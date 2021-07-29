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"Собакольвы" - стражи японских домов

"Собакольвы" - стражи японских домов (23 фото)

Автор:
29 июля 2021 09:16
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Собакольвы   Япония   интересно   оберег   талисман   традиция   фото   
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Сегодня хочу показать вам улицы города тропического острова Ishigaki и крыши с традиционными для окинавских домов "собакольвами".

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Метки: Собакольвы   Япония   интересно   оберег   талисман   традиция   фото   
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