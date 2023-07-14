13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира

Ниже представлен список продуктов, которые нельзя продавать в некоторых странах мира.
Страны мира регулярно торгуют друг с другом, обмениваясь не только всякими ископаемым ресурсами, но и продуктами питания. Сладости, мясо, рыба, овощи и фрукты — всё это большая ценность, которая сначала ввозится через таможенные пункты, перемещается на склады, а затем развозится по магазинам, где уже заждались готовые купить всё на свете, нетерпеливые покупатели.
Однако некоторые страны категорически отказываются ввозить к себе продукты, которые, по их мнению, не соответствуют определённым критериям. Порой эти отказы выглядят довольно убедительно. Как правило, под ограничения попадают товары с сомнительным или опасным составом. Всё логично, правительство просто опасается за здоровье своих граждан и делает всё возможное, чтобы их обезопасить. Но встречаются и другие случаи, где запрет продиктован крайне абсурдными причинами.
Шоколадное драже M&M’s — Швеция
Причина запрета: Швеция запретила продажу M&Ms в 2016 году, потому что суд постановил, что упаковка и маркетинг популярных конфет слишком сильно напоминают упаковку и маркетинг другого шоколадного лакомства — M by Marabou.
Цветные колечки — Франция, Австрия, Норвегия, Финляндия
Причина запрета: Сладкие колечки, помимо ярких красителей, содержат сою, хлопковое масло и гидрогенизированный кокос. Все эти компоненты считаются опасными и запрещёнными в вышеупомянутых странах.
Газированный напиток Кока-кола — Куба и Северная Корея
Причина запрета: Куба и Северная Корея находятся под долгосрочным эмбарго со стороны компании, производящей всемирно известный напиток. Поэтому официально приобрести его невозможно.
Шоколадный напиток Несквик — Великобритания
Причина запрета: Комитет по здоровью Британии обвинил Несквик в обмане потребителей. Реклама с забавным кроликом убеждает, что начало дня с этим продуктом будет отличным и полным пользы. Однако исследователи уверены, что употребление такого напитка, ещё и в утреннее время, может привести к формированию нездоровых пищевых привычек и ожирению.
Жвачка — Сингапур
Причина запрета: Бесчинства вандалов. В этой стране за производство и распространение жвачки можно даже сесть в тюрьму.
Салат-латук — Иран
Причина запрета: Жители Ирана, проживающие на севере, не едят этот полезный продукт из-за религиозных соображений. На их языке название листового овоща звучит как «хас», что в переводе означает их святых.
Mountain Dew — Европейский союз и Япония
Причина запрета: Содержание в составе напитка бромированного растительного масла, которое способно приводить к проблемам со здоровьем.
Коктейльная вишня — Норвегия, Финляндия, Австрия, Англия
Причина запрета: Содержание красного пищевого красителя FD&C Red 40, который по мнению некоторых исследователей, способен вызывать аллергию, мигрень и психические расстройства у детей.
Мак — Сингапур
Причина запрета: Продукт относится к разряду запрещённых товаров, которые категорически нельзя импортировать в страну. Всему виной антинаркотическая кампания.
Маргарин — Дания и Канада
Причина запрета: Содержание в изделии трансжиров, которые способны вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы.
Конфеты Skittles — Норвегия и Австрия
Причина запрета: Содержание вредоносных красителей в составе сладости.
Киндер-сюрприз — США
Причина запрета: Согласно федеральному закону США о пищевых продуктах, кондитерские изделия не должны содержать в своём составе несъедобные компоненты. Также запрет связан с опасностью удушья.
Икра белуги — США
Причина запрета: Защита вымирающих видов рыб.
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В евросоюзе Mountain Dew можно купить.
https://vikitravel.ca/2011/12/29/produkty-pitaniya-v-kanade-molochnye-produkty/https://vikitravel.ca/2011/12/29/produkty-pitaniya-v-kanade-molochnye-produkty/