У воронежских Алёнок есть начало - только нету по России им конца

Прижавшись спиной к бетонной стеле, раскрошенной не то пулями, не то ещё чем, жителей и гостей одного из посёлков Самарской области, едва скрывая надменную ухмылку, встречает тётка с косой, собственной персоной.
По сообщению Telegram-канала "РегДурдом", это произведение искусства установлено на въезде в село Хрящёвка Самарской области.
Если вначале внимательно всмотреться в суровые черты лица девушки с косой, а затем перевести взгляд на остальную фигуру, то на секунду может показаться, что для приезжих у неё заготовлен не каравай, а T.Mi.42, или другой противотанковый фугас.
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