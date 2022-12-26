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В Южной Корее потерпел крушение штурмовик, вылетевший на перехват дронов из КНДР

В Южной Корее потерпел крушение штурмовик, вылетевший на перехват дронов из КНДР

Автор:
26 декабря 2022 14:17
Сообщество : Военное
Метки: Южная Корея   беспилотники   видео   воздушное пространство   кндр   крушение   штурмовик   
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Сбить беспилотники южнокорейские военные так и не смогли.

Сегодня утром 5 дронов КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. «Птичкам Кима» удалось преодолеть американскую ПВО и пролететь значительное расстояние над территорией страны.

ВВС Южной Кореи для перехвата беспилотников подняли в небо штурмовики Ka-1, один из которых в неравном бою потерпел крушение и рухнул в 140 километрах от столицы. Сообщается, что пилоты благополучно катапультировались, их жизням ничего не угрожает.

Примечательно, что южнокорейские военные за 7 часов не смогли сбить ни один из дронов, хотя сделали по ним 100 выстрелов из пушек вертолётов, которые так же было подняты в небо по тревоге. Четыре дрона сами пропали с радаров, видимо, попросту рухнули на землю, исчерпав запас хода.

Представители КНДР пока не прокомментировали инцидент с беспилотниками. В Корее же нарушение воздушного пространства посчитали провокацией. Сообщается, что один из дронов, за которым охотился разбившийся впоследствии самолёт, смог долететь до северных окраин Сеула. Ещё один беспилотник смог благополучно вернуться на базу.

Известно, что в последний раз северокорейские беспилотники нарушали границу пять лет назад. А в декабре КНДР провела пуск сразу двух баллистических ракет. Боеголовки пролетели около 500 километров и упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Метки: Южная Корея   беспилотники   видео   воздушное пространство   кндр   крушение   штурмовик   
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5  комментариев
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8k
Мариус 40 минут назад
"реактивные штурмовики Ka-1" (с)



Он точно реактивный?
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7k
Invertor 23 минуты назад
Подняли самолеты, которые внезапно стали реактивными, а стреляли из пушек уже вертолетов. Что там у них за чудеса творятся?
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179
Хухрмухр 46 минут назад
Примечательно, что южнокорейские военные за 7 часов не смогли сбить ни один из дронов, хотя сделали по ним 100 выстрелов из пушек вертолётов
----------------------
Пиндосская школа.
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4k
просто Дмитрий 47 минут назад
есть тема.... к размышлениям
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