Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие

Возбудившиеся "гости" пытались спровоцировать драку, но даже нескольких, проходивших мимо, неравнодушных людей хватило, чтобы их горячая кровь, недолго побулькав и пошипев остыла.
В Самаре мигранты якобы «шутки ради» кинули перезрелый овощ в проходившего мимо с палочкой человека преклонных лет и чуть не выбили ему глаз. Видео, на котором местное население отчитывают приезжих, было опубликовано в Telegram-канале «Readovka».
«Мигрантам не понравилось, что за «безобидную шутку» над пенсионером их начали отчитывать и они начали «быковать», — сообщается в подписи к посту.
На кадрах видно, как пожилая женщина пытается достучаться до совести разбушевавшихся «горячих парней».
«Если бы вы у себя на родине старика обидели, то что бы с вами сделали ваши родители? Ваш отец опозорил бы вас», — заявила одна из свидетелей.
Однако по мере того как на шум начали обращать внимание другие, в том числе и молодые здоровые люди, пыл торговцев, спустившихся с солнечных гор, быстро угас.
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Понятно, что чинуши их завозят пачками как дешевую раб.силу. Но можно и не способствовать тому, что бы они прижились в стране.