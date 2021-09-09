Чудеса техники: на параде в Северной Корее были показаны тракторы-РСЗО

На ночном параде в Пхеньяне, приуроченном 73-й годовщине основания КНДР была продемонстрирована несокрушимая мощь Корейской народной армии. В числе прочего вооружения, перед трибунами с руководством страны, стройными колоннами проследовали тракторы, оснащённые реактивными системами залпового огня.
9 сентября 2021 года в ознаменование 73-й годовщины основания страны, в столице государства Пхеньяне на площади Ким Ир Сена состоялся ночной военный парад с участием Рабоче-Крестьянской Красной Гвардии и показом боевой техники, говориться в сообщении официального информационного агентства Северной Кореи Yonhap.
Позже агентство "Ёнхап" опубликовало более подробную информацию о праздничном мероприятии, из которой стало известно, что по причине большого количества иностранных наблюдателей, поднявшийся на центральную трибуну лидер страны Ким Чен Ын не стал произносить речь о межкорейских отношениях и ядерных переговорах с Соединёнными Штатами, за него обратился к собравшимся секретарь Рабочей партии Кореи Ри Иль Хван.
По той же причине не были показаны современные системы вооружений, но, как отмечается агентством, были продемонстрированы артиллерийские трактора, пожарные машины, напоминающие модели Mercedes Benz и задействованы военные поисковые собаки.
«На этот раз Северная Корея не представила стратегическое оружие. Я думаю, что парад был предназначен в основном для внутренней аудитории, а не для передачи посланий США или Южной Корее», - прокомментировал событие военный чиновник в Сеуле.
Перед собравшимися, парадным маршем, печатая шаг, прошли элитные подразделения Корейской народной армии, стройными колоннами проследовали установки МБР и танки. Замыкали парад сельскохозяйственные трактора, окрашенные в защитный цвет, с прицепными телегами, на которых базировались реактивные системы залпового огня.
Оригинальный корейский заголовок: Тракторы вместо ракет
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Отмечается, что продолжительность парада составила около часа.
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Для подобной техники главное чтобы эффективно было!
Парад прошел в январе, если что.
Корейцы РСЗО на буксируемых прицепах давно в армии имеют.
А может автор туповат?
"На этот раз Северная Корея не представила стратегическое оружие."
И "
...стройными колоннами проследовали установки МБР...".
Т. е. стройные колонны установок межконтинентальных баллистических ракет - это не стратегическое оружие, а нечто вроде ротных минометов?
одноразовая установка, притащили, отстрелялись
дёшево, эффективно
Я один тут не вижу подъемный механизм или хоть что-то отличающее это от перевозки сена?