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Apocalypse Now: всё брошено, людей нет, и только ветер колышет флаги, уже несуществующего государства

Apocalypse Now: всё брошено, людей нет, и только ветер колышет флаги, уже несуществующего государства (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 06:37
Сообщество : Военное
Метки: афганистан   бегство   видео   дружба   мост   оружие   снаряжение   техника   
14376
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Оставленные на "Пули Дусти" военная техника, оружие и амуниция - ещё один эпизод хаоса и паники, которые накрыли Афганистан перед недавним захватом власти в стране религиозными боевиками. На кадрах мост через Амударью, соединяющий два пограничных города - Термез и Мазари-Шариф.

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Метки: афганистан   бегство   видео   дружба   мост   оружие   снаряжение   техника   
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11k
VM Varga 7 часов назад
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4k
Владимир 45 минут назад
религия еще никого до добра не довела, а особенно фанатичный ислам. Глупые люди, верят в сказки, которые написали другие люди в целях подчинения первых.
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465
Карл Такойто 3 часа назад
На переговорах в Москве представители российского МИДа и талибы обсудили перспективу запуска межафганских переговоров. Запустить этот процесс пытаются несколько лет как США и Россия, так и другие страны Пакистан, Индия, Китай, Узбекистан. Однако пока избранный впервые в 2014 году и переизбранный в 2019-м президент Ашраф Гани и талибы в переговорах не продвинулись. Кроме того, талибы на встрече в Москве дали российским дипломатам ряд обещаний. В частности, они заявили, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств, пообещали российским дипломатам бороться с производством и контрабандой наркотиков из Афганистана, а также противостоять другой запрещенной в России террористической группировке «Исламскому государству». В Кремле необходимость контактов с талибами объяснили напряженной ситуацией в Афганистане. https://www.rbc.ru/politics/14/07/2021/60ee6c9b9a794710894aef21https://www.rbc.ru/politics/14/07/2021/60ee6c9b9a794710894aef21
P.s. Россия вон с ними разговаривает, в Москве принимает)) круто, оссобенно мне нравится обещание тех кого во всем мире считают террористами бороться с наркотрафиком
надо российским дипломатам сомалийских пиратов ещё в Москве принять и взять с них обещание не захватывать больше суда
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465
Карл Такойто max 2 часа назад
Это всё понятно,но обычно если нужно что то обсудить с такими людьми,с ними встречаются на какой нибудь военной базе на территории третьей страны,приватно-так во всяком случае делают американцы, а не делегацию себе в столицу чуть ли не с хлебом солью привозят
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9
idSwap Карл Такойто Час назад
Вообще-то США и Талибан подписали в 20 году мирное соглашение
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67k
Пётровыч 3 часа назад
Талибы ещё покажут своё лицо, они же в 16 веке застряли. Есть видео где они выпустили заключённых из тюрем, а так же в Кандагаре казнили группу спецназа правительственных войск.
Талибы закрашивают билборды, всех женщин обязали носить хиджаб, ввели суд шариата, например, суд может назначить забивание камнями.
Самое лучшее что можно сделать из Афганистана, это заповедник.
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12k
Павел 4 часа назад
А что с Сирией? Как только рашка уйдет из сирии, там будет тоже самое. через месяц асад улетит в мск.
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31k
Netyn 4 часа назад
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10k
Alex 4 часа назад
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−35
orys shoshka 5 часов назад
По этому мосту бегут все трусы. В 89 году бежали и сейчас
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1k
Александр 5 часов назад
Талибан запрещенная в России вменяемая договороспособная террористическая организация.
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24k
Владимир 5 часов назад
Еще трамп это придумал и правильно сделали.
Оставили эту горящую кучу говна нам.
Готовьтесь скинуться на новую войнушку или помощь братьям талибам.
Не оставлять же в беде людей.
А мы, чего мы, затянем пояса! С голоду не помрем.
Еще увеличим импорт китайского говна из пальмового масла и ГМО.
Потом по телику покажем что и рак мы на х№№ вертели.
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346
Андрей Иванов Владимир 4 часа назад
Бредоносец
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−1
бублик из кармана шинели 5 часов назад
триллион $ попилили -пора и честь знать ...
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−13
бублик из солдатской шинели бублик из кармана шинели 46 минут назад
и триллион в ираке
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11k
Великий Кормчий 5 часов назад
"Доблестные" пиндосские войска начали свою военную операцию в афганистане против бармалеев аж в 2001 году....
"Несокрушимая свобода" она называлась...
При чем "воевали" не одни, блок НАТО подкидывал туда и свои войска...
Всего один вопрос;
Против кого там пиндосы то воевали, если после них там одни бармалеи остались???
А остатки вменяемого населения уместилось на площади Кабульского аэропорта.
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−57
байхун байхунович тархун 5 часов назад
Лабуда - тот кто твой мамин рот е-бал ...
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28k
Aleks 5 часов назад
Наглядный пример, что будет с правительствами государств, которые держатся исключительно на поддержке США...
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−13
бублик из солдатской шинели Павел 45 минут назад
отсасывать...
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34k
Гёз Уленшпигель 5 часов назад
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870
Denis 5 часов назад
Грустно. Жаль людей
У меня есть знакомый из Кабула (такой знаете - увидел на ЖЖ его публикации, периодически кидали друг-другу мемасики в скайпе)
Он тоже пытается свалить в Туркменистан к дяде, уже сидят на чемоданах и если текущая хунта не озвереет то все получится.

