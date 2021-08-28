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Аккуратные и чистые стройки в Японии

Аккуратные и чистые стройки в Японии (19 фото)

Автор:
28 августа 2021 09:20
Сообщество : Строитель
Метки: Япония   в мире   интересно   люди   стройка   фото   чистота   
509
19

В Японии дома строят не гастарбайтеры, а свои, японские строители, прошедшие обучение и имеющие дипломы.


Далее со слов автора: Прямо перед нашим домом месяцев 5 шла стройка - строился трехэтажный многоквартирный дом.


Сейчас стройка завершена, вот такой "вырос" дом.


С самого начала строительства этого дома я иногда наблюдала как работают японцы и делала фотографии.


Кстати, в Японии дома строят не гастарбайтеры, а свои, японские строители, прошедшие обучение и имеющие дипломы.

×

Хочу показать вам какие на нашей улице всё это время были чистота и порядок, причем совсем рядом строится еще один многоэтажный дом.


Наше побережье застраивается все плотнее и плотнее...

Дом на берегу моря недалеко от нас.


Итак, покажу как все начиналось...


Обратите внимание как вокруг чисто.

Стройка началась.


Если раньше в России, насколько я помню, было так: стройка у дома - это беда! Везде мусор, летит пыль, дороги раскурочены, к своему подъезду не подойти - все перерыто и чуть ли не проваливаешься в ничем не огороженные ямы. Особенно сложно бывало ходить вечером, когда темно. Помню, некоторые соседи даже получали травмы.


В Японии такого нет - здесь трепетно относятся к чистоте улиц, защите пешеходов и водителей во время любых строительных или других работ.

Дом растет.


Нигде раньше я не видела таких аккуратных строек как в Японии, такой заботы о людях: пешеходах, водителях, жильцах соседних домов.


А еще, это очень интересно наблюдать как работают японцы-строители!


Они тщательно убирают за собой мусор, поливают дорогу от пыли, кроме того - моют всю технику перед выездом, причем, не только колеса у машин, а тщательно смывают пыль со всего грузовика, и он сверкает как новый!


Часто большие стройки огораживают вот таким забором - это выглядит эстетично и даже как-то стерильно.


Здание аккуратно закутывают в ткань, чтобы не летела пыль и ничего случайно не упало на землю.

Здание тщательно закрыто.

Как-то налетел тайфун и открыл драпировку на доме, но рабочие тут же все быстро восстановили.
А еще обратите внимание, как все аккуратно сложено и закрыто.


Что интересно, на каждой стройке имеется специальное табло, показывающее уровень вибрации и шума, и если нормы превышены, граждане имеют право пожаловаться в полицию.
На заборе имеется информация о застройщике и о самой застройке, сроках сдачи дома.



Вот скажите, есть ли еще где-либо такие аккуратные и чистые стройки как в Японии?


Источник:

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Метки: Япония   в мире   интересно   люди   стройка   фото   чистота   
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4k
livaneth Час назад
Есть!
У нас напротив небоскрёб строили. Наверху шапочка из щитов, которая постепенно ползет вверх. Ниже шапочки полностью готовый фасад со стёклами. А грузовики разгружались на собственной подземной стоянке небоскрёба.
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4k
Афанасий Полчаса назад
смешно.. Значит построили рядом с автором трёхэтажный маленький домик(читай российскую дачу) практически не разводя грязи? -- Да откуда там грязи взяться то? -- Домик маленький -- фундамент не глубокий(или вообще на сваях, забиваемых/завинчиваемых ы землю). Коммуникации, ввиду мягкого климата, тоже все на поверхности -- ничего копать не требуется. Сам домик -- каркасник+готовые панельки(из говна и палок) -- тоже никаких бетонных работ не требует. -- Откуда взяться грязи?
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21k
Очевидное-Невероятное Час назад
Не надо вешать лапшу об аккуратности Японии... это показуха - они мировой лидер по генерации пластикового не перерабатываемого мусора.
Омотенаси - Продать товар без красивой упаковки считается неуважением к клиенту. В итоге даже самую дешевую продукцию там заворачивают в яркий пластик или пакуют в объемные контейнеры. Исследования показали, что покупатель воспринимает такие продукты, как более качественные, и ценит магазин за высокий сервис и неравнодушие к потребителю.
Они даже для виноградинок и клубничек делают индивидуальные упаковки.
Япония сбрасывает в океан более 250 млн тонн пластика в год. Половина мусора в Тихом океане - японский.
Они красиво его собирают, складируют, погружают на кораблики и потом когда никто не видит сбрасывают в океан. Реально только 10% пластикового мусора идет на переработку.
Так что не надо показывать чистый сарайчик тех, кто засрал планету.

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45k
doker Час назад
У нас также строят. И дорогу и машины моют. У застройщика только та земля, которую купил. На муниципальной - никакого строительного мусора и материалов.
Но не забывайте - мойка и поддержка чистоты входит в стоимость квартир.
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14k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"В Японии дома строят не гастарбайтеры, а свои, японские строители, прошедшие обучение и имеющие дипломы."
=================
Потому, что в Японии есть закон, по которому работодатель обязан платить иностранному работнику гораздо больше, чем местному - этим они решают проблему безработицы, которая там и так довольно острая (в отличие, к примеру, от РФ).
А не потому, что япы - зайки и борятся за качество строительства. Борятся, конечно, но местных нанимают не поэтому.
Во-вторых, чистота зависит от ряда нюансов: вида фундамента и его глубины (одно дело свайный и другое - монолитный в котловане), от материала коробки (дерево/сэндвич как на картинке или блоки/кирпич на растворе как у нас) и т.д.
В-третьих, информацию о строительстве (организация, ответственные, контакты, сроки) у нас указывают еще с советских времен - на стендах либо у ворот стройки, либо на видном месте на ограждении.
Также еще с советских времен ограждают и завешивают фасады, выходящие на улицу + навесы над тротуарами на случай "нидайБогчего"...

Короче, сравнение из серии "У нас в Майами в декабре можно пройти по улице, не испачкав ноги, а в это время у вас в Москве грязево-снежная каша по колено".
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