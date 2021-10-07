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У воронежских Алёнок есть начало - только нету по России им конца

У воронежских Алёнок есть начало - только нету по России им конца (2 фото)

Автор:
07 октября 2021 07:18
Сообщество : Искусство
Метки: Россия   Хрящёвка   алёнка   въезд   женщина   с косой   самара   стела   
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Прижавшись спиной к бетонной стеле, раскрошенной не то пулями, не то ещё чем, жителей и гостей одного из посёлков Самарской области, едва скрывая надменную ухмылку, встречает тётка с косой, собственной персоной.

По сообщению Telegram-канала "РегДурдом", это произведение искусства установлено на въезде в село Хрящёвка Самарской области.


Если вначале внимательно всмотреться в суровые черты лица девушки с косой, а затем перевести взгляд на остальную фигуру, то на секунду может показаться, что для приезжих у неё заготовлен не каравай, а T.Mi.42, или другой противотанковый фугас.

Ранее публиковались статьи по теме:

Нововоронежская Алёнка.

Друзья нововоронежской Алёнки.

Успех нововоронежской Алёнки.

Второй проект нововоронежской Алёнки.

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Метки: Россия   Хрящёвка   алёнка   въезд   женщина   с косой   самара   стела   
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8  комментариев
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2k
Frank Borman Час назад
Ну дык, у нее же есть реальный прототип.
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Евгений Кондратьев Полчаса назад
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2k
Fara Zolkin Полчаса назад
Джокер?!
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Да это вообще гомосек ряженый
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496
Valeri Nikolkin scorpi83 57 минут назад
Джокер гомосек Аленка
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11k
VM Varga 2 часа назад
Сиськи зачотные!
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