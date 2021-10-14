Успешные «переселенцы»: наш стартапер в США и выходцы из ЕС, обосновавшиеся в России

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Встречное движение. Что обрел молодой россиянин в Сан-Франциско, а зрелые европейцы — в Переславле-Залесском.
«Не мы такие, жизнь такая!» Подобными фразами определенная категория людей нередко перемежает сетования на судьбу. А другие, живущие рядом, пытаются сами изменить эту самую судьбу. Иногда это получается, а в отдельных случаях перемены бывают глобальными. Издание Forbs на русском подробно описало подробно описало, как обычный парень из Кемерово совершил такой личный прорыв. Не стану пересказывать детали, обо всех перипетиях его карьерного взлета можно прочесть в исходнике.
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А если пунктирно, то Виталий Александров в неполные 30 лет построил успешное CRM-агентство в нашей стране, а потом организовал сервис экспресс-доставки еды за океаном, в Сан-Франциско. Теперь у него там четыре крупных продуктовых склада и несколько сотен курьеров. Готовую еду доставляют в 30 районов крупного города.
Американские инвесторы вложили в проект «пришельца» два миллиона долларов. Фудтех-проект россиянина Food Rocket стремится к дальнейшему росту. Виталий уже заявил о планах открытия еще 165 складов в США и Канаде.
Американские инвесторы вложили в проект «пришельца» два миллиона долларов. Фудтех-проект россиянина Food Rocket стремится к дальнейшему росту. Виталий уже заявил о планах открытия еще 165 складов в США и Канаде.
Так совпало, что почти одновременно с публикацией в Форбс свое небольшое исследование обнародовали РИА Новости. Но оно повествует о встречном движении — европейцев в Россию. Если точнее, то новостное агентство поделилось историями нескольких человек, что из стран Европы перебрались только в Переславль-Залесский, что в Ярославской области.
Понятно, что иностранцы селятся в разных регионах России. Но агентство выбрало для примера этот небольшой город. Например, Беньямин Форстер прибыл к нам из Швейцарии. Он и раньше, на родине, увлекался русской культурой. А еще его манили сюда широкие просторы. В Швейцарии мужчине было «тесно». Сначала тут трудился маляром, а потом занялся пчеловодством. Он даже в местное казачье сообщество вступил. Любит казачьи песни и обряды. Женился, у него растет сын. Долгое время гражданства не было, только вид на жительство, а полноправным гражданином РФ он стал лишь этим летом. Поначалу его доставали расспросами про швейцарскую зарплату. Он отвечал, что надо бы заодно и про расходы знать. Жизнь там очень дорогая, особенно велики расходы по квартире, медстраховке, продуктам.
Понятно, что иностранцы селятся в разных регионах России. Но агентство выбрало для примера этот небольшой город. Например, Беньямин Форстер прибыл к нам из Швейцарии. Он и раньше, на родине, увлекался русской культурой. А еще его манили сюда широкие просторы. В Швейцарии мужчине было «тесно». Сначала тут трудился маляром, а потом занялся пчеловодством. Он даже в местное казачье сообщество вступил. Любит казачьи песни и обряды. Женился, у него растет сын. Долгое время гражданства не было, только вид на жительство, а полноправным гражданином РФ он стал лишь этим летом. Поначалу его доставали расспросами про швейцарскую зарплату. Он отвечал, что надо бы заодно и про расходы знать. Жизнь там очень дорогая, особенно велики расходы по квартире, медстраховке, продуктам.
Другие переселенцы прибыли в этот город из Британии, как Стивен Вильямс или из Франции, как Фредерик Андриё. Первый выращивает цветы, второй открыл свое кафе. Туда же перебрались бельгиец Ян ден Бизен, реставратор старинных книг, и американец Джейсон Силуан, он мастер на все руки: и столяр, и иконописец. А еще Джейсон многодетный отец
«Цветочных дел мастер» Стивен Вильямс был просто счастлив, когда стал владельцем аж 20 гектаров земли. В Англии такой роскоши не позволить, земля там очень дорогая. Как и в ряде других стран Западной Европы. Ясно, что и государства-то маленькие, тесно им, так что цены на землю велики по понятным причинам. зато под Переславлем европейским мигрантам есть где разгуляться.
«Цветочных дел мастер» Стивен Вильямс был просто счастлив, когда стал владельцем аж 20 гектаров земли. В Англии такой роскоши не позволить, земля там очень дорогая. Как и в ряде других стран Западной Европы. Ясно, что и государства-то маленькие, тесно им, так что цены на землю велики по понятным причинам. зато под Переславлем европейским мигрантам есть где разгуляться.
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