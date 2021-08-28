Аккуратные и чистые стройки в Японии

Далее со слов автора: Прямо перед нашим домом месяцев 5 шла стройка - строился трехэтажный многоквартирный дом.



Сейчас стройка завершена, вот такой "вырос" дом.





С самого начала строительства этого дома я иногда наблюдала как работают японцы и делала фотографии.



Кстати, в Японии дома строят не гастарбайтеры, а свои, японские строители, прошедшие обучение и имеющие дипломы.