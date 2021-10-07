У воронежских Алёнок есть начало - только нету по России им конца

По сообщению Telegram-канала "РегДурдом", это произведение искусства установлено на въезде в село Хрящёвка Самарской области.





Если вначале внимательно всмотреться в суровые черты лица девушки с косой, а затем перевести взгляд на остальную фигуру, то на секунду может показаться, что для приезжих у неё заготовлен не каравай, а T.Mi.42, или другой противотанковый фугас.