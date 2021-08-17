Apocalypse Now: всё брошено, людей нет, и только ветер колышет флаги, уже несуществующего государства

Оставленные на "Пули Дусти" военная техника, оружие и амуниция - ещё один эпизод хаоса и паники, которые накрыли Афганистан перед недавним захватом власти в стране религиозными боевиками. На кадрах мост через Амударью, соединяющий два пограничных города - Термез и Мазари-Шариф.
Это мост через Амударью, из Афганистана в Узбекистан, по которому афганские военные, из тех что не изменили присяге, пытались покинуть страну в походной колонне. Однако на другой стороне моста им объяснили... Если в упрощённом переводе с узбекского на русский, то как в припеве известной песни Пушного: "Кто вы? Мы вас не знаем - идите на ...". В итоге кто-то разбежался, кто-то ушёл на ту сторону пешком.
К примеру, по сообщению info24.ru, только за 15 августа 158 афганских граждан и военнослужащих через реку незаконно пересекли территорию Термезского района Узбекистана.
Между прочим, на кадрах отображён тот самый мост "Дружба", достроенный советскими военными в 1982 году, по которому 15 февраля 1989 года, был закончен плановый вывод ограниченного контингента Советских войск, с честью выполнившего поставленные задачи по оказанию интернациональной помощи братскому афганскому народу.
Фото аэропорта в Кабуле, сделанное в большом разрешении. Разместивший на своих страницах этот снимок, Телеграм-канал "Военный Осведомитель", имея в виду бегущие по лётному полю и рулёжкам толпы, уверяет читателей, что это не съёмки фильма про зомби-апокалипсис...
Источник:
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P.s. Россия вон с ними разговаривает, в Москве принимает)) круто, оссобенно мне нравится обещание тех кого во всем мире считают террористами бороться с наркотрафиком надо российским дипломатам сомалийских пиратов ещё в Москве принять и взять с них обещание не захватывать больше суда
Мелкий чиновник госдепа, какой то Помпео ...
Талибы закрашивают билборды, всех женщин обязали носить хиджаб, ввели суд шариата, например, суд может назначить забивание камнями.
Самое лучшее что можно сделать из Афганистана, это заповедник.
Думаю, в ближайшее время "разрешим на территории РФ". Вон, деятельность ЛДПР же разрешена
Оставили эту горящую кучу говна нам.
Готовьтесь скинуться на новую войнушку или помощь братьям талибам.
Не оставлять же в беде людей.
А мы, чего мы, затянем пояса! С голоду не помрем.
Еще увеличим импорт китайского говна из пальмового масла и ГМО.
Потом по телику покажем что и рак мы на х№№ вертели.
"Несокрушимая свобода" она называлась...
При чем "воевали" не одни, блок НАТО подкидывал туда и свои войска...
Всего один вопрос;
Против кого там пиндосы то воевали, если после них там одни бармалеи остались???
А остатки вменяемого населения уместилось на площади Кабульского аэропорта.
У меня есть знакомый из Кабула (такой знаете - увидел на ЖЖ его публикации, периодически кидали друг-другу мемасики в скайпе)
Он тоже пытается свалить в Туркменистан к дяде, уже сидят на чемоданах и если текущая хунта не озвереет то все получится.
Так вот о чем я. Сейчас у населения такие настроения - нас все кинули. Не смотря на все корыстные мотивы Американцев по крайней мере в столице уже выросло поколение людей, приученных к светским ценностям. Не стесняются ходить за ручку на улице, ходят по кафешкам, сидят в интернете (возможно читают фишки) и т/д.
А сейчас - ушли те люди, которые показали свободную жизнь. Показали и свалили - как это? А еще люди старшего поколения помнят - Россияне вроде друзья. И друзей попросили помочь. Помогли друзья? Да щас
В общем мой знакомый в полном смятении и вынужден покинуть свою родину чтобы сохранить не то чтоб свою жизнь, а сохранить себя. Того себя, к которому он привык.
Президент говорят от туда на кануне бабла так не мало вывел.
Типа - США получают свои неведомые нам плюшки, Талибы не лезут в США, правительство набивает чемоданы и валит.
то ли Таджикистана то ли вообще Туркменистана. Амеры тут вообще ни при чем. Какие плюшки они получат?! Прекращение утечки их же миллиардов в эту гнилую черную дыру и сохранение жизней своих солдат?! Каким макаром талибы сейчас полезут в США?! Что им там искать?! Идеология?! Их задавят нах просто там. Да и вокруг рядом с Афганом сейчас "есть куда развернуться" и снова начать строить свое исл.государство... Они тупо воспользовались ситуацией, как и 20 лет назад! Не более.
Но тогда это очень грамотно продуманная операция была, хотя говорят что Талибан достаточно разрозненная организация.
Почему? Ты думаешь, что так просто можно сжигать напалмом поля с маком? Как ты думаешь, какая будет ответная реакция простого местного населения, которое останется без средств к существованию? Тогда вместе с полями надо будет сжигать и кишлаки.
Там проблема более сложная.
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Ты совсем дурак? А падающие с шасси в полете - каскадеры? А внизу с матрасами их ловят?
https://www.reddit.tube/video/0de7ce5595033ea811a58c3507939ab3de821b57https://www.reddit.tube/video/0de7ce5595033ea811a58c3507939ab3de821b57