За что японцы любят ракушки сазаэ

Перечислять можно долго: белок, витамины А, группы В, витамин Е, ниацин, калий, кальций, магний, фосфор, железо, глутаминовая кислота, глицин, лейцин, лизин, янтарная кислота...

Хочется сказать, что именно янтарная кислота у японцев считается одним из важных ингредиентов умами*.

(Умами - уникальный вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный пятый вкус, соединяющий сладкое, кислое, соленое и горькое).

Так вот, сазаэ содержит больше янтарной кислоты, чем даже дорогой деликатес - морское ушко.

Как только не готовят японцы сазаэ: делают sashimi и sushi, запекают на углях и в духовке с сыром под крышкой из слоеного теста. Блюд из рогатого тюрбана очень много.