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"Вот извращенцы!": преступления против пиццы, глядя на которые хочется вызвать полицию

"Вот извращенцы!": преступления против пиццы, глядя на которые хочется вызвать полицию (16 фото)

Автор:
12 сентября 2021 06:45
Сообщество : Еда
Метки: вкусно   еда   пицца   прикол   странно   фото   
1091
16

Пицца уже давно перестала быть исключительно перекусом. Сегодня ее едят в качестве основного приема пищи в обед или на ужин. Любители пиццы знают классические рецепты и обычно выбирают стандартные сочетания продуктов. Однако не все такие староверы. Перед вами издевательства над пиццей, простить которые невозможно!

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А вы любите пиццу?

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Метки: вкусно   еда   пицца   прикол   странно   фото   
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