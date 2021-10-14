За что японцы любят ракушки сазаэ

Эту морскую улитку очень любят в Японии, готовят по-разному, часто продают в магазинах и подают в ресторанах и кафе.
Кроме того, о ней сложено много легенд и пословиц.
Когда я только приехала в Японию меня поражали эти рогатые раковины, а блюда из них, вернее, вид и цвет самих моллюсков вводили в ступор.
Но однажды, решившись их попробовать, я поняла, - это очень вкусно и теперь сазаэ - одно из моих любимых блюд!
Думаю, не ошибусь, если скажу, что почти всем японцам нравятся сазаэ, приятен их аромат моря и хрустящая, как у грибов, текстура.
Кроме того, они не только вкусны, но и содержат много полезных веществ, витаминов и микроэлементов.
Перечислять можно долго: белок, витамины А, группы В, витамин Е, ниацин, калий, кальций, магний, фосфор, железо, глутаминовая кислота, глицин, лейцин, лизин, янтарная кислота...
Хочется сказать, что именно янтарная кислота у японцев считается одним из важных ингредиентов умами*.
(Умами - уникальный вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный пятый вкус, соединяющий сладкое, кислое, соленое и горькое).
Так вот, сазаэ содержит больше янтарной кислоты, чем даже дорогой деликатес - морское ушко.
Как только не готовят японцы сазаэ: делают sashimi и sushi, запекают на углях и в духовке с сыром под крышкой из слоеного теста. Блюд из рогатого тюрбана очень много.
Мне всегда было интересно, что это у моллюска такого насыщенного зеленого цвета? Заметила, что именно эту часть многие японцы считают особо вкусной, говоря, что в этом месте много умами и глутаминовой кислоты.
Как утверждают знатоки - это печень, а зеленая она от морских водорослей-вакаме, которыми питается сазаэ.
Зубы у моллюска похожи на напильник, ими он соскребает водоросли с камней.
Рогатых тюрбанов существует очень много видов, говорят, что только в Японии их насчитывается около 54.
Живут они около 20 лет, предпочитая относительно теплые воды и глубину около 30 метров.
Но если моллюск доживает до 30 лет, то жди беды!
Источник:
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