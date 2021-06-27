19 блюд из картофеля, которые популярны в разных странах мира

Картофель прижился почти в каждой культуре на планете. Из него готовят как самые простые блюда, так и сложные. Давайте узнаем, какие блюда из картофеля популярны в разных странах мира.

Чорильяна, Чили

Это блюдо часто подают в чилийских пабах и барах. Хрустящий соленый картофель со сладким карамелизованным луком. К нему обязательно подают мясо на гриле и жареное яйцо.

Картофель фри, Бельгия

История гласит, что именно бельгийцы придумали такой способ приготовления картошки, который навсегда полюбился всем ценителям фастфуда. Там и сейчас это одно из самых популярных блюд, подаваемое сразу с несколькими пикантными соусами.

Льяпингачос, Эквадор

Это картофельные оладьи, приправленные луком, тмином и острым перцем. В картофельное пюре добавляется также сыр, а затем формируются оладьи и обжариваются на большом количестве масла. Они могут подаваться как самостоятельное блюдо, так и в виде гарнира к мясу и овощам.

Разбитый картофель, Австралия

Жители этого далекого континента не особо церемонятся с картошкой, но при этом получают вкусное блюдо. Смысл в том, чтобы сварить картофель в мундире, а потом стукнуть по нему кулаком так, чтобы он расплющился, но не разлетелся в разные стороны. Затем разбитые картофелины выкладывают на противень, засыпают зеленью, чесноком и сыром и запекают до хрустящей корочки.

Алу Дум, Индия

Это острое и сытное блюдо, которое любят индусы. Картофель варится в смеси из йогурта, томатов, лука, имбиря, перца, кориандра и еще многих специй.

Кибби, Иордания

Этот рецепт бабушки всегда передают по наследству, и во многих регионах Иордании его готовят с незначительными изменениями. Но, по сути, это котлеты или запеканка из картофельного пюре, булгура, сладкого лука, орехов и фарша.

Мятый картофель, Португалия

Этот рецепт немного напоминает австралийский, но вместо чеснока добавляется сладкий лук и побольше трав.

Путин, Канада

С 1950-х годов это блюдо считается традиционным для канадцев, и его можно найти почти в каждом баре и кафе. Обжаренный во фритюре картофель подается с коричневым мясным соусом и плавленым творогом.

Кумпир, Турция

Это суперпопулярная турецкая уличная еда. Вареный картофель в мундире разрезается не до конца и набивается сыром, овощами, зеленью, колбасой и беконом. В разных кафе можно встретить разные ингредиенты вплоть до квашеной капусты.

Хабизгина, Грузия

Это вкусный большой пирог из тонкого теста с начинкой из картофельного пюре, лука и сыра. В него добавляется много сливочного масла и подается он горячим. В Грузии это блюдо также зовется картофельным хлебом.

Картофель карри, Уганда

Это острое картофельное пюре, которое идеально подходит к жареной курице, рыбе и мясу. В пюре добавляют много куркумы, поэтому блюдо приобретает яркую желтую окраску.

Чипсы, США

До сих пор неизвестно, какая именно нация первой придумала обжаривать очень тонкие ломтики картошки до хрустящего состояния, но американцы обожают чипсы больше всех в мире. Именно в США этот продукт производится в самом большом разнообразии и вкусовой гамме.

Алу пакора, Пакистан

Картофель нарезается крупными кусками и обжаривается в кляре, состоящем из рисовой муки, зелени и специй.

Папа рельена, Перу

Из теста на основе картофеля формируются пирожки с начинкой из мясного фарша, оливок, орехов и с некоторыми традиционными специями.

Батата харра, Ливан

Это очень острое блюдо, для которого картофель обжаривают и тушат с большим количеством перца, зелени и приправ. Нередко блюдо заворачивают в лаваш из тонкого теста, чтобы ослабить слишком «огненное» кушанье.

Перкедель, Индонезия

Это азиатский вариант фрикаделек, когда картофельное пюре смешивается с фаршем, луком-шалотом и яйцом, а затем обжаривается во фритюре.

Картофельный салат, Германия

Теплый отварной картофель приправляют травами, жаренными кусочками бекона и сладким луком.

Стамппот, Нидерланды

Это сытное, но тяжелое блюдо, является одним из старейших в стране. Картофельное пюре смешивают с отварной капустой или иными овощами и подают с копченой колбасой.

Ирио, Кения

Это простое африканское блюдо, где картофельное пюре смешивается со свежим зеленым горошком и отварной кукурузой.

Хассельбек, Швеция

Для этого коронного блюда понадобится мастерство, чтобы нарезать картофель очень тонкими ломтиками, но не до конца. В таком виде картофель запекается с чесноком, зеленью и несколько раз сбрызгивается оливковым маслом.