Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие

На кадрах видно, как пожилая женщина пытается достучаться до совести разбушевавшихся «горячих парней».

«Если бы вы у себя на родине старика обидели, то что бы с вами сделали ваши родители? Ваш отец опозорил бы вас», — заявила одна из свидетелей.

Однако по мере того как на шум начали обращать внимание другие, в том числе и молодые здоровые люди, пыл торговцев, спустившихся с солнечных гор, быстро угас.