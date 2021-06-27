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19 блюд из картофеля, которые популярны в разных странах мира

19 блюд из картофеля, которые популярны в разных странах мира (21 фото)

Автор:
27 июня 2021 07:41
Сообщество : Еда
Метки: Рецепт   в мире   вкусно   еда   картофель   картошка   фото   
984
21

Люди выращивали картофель на протяжении 10 000 лет, а начало этой овощному пристрастию было положено еще в Южной Америке в 8000-х годах до нашей эры.

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Метки: Рецепт   в мире   вкусно   еда   картофель   картошка   фото   
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9  комментариев
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218
Серега Час назад
Суперпопулярное блюдо в Турции,с беконом?
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Злой чебурек Полчаса назад
Странно, что нет драников, цеппелинов и блинов Жемайчё
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418
Yuri 36 минут назад
А в 90-е картошка была для нас основным блюдом. На всю семью (5 человек) на год мы заготавливали от 20 до 40 мешком картошки. Как я не любил ее копать! )
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418
Yuri vikklu 6 минут назад
Каждый день картошка в разном виде. В 90-х было мало что кушать. ЗП задержка на год или полтора.т
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418
Yuri 38 минут назад
Люблю жареную картошку. Жена говорит, что моя самая вкусная. Жарю с луком. Но иногда могу добавить морковь и грибы. Очень редко добавляю специи - и без них супер.
А вареники с картошкой - коронное блюдо моего отца. Было время, когда он каждые выходные приезжал к нам утром и привозил лоток вареников - развозил в семьи всех своих сыновей. Очень вкусно и по-доброму.
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17k
Юрий Час назад
А где русская пюрешка? Где белорусские драники?
Ссылка www.youtube.com
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497
Сергей Ковалев 2 часа назад
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