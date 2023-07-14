13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира

Страны мира регулярно торгуют друг с другом, обмениваясь не только всякими ископаемым ресурсами, но и продуктами питания. Сладости, мясо, рыба, овощи и фрукты — всё это большая ценность, которая сначала ввозится через таможенные пункты, перемещается на склады, а затем развозится по магазинам, где уже заждались готовые купить всё на свете, нетерпеливые покупатели.

Однако некоторые страны категорически отказываются ввозить к себе продукты, которые, по их мнению, не соответствуют определённым критериям. Порой эти отказы выглядят довольно убедительно. Как правило, под ограничения попадают товары с сомнительным или опасным составом. Всё логично, правительство просто опасается за здоровье своих граждан и делает всё возможное, чтобы их обезопасить. Но встречаются и другие случаи, где запрет продиктован крайне абсурдными причинами.

Шоколадное драже M&M’s — Швеция