FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4911 постов • 787 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Успешные «переселенцы»: наш стартапер в США и выходцы из ЕС, обосновавшиеся в России

Успешные «переселенцы»: наш стартапер в США и выходцы из ЕС, обосновавшиеся в России (5 фото)

Автор:
14 октября 2021 21:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бизнес   доставка   иностранцы   мигранты   продукты   сша   цветы   
959
5
Встречное движение. Что обрел молодой россиянин в Сан-Франциско, а зрелые европейцы — в Переславле-Залесском.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   бизнес   доставка   иностранцы   мигранты   продукты   сша   цветы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
mH 19 минут назад
Жизнь становится лучше, жить становится веселей! Вот уже и иностранцы толпами начали валить к нам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
a_komolow 19 минут назад
И что к чему?
Виталик процветает?
Не надо ровнять тёплое с пушистым
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
анатолий горленко Полчаса назад
Не получается вставить эпизод из фильма "Джек восьмёркин - американец" Друг ему пишет о земле в раше. ( ты наверное там уже миллионер...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон Сорокин 52 минуты назад
Ага, это им не дорого, нашим то 20 гектаров дорого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Valiko Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) МВД: в России увеличилось количество преступлений, совершаемых иностранцами МВД: в России увеличилось количество преступлений, совершаемых иностранцами Указатели столичного метро: теперь дополнительно на узбекском и таджикском Указатели столичного метро: теперь дополнительно на узбекском и таджикском Опустевшее общежитие в Бужаниново обещают передать под МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции Опустевшее общежитие в Бужаниново обещают передать под МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции В МИД РФ послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела страны В МИД РФ послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела страны Первые 26 мигрантов из числа кузьминских драчунов уже возвращаются на историческую родину Первые 26 мигрантов из числа кузьминских драчунов уже возвращаются на историческую родину
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1914



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
2
377
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны»
2
132
Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны»
Набирающие популярность в сообществах
Кое-что о правильном приеме витаминов
0
3
Кое-что о правильном приеме витаминов
Что делать при рвоте
0
21
Что делать при рвоте
Что такое зеленая энергетика и какие у нее перспективы
Что такое зеленая энергетика и какие у нее перспективы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#как приготовить#Юмор#дтп#кухня#новости#манная каша#аварии#солянка#шарлотка
#вкусно#факты#прикол#Россия#автомобили#автомир#суп#еда#яблоки#подборка
#Рецепт#интересно#животные#завтрак#кино#Ynews#каша#Разное#авто аварии#история

На что жалуетесь?

Вернуться