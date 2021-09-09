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Чудеса техники: на параде в Северной Корее были показаны тракторы-РСЗО

Чудеса техники: на параде в Северной Корее были показаны тракторы-РСЗО (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 21:57
Сообщество : Военное
Метки: Yonhap   видео   военный   кндр   ночной   парад   рсзо   трактора   
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На ночном параде в Пхеньяне, приуроченном 73-й годовщине основания КНДР была продемонстрирована несокрушимая мощь Корейской народной армии. В числе прочего вооружения, перед трибунами с руководством страны, стройными колоннами проследовали тракторы, оснащённые реактивными системами залпового огня.

9 сентября 2021 года в ознаменование 73-й годовщины основания страны, в столице государства Пхеньяне на площади Ким Ир Сена состоялся ночной военный парад с участием Рабоче-Крестьянской Красной Гвардии и показом боевой техники, говориться в сообщении официального информационного агентства Северной Кореи Yonhap.


Позже агентство "Ёнхап" опубликовало более подробную информацию о праздничном мероприятии, из которой стало известно, что по причине большого количества иностранных наблюдателей, поднявшийся на центральную трибуну лидер страны Ким Чен Ын не стал произносить речь о межкорейских отношениях и ядерных переговорах с Соединёнными Штатами, за него обратился к собравшимся секретарь Рабочей партии Кореи Ри Иль Хван.

По той же причине не были показаны современные системы вооружений, но, как отмечается агентством, были продемонстрированы артиллерийские трактора, пожарные машины, напоминающие модели Mercedes Benz и задействованы военные поисковые собаки.


«На этот раз Северная Корея не представила стратегическое оружие. Я думаю, что парад был предназначен в основном для внутренней аудитории, а не для передачи посланий США или Южной Корее», - прокомментировал событие военный чиновник в Сеуле.

Перед собравшимися, парадным маршем, печатая шаг, прошли элитные подразделения Корейской народной армии, стройными колоннами проследовали установки МБР и танки. Замыкали парад сельскохозяйственные трактора, окрашенные в защитный цвет, с прицепными телегами, на которых базировались реактивные системы залпового огня.


Отмечается, что продолжительность парада составила около часа.


Всем не хворать, оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.

Источник:

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Метки: Yonhap   видео   военный   кндр   ночной   парад   рсзо   трактора   
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17k
babuby 2 часа назад
А что смеяться? Фишка в самом прицепе РСЗО, а то что в качестве тягача может использоваться любая техника, так то даже плюс! Можно их хоть "паровозиком" перетаскивать.
Для подобной техники главное чтобы эффективно было!
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499
Карл Такойто 4 минуты назад
О друзья России на мировой карте)
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8k
kirpal 8 минут назад
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11k
Bill 14 минут назад
После Афгана, чтобы напугать США, достаточно было бы просто пройтись в тапках с автоматами наперевес.
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−30
Alex 20 минут назад
Спасибо москалям, порвали страну в 50х на две части.
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903
zenon Полчаса назад
Действительно смешно. США в Сирию влезло, на север Африки влезло, в Ирак влезло, в Югославию влезло, даже в Афганистане были, а вот в Северную Корею, не влезли, но гавкают, а дураки подгавкивают. Если бы не партия большевиков и Сталин, то России тоже бы не было. Была бы страна вроде той, что немцы сделали из Польши и Чехословакии. Смейтесь дальше!
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6k
citrus1 41 минуту назад
Какая разница чем их перевозить прочитайте про рсзо Партизан
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1k
Дмитрий 46 минут назад
Автор много лет спал?
Парад прошел в январе, если что.

Корейцы РСЗО на буксируемых прицепах давно в армии имеют.

А может автор туповат?
"На этот раз Северная Корея не представила стратегическое оружие."
И "
...стройными колоннами проследовали установки МБР...".

Т. е. стройные колонны установок межконтинентальных баллистических ракет - это не стратегическое оружие, а нечто вроде ротных минометов?
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5k
Андрей Крылов 54 минуты назад
И что тут таког? Какая разница чем таскать сиатемы РСЗО? Если они раельно рабочие? Если крвсивая машине , то + к карме? Тому. по которому оттуда прилетит соверщенно без разницы, чм ту ракетную установку притащили на точку встыстрела. Почему бы и нк колхохным трактаром? Бюджетненько... Но не менее эффектимвно. чем чем бы то либо ещё. разве не так?
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995
Сергей Час назад
а что...
одноразовая установка, притащили, отстрелялись
дёшево, эффективно
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14k
vikklu Час назад
Ночной парад?
Как говорится, комментарии излишни. Остаётся только посочувствовать корейцам...
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11k
ss Час назад
Вот интересно, какой это обсос на видео музыку наложил? Это какой-то глухой дебил? Нафиг он две совершенно разные дорожки совместил?!
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Это что за надувные шарики на тягачах с прицепом?

Я один тут не вижу подъемный механизм или хоть что-то отличающее это от перевозки сена?
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