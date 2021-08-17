Apocalypse Now: всё брошено, людей нет, и только ветер колышет флаги, уже несуществующего государства

Это мост через Амударью, из Афганистана в Узбекистан, по которому афганские военные, из тех что не изменили присяге, пытались покинуть страну в походной колонне. Однако на другой стороне моста им объяснили... Если в упрощённом переводе с узбекского на русский, то как в припеве известной песни Пушного: "Кто вы? Мы вас не знаем - идите на ...". В итоге кто-то разбежался, кто-то ушёл на ту сторону пешком.

К примеру, по сообщению info24.ru, только за 15 августа 158 афганских граждан и военнослужащих через реку незаконно пересекли территорию Термезского района Узбекистана.