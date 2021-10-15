FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4912 постов • 787 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие

Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 05:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   вмешательство   мигранты   пенсионеры   прохожие   самара   хамство   
1266
2
1

Возбудившиеся "гости" пытались спровоцировать драку, но даже нескольких, проходивших мимо, неравнодушных людей хватило, чтобы их горячая кровь, недолго побулькав и пошипев остыла.

В Самаре мигранты якобы «шутки ради» кинули перезрелый овощ в проходившего мимо с палочкой человека преклонных лет и чуть не выбили ему глаз. Видео, на котором местное население отчитывают приезжих, было опубликовано в Telegram-канале «Readovka».

«Мигрантам не понравилось, что за «безобидную шутку» над пенсионером их начали отчитывать и они начали «быковать», — сообщается в подписи к посту.

На кадрах видно, как пожилая женщина пытается достучаться до совести разбушевавшихся «горячих парней».

«Если бы вы у себя на родине старика обидели, то что бы с вами сделали ваши родители? Ваш отец опозорил бы вас», — заявила одна из свидетелей.

Однако по мере того как на шум начали обращать внимание другие, в том числе и молодые здоровые люди, пыл торговцев, спустившихся с солнечных гор, быстро угас.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   вмешательство   мигранты   пенсионеры   прохожие   самара   хамство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
le4t 2 часа назад
Ну, а чо! - а давайте завезём в страну ещё миллион обезьян и дадим им миллион гектаров земли! Интересы какого народа представляют люди, которые озвучивают подобные идеи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
296
bobobo 15 минут назад
САм я не местный. Поэтому заранее изыиняюсь если вопрос глупый. Почему никто даже не подумал вызвать полицию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
a.fey 15 минут назад
Очень надеюсь, что это видео посмотрят их родственники и соседи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MC Полчаса назад
Всех их не отчитывать нужно, а сжигать живьем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 45 минут назад
Отчитали!пожурили!ццука!!!!глаз на жопу натянуть надо было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Данилов Час назад
Залить лица перцовым балончиком, перевернуть там все ящики вверх дном, можно попинать немного, чтоб лучше доходило... Слов не понимают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
EvgeniySAN Час назад
Все же просто, не нанимайте таких на работу, не покупайте у них ни чего.
Понятно, что чинуши их завозят пачками как дешевую раб.силу. Но можно и не способствовать тому, что бы они прижились в стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Тем временем где-то в России: старики-разбойники - неизвестный дубль Тем временем где-то в России: старики-разбойники - неизвестный дубль В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук Указатели столичного метро: теперь дополнительно на узбекском и таджикском Указатели столичного метро: теперь дополнительно на узбекском и таджикском Первые 26 мигрантов из числа кузьминских драчунов уже возвращаются на историческую родину Первые 26 мигрантов из числа кузьминских драчунов уже возвращаются на историческую родину Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки" Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки"
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1722



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале
7
382
"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном...
22 примера жгучей рекламы, которая покажет как надо думать мозгом
6
56
22 примера жгучей рекламы, которая покажет как надо думать мозгом
Набирающие популярность в сообществах
«Жемчужины» из зомбоящика: испанский стыд, возведенный в абсолют
1
35
«Жемчужины» из зомбоящика: испанский стыд, возведенный в абсолют
А вы подписаны в инстаграм на бессмертную Соду? Не спешите, она вас подождет
0
8
А вы подписаны в инстаграм на бессмертную Соду? Не спешите, она вас подождет
«Самая красивая девочка в мире» прошлась по подиуму в нижнем белье (6 фото)
«Самая красивая девочка в мире» прошлась по подиуму в нижнем белье (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#как приготовить#прикол#дтп#завтрак#кино#манная каша#каша#Разное#фотографии
#вкусно#факты#интересно#Ynews#кухня#новости#история#аварии#солянка#яблоки
#Рецепт#Юмор#животные#Россия#автомобили#автомир#суп#еда#СССР#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться