножопых,кстати,сегодня чечены опять отличились,при сдаче на краповый берет,вместо пробежки на машинах ездили,краповики возмутились,за своих,этот сучий сброд (это надо ж так честь крапового берета уронить) не считают.
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4k
tamin Час назад
У нас в доме жила семейная пара с детьми. Из зарубежья. Но обрусевшая. По русски отлично говорят, общительные. Двери подержать, дети воспитанные. Вот к таким я отношусь нейтрально. В конце концов они ведут себя лучше бородатых.
А к этому быдлу, что себя так позволяет вести-нах выслать. И чтобы следа их не было.
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15k
ЦСКА Час назад
Этого мало!!! Почему бы рейды не возобнеовить? Нахера ФМС упразднили, которые с ОМОНОМ в связке работали? Этим гамадрилам слабину давать нельзя, ибо животные!
Ссылка www.youtube.com
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22k
Юрьевич 2 часа назад
А никто и не знал что там незаконные торговые точки?
Прям вот так и прозрели сразу?

Пока не начнут чиновников привлекать к серьёзной ответственности так всё и будет. И мигранты, купившие чиновников, будут наглеть всё больше.
Если дело до конца не расследуют (я имею в виду - не посадят тех кто за взятки на это закрывал глаза), мигранты просто сменят точку.
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25k
Вован 2 часа назад
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9k
Vacony 2 часа назад
гнать в шею в свои аулы
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