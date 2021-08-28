Аккуратные и чистые стройки в Японии

В Японии дома строят не гастарбайтеры, а свои, японские строители, прошедшие обучение и имеющие дипломы.
Далее со слов автора: Прямо перед нашим домом месяцев 5 шла стройка - строился трехэтажный многоквартирный дом.
Сейчас стройка завершена, вот такой "вырос" дом.
С самого начала строительства этого дома я иногда наблюдала как работают японцы и делала фотографии.
Кстати, в Японии дома строят не гастарбайтеры, а свои, японские строители, прошедшие обучение и имеющие дипломы.
Хочу показать вам какие на нашей улице всё это время были чистота и порядок, причем совсем рядом строится еще один многоэтажный дом.
Наше побережье застраивается все плотнее и плотнее...
Дом на берегу моря недалеко от нас.
Итак, покажу как все начиналось...
Обратите внимание как вокруг чисто.
Стройка началась.
Если раньше в России, насколько я помню, было так: стройка у дома - это беда! Везде мусор, летит пыль, дороги раскурочены, к своему подъезду не подойти - все перерыто и чуть ли не проваливаешься в ничем не огороженные ямы. Особенно сложно бывало ходить вечером, когда темно. Помню, некоторые соседи даже получали травмы.
В Японии такого нет - здесь трепетно относятся к чистоте улиц, защите пешеходов и водителей во время любых строительных или других работ.
Дом растет.
Нигде раньше я не видела таких аккуратных строек как в Японии, такой заботы о людях: пешеходах, водителях, жильцах соседних домов.
А еще, это очень интересно наблюдать как работают японцы-строители!
Они тщательно убирают за собой мусор, поливают дорогу от пыли, кроме того - моют всю технику перед выездом, причем, не только колеса у машин, а тщательно смывают пыль со всего грузовика, и он сверкает как новый!
Часто большие стройки огораживают вот таким забором - это выглядит эстетично и даже как-то стерильно.
Здание аккуратно закутывают в ткань, чтобы не летела пыль и ничего случайно не упало на землю.
Здание тщательно закрыто.
Как-то налетел тайфун и открыл драпировку на доме, но рабочие тут же все быстро восстановили.
А еще обратите внимание, как все аккуратно сложено и закрыто.
Что интересно, на каждой стройке имеется специальное табло, показывающее уровень вибрации и шума, и если нормы превышены, граждане имеют право пожаловаться в полицию.
На заборе имеется информация о застройщике и о самой застройке, сроках сдачи дома.
Вот скажите, есть ли еще где-либо такие аккуратные и чистые стройки как в Японии?
Источник:
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У нас напротив небоскрёб строили. Наверху шапочка из щитов, которая постепенно ползет вверх. Ниже шапочки полностью готовый фасад со стёклами. А грузовики разгружались на собственной подземной стоянке небоскрёба.
Омотенаси - Продать товар без красивой упаковки считается неуважением к клиенту. В итоге даже самую дешевую продукцию там заворачивают в яркий пластик или пакуют в объемные контейнеры. Исследования показали, что покупатель воспринимает такие продукты, как более качественные, и ценит магазин за высокий сервис и неравнодушие к потребителю.
Они даже для виноградинок и клубничек делают индивидуальные упаковки.
Япония сбрасывает в океан более 250 млн тонн пластика в год. Половина мусора в Тихом океане - японский.
Они красиво его собирают, складируют, погружают на кораблики и потом когда никто не видит сбрасывают в океан. Реально только 10% пластикового мусора идет на переработку.
Так что не надо показывать чистый сарайчик тех, кто засрал планету.
Но не забывайте - мойка и поддержка чистоты входит в стоимость квартир.
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Потому, что в Японии есть закон, по которому работодатель обязан платить иностранному работнику гораздо больше, чем местному - этим они решают проблему безработицы, которая там и так довольно острая (в отличие, к примеру, от РФ).
А не потому, что япы - зайки и борятся за качество строительства. Борятся, конечно, но местных нанимают не поэтому.
Во-вторых, чистота зависит от ряда нюансов: вида фундамента и его глубины (одно дело свайный и другое - монолитный в котловане), от материала коробки (дерево/сэндвич как на картинке или блоки/кирпич на растворе как у нас) и т.д.
В-третьих, информацию о строительстве (организация, ответственные, контакты, сроки) у нас указывают еще с советских времен - на стендах либо у ворот стройки, либо на видном месте на ограждении.
Также еще с советских времен ограждают и завешивают фасады, выходящие на улицу + навесы над тротуарами на случай "нидайБогчего"...
Короче, сравнение из серии "У нас в Майами в декабре можно пройти по улице, не испачкав ноги, а в это время у вас в Москве грязево-снежная каша по колено".