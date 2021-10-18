В Самаре жёстко зачистили рынок, где мигранты швырнули огрызок в старика

Рынком угол возле дома № 133 можно назвать условно. Это широкий тротуар возле автобусной остановки с большим потоком пассажиров. Документов на торговлю здесь ни у кого не было. Неподалеку от мигрантов с фруктами на коробках расположились и бабушки со своей домашней продукцией – овощами с огорода, солениями и тёплыми носочками. К ним тоже подошли полицейские.



На вопрос нашего сотрудника о том, выгонят ли отсюда пенсионеров, которые зарабатывают прибавку к пенсии, патрульные ответили:



«Мы тоже люди. Бабушек не тронем».



Полицейские Самары до сих пор дежурят на месте незаконного рынка. Бабушек с тёплыми носочками обещали не трогать



После скандального инцидента, поразившего всю Самарскую область дерзостью и низостью поступка, первая реакция была от депутата Государственной Думы Александра Хинштейна:



«Привлечь к ответственности и выдворить прочь из страны!»



На этом месте в Самаре стояла точка мигрантов, откуда они швырнули огрызком в дедушку. На асфальте до сих пор видны следы от самодельных прилавков



В тот же день ГУ МВД Самарской области начало проверку по факту вечернего конфликта на улице Стара-Загора. Полицейские организовали поиск очевидцев и самих мигрантов.



По предварительной информации, которую «Блокнот-Самара» сейчас проверяет, торговцев фруктами, что издевались над стариком, уже нашли. И с ними профессионально работают.