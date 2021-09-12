"Вот извращенцы!": преступления против пиццы, глядя на которые хочется вызвать полицию

Пицца уже давно перестала быть исключительно перекусом. Сегодня ее едят в качестве основного приема пищи в обед или на ужин. Любители пиццы знают классические рецепты и обычно выбирают стандартные сочетания продуктов. Однако не все такие староверы. Перед вами издевательства над пиццей, простить которые невозможно!