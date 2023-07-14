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13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира

13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира

Автор:
14 июля 2023 08:34
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   вкусно   закон   запрет   продукты   фото   
2783
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Ниже представлен список продуктов, которые нельзя продавать в некоторых странах мира.

Страны мира регулярно торгуют друг с другом, обмениваясь не только всякими ископаемым ресурсами, но и продуктами питания. Сладости, мясо, рыба, овощи и фрукты — всё это большая ценность, которая сначала ввозится через таможенные пункты, перемещается на склады, а затем развозится по магазинам, где уже заждались готовые купить всё на свете, нетерпеливые покупатели.

Однако некоторые страны категорически отказываются ввозить к себе продукты, которые, по их мнению, не соответствуют определённым критериям. Порой эти отказы выглядят довольно убедительно. Как правило, под ограничения попадают товары с сомнительным или опасным составом. Всё логично, правительство просто опасается за здоровье своих граждан и делает всё возможное, чтобы их обезопасить. Но встречаются и другие случаи, где запрет продиктован крайне абсурдными причинами.


Шоколадное драже M&M’s — Швеция

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Причина запрета: Швеция запретила продажу M&Ms в 2016 году, потому что суд постановил, что упаковка и маркетинг популярных конфет слишком сильно напоминают упаковку и маркетинг другого шоколадного лакомства — M by Marabou.


Цветные колечки — Франция, Австрия, Норвегия, Финляндия

Причина запрета: Сладкие колечки, помимо ярких красителей, содержат сою, хлопковое масло и гидрогенизированный кокос. Все эти компоненты считаются опасными и запрещёнными в вышеупомянутых странах.


Газированный напиток Кока-кола — Куба и Северная Корея

Причина запрета: Куба и Северная Корея находятся под долгосрочным эмбарго со стороны компании, производящей всемирно известный напиток. Поэтому официально приобрести его невозможно.


Шоколадный напиток Несквик — Великобритания

Причина запрета: Комитет по здоровью Британии обвинил Несквик в обмане потребителей. Реклама с забавным кроликом убеждает, что начало дня с этим продуктом будет отличным и полным пользы. Однако исследователи уверены, что употребление такого напитка, ещё и в утреннее время, может привести к формированию нездоровых пищевых привычек и ожирению.


Жвачка — Сингапур

Причина запрета: Бесчинства вандалов. В этой стране за производство и распространение жвачки можно даже сесть в тюрьму.


Салат-латук — Иран

Причина запрета: Жители Ирана, проживающие на севере, не едят этот полезный продукт из-за религиозных соображений. На их языке название листового овоща звучит как «хас», что в переводе означает их святых.


Mountain Dew — Европейский союз и Япония

Причина запрета: Содержание в составе напитка бромированного растительного масла, которое способно приводить к проблемам со здоровьем.


Коктейльная вишня — Норвегия, Финляндия, Австрия, Англия

Причина запрета: Содержание красного пищевого красителя FD&C Red 40, который по мнению некоторых исследователей, способен вызывать аллергию, мигрень и психические расстройства у детей.


Мак — Сингапур

Причина запрета: Продукт относится к разряду запрещённых товаров, которые категорически нельзя импортировать в страну. Всему виной антинаркотическая кампания.


Маргарин — Дания и Канада

Причина запрета: Содержание в изделии трансжиров, которые способны вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы.


Конфеты Skittles — Норвегия и Австрия

Причина запрета: Содержание вредоносных красителей в составе сладости.


Киндер-сюрприз — США

Причина запрета: Согласно федеральному закону США о пищевых продуктах, кондитерские изделия не должны содержать в своём составе несъедобные компоненты. Также запрет связан с опасностью удушья.


Икра белуги — США

Причина запрета: Защита вымирающих видов рыб.


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Метки: Еда   в мире   вкусно   закон   запрет   продукты   фото   
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PavelFox 2 часа назад
Откровенный 3.14здеж.
В евросоюзе Mountain Dew можно купить.
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4k
MPEG-8 18 минут назад
Если киндеры в США запрещены, а почему чупа-чупс и мороженное на палочке нет, вот в чём вопрос.
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29k
Serg2001 47 минут назад
Это ж какие бесчинства творят вандалы в Сингапуре при помощи жвачки?...
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68k
Татьяна Юсова Час назад
Про отсутствие маргарина в Канаде
https://vikitravel.ca/2011/12/29/produkty-pitaniya-v-kanade-molochnye-produkty/https://vikitravel.ca/2011/12/29/produkty-pitaniya-v-kanade-molochnye-produkty/
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1k
Dimon Час назад
От одного описания состава этих "продуктов" тошнит! Эти и ещё сотни других надо также у нас внести в чёрный список!
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