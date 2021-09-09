Чудеса техники: на параде в Северной Корее были показаны тракторы-РСЗО

По той же причине не были показаны современные системы вооружений, но, как отмечается агентством, были продемонстрированы артиллерийские трактора, пожарные машины, напоминающие модели Mercedes Benz и задействованы военные поисковые собаки.





«На этот раз Северная Корея не представила стратегическое оружие. Я думаю, что парад был предназначен в основном для внутренней аудитории, а не для передачи посланий США или Южной Корее», - прокомментировал событие военный чиновник в Сеуле.