Так вот о чем я. Сейчас у населения такие настроения - нас все кинули. Не смотря на все корыстные мотивы Американцев по крайней мере в столице уже выросло поколение людей, приученных к светским ценностям. Не стесняются ходить за ручку на улице, ходят по кафешкам, сидят в интернете (возможно читают фишки) и т/д.
А сейчас - ушли те люди, которые показали свободную жизнь. Показали и свалили - как это? А еще люди старшего поколения помнят - Россияне вроде друзья. И друзей попросили помочь. Помогли друзья? Да щас

В общем мой знакомый в полном смятении и вынужден покинуть свою родину чтобы сохранить не то чтоб свою жизнь, а сохранить себя. Того себя, к которому он привык.
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14k
Поручик 6 часов назад
Вот странный у "духов" менталитет: если "партизанить" - так со всей душой, старательно и изобретательно, буквально - "до последнего, присланного спонсорами, патрона". А в регулярной армии воевать (где снабжение - не чета "спонсорским подачкам", всего сыплют "от пуза") - вообще "ниочём". Одни и те же люди.
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1k
зак 6 часов назад
Чему я убедился от войн в Афганистане.Они не хотят особо воевать против своих же.Предают моментально,будь ты Американец ,немец или русский,ну вот такая нация.Американцы вложили в Афганистан 1 триллион это не хухры мухры.за такие деньги Афганистан мог бы давно поднять экономику, армию и уровень жизни в стране.Но повальная коррупция,кумовство,и беспредел власти показал себя.
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316
Сергей Сергеев зак 5 часов назад
У них "свои" понятие растяжимое. Есть пуштуны, есть узбеки с таджиками, есть курды. Между собой они совсем не свои. Между прочим от талибов удрал Дустум, тот самый Дустум, который был одним из самых влиятельных полевых духовских командиров, воевавших против нас. И где вы видели восточную страну без кумовства?
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1k
Max 6 часов назад
"сверхдержава"....однако...
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280
Владимир 6 часов назад
В политике не разбираюсь, но зато лет 10 в массовке в фильмах снимался. Что-то очень знакомое. Все беженцы подобраны под типаж. Возраст, одежды. Одинаковые движения. Даже сидящие на шасси самолета, если разглядеть внимательно, сидят пялятся в телефон-надоело уже кататься туда-сюда по жаре. Военный переворот не отрицаю. Но конкретно эти съёмки очень смахивают на дичь втираемую.
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280
Владимир Инсулин4ег 4 часа назад
На «ты» мы с Вами не переходили. Я высказал своё мнение и многие с ним не согласились, поставив дизлайк. Это выбор каждого и я его уважаю. А вот прыгать с дивана и лаять в лицо с брызгами слюней, это уже особенность характера. Мира Вам.
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1k
K_II_T 6 часов назад
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