В Южной Корее потерпел крушение штурмовик, вылетевший на перехват дронов из КНДР

Сегодня утром 5 дронов КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. «Птичкам Кима» удалось преодолеть американскую ПВО и пролететь значительное расстояние над территорией страны.



ВВС Южной Кореи для перехвата беспилотников подняли в небо штурмовики Ka-1, один из которых в неравном бою потерпел крушение и рухнул в 140 километрах от столицы. Сообщается, что пилоты благополучно катапультировались, их жизням ничего не угрожает.



Примечательно, что южнокорейские военные за 7 часов не смогли сбить ни один из дронов, хотя сделали по ним 100 выстрелов из пушек вертолётов, которые так же было подняты в небо по тревоге. Четыре дрона сами пропали с радаров, видимо, попросту рухнули на землю, исчерпав запас хода.