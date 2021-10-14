Успешные «переселенцы»: наш стартапер в США и выходцы из ЕС, обосновавшиеся в России

Другие переселенцы прибыли в этот город из Британии, как Стивен Вильямс или из Франции, как Фредерик Андриё. Первый выращивает цветы, второй открыл свое кафе. Туда же перебрались бельгиец Ян ден Бизен, реставратор старинных книг, и американец Джейсон Силуан, он мастер на все руки: и столяр, и иконописец. А еще Джейсон многодетный отец

«Цветочных дел мастер» Стивен Вильямс был просто счастлив, когда стал владельцем аж 20 гектаров земли. В Англии такой роскоши не позволить, земля там очень дорогая. Как и в ряде других стран Западной Европы. Ясно, что и государства-то маленькие, тесно им, так что цены на землю велики по понятным причинам. зато под Переславлем европейским мигрантам есть где разгуляться.