"Собакольвы" - стражи японских домов

Сегодня хочу показать вам улицы города тропического острова Ishigaki и крыши с традиционными для окинавских домов "собакольвами".
Раскрою тайну как заставить талисман "заработать" и охранять дом (местные научили этому ритуалу).
Ishigaki - красивый южный город со своим особым колоритом.
Дома здесь часто украшены традиционным орнаментом "5-4", приносящим счастье ("счастливый" орнамент встречается не только на домах - он повсюду). Если точнее, то "5-4" от "ицу но ён" - игра слов, означает "всегда этот свет", "не закончится жизнь", более глубокий японский смысл...
А еще мне нравится рассматривать черепичные крыши островных одноэтажных домов. В старых постройках они необычные - закрывают почти весь дом, даже не видно окон, так жители защищаются от жгучего солнца.
На крышах установлены грозные звери - shisa-san (местные произносят - shiisaa) - обереги Окинавских островов - "собакольвы".
Shisa - лев (то японского "shishi" - "лев"), священный хранитель, который отгоняет нечисть и беды.
Не только на крышах сидят "собакообразные львы", они устанавливаются с двух сторон и у входов в дома.
Что интересно, защищают глиняные охранники не только частные дома, но и рестораны, магазины, общественные учреждения, фирмы итд.
Пара львов отличается друг от друга - у одного, который самец, - открытая пасть, у самки - закрытая.
Местные говорят, что лев открывает пасть, чтобы пригласить удачу, а львица закрывает, чтобы несчастье не проникло в дом.
Впрочем, существует много теорий о различии между самцом и самкой и открытой и закрытой пастью.
Знаю только, что льва принято ставить с правой стороны, а львицу, на определенном расстоянии, - с левой.
На крышу всегда поднимают только одного самца с открытой пастью.
В квартирах, говорят, shisa ставят на подоконники, чтобы стражи дома не допускали проникновение злых духов из окон.
Считается, что shisa-san родом из Китая, впервые ее статуэтка была завезена в королевство Рюкю (Окинава) из Поднебесной, примерно, с 13 по 15 века.
Сначала парочку львов почитали как божеств-хранителей королевской семьи, аристократов и людей высокого социального статуса, но где-то с периода Мэйдзи (1868 -1912), священные статуэтки стали помещать у ворот и на крышах простые люди, веря, что талисманы, отгоняющие злых духов и бедствия, принесут в их дома удачу.
Старейшая и самая большая в Японии shisa (высота 142,2 см), которая упоминается в летописях, находится в город Яесе, округ Симадзири (префектура Окинава), она была вырезана из камня в 1689 году.
В летописи тех лет говорится, что в городе Яесе участились пожары, жители обратились за советом к мудрецу, тот подсказал сделать из камня льва и поставить его на горе, этот лев будет отгонять огонь.
И действительно, пожары прекратились.
С тех пор на Окинавских островах повелось у въезда в город или деревню, на холме, устанавливать shisa - как оберег от пожаров, бедствий и вторжения злых духов. Интересно, защищает ли shisa от коронавируса?
На острове Ishigaki. У ресторана. Объявление о том что необходимо быть в маске и обрабатывать руки
Продаются такие окинавские хранители домов в любом сувенирном магазине острова и на базаре.
Местные жители предупреждают, что покупать надо не первую попавшуюся пару, а искать "своих" shisa-san, чтобы душой к ним потянуло.
Когда почувствуешь, что это "твоё" и купишь парочку собакольвов, прежде чем их установить, обязательно надо "вдохнуть" в них жизнь.
Как это сделать?
Аборигены знают секрет!
Если вы им понравитесь, даже запишут, чтоб не забыли.
Итак, как "оживить" shisa-san, чтоб они заработали в полной мере и стали отгонять от дома все беды:
- Сначала надо "напоить" и окропить львов осакэ ("о" - уважительная приставка).
- Затем поочередно поднести их ко рту и вдохнуть в их пасти воздух.
- После этого "разбудить" хранителей дома, громко хлопнув два раза в ладоши. Вот и все! Львы теперь ваши помощники и готовы стоять на страже дома.
Аборигены (совершенно серьезно) предупреждают:
Важно относиться к shisa-san с уважением, как к живому священному существу, а не как к вещи. Хорошо иногда угощать их осакэ и всегда держать в чистоте место, где они установлены.
Источник:
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