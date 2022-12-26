В Южной Корее потерпел крушение штурмовик, вылетевший на перехват дронов из КНДР

Сбить беспилотники южнокорейские военные так и не смогли.
Сегодня утром 5 дронов КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. «Птичкам Кима» удалось преодолеть американскую ПВО и пролететь значительное расстояние над территорией страны.
ВВС Южной Кореи для перехвата беспилотников подняли в небо штурмовики Ka-1, один из которых
в неравном бою потерпел крушение и рухнул в 140 километрах от столицы. Сообщается, что пилоты благополучно катапультировались, их жизням ничего не угрожает.
Примечательно, что южнокорейские военные за 7 часов не смогли сбить ни один из дронов, хотя сделали по ним 100 выстрелов из пушек вертолётов, которые так же было подняты в небо по тревоге. Четыре дрона сами пропали с радаров, видимо, попросту рухнули на землю, исчерпав запас хода.
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Представители КНДР пока не прокомментировали инцидент с беспилотниками. В Корее же нарушение воздушного пространства посчитали провокацией. Сообщается, что один из дронов, за которым охотился разбившийся впоследствии самолёт, смог долететь до северных окраин Сеула. Ещё один беспилотник смог благополучно вернуться на базу.
Известно, что в последний раз северокорейские беспилотники нарушали границу пять лет назад. А в декабре КНДР провела пуск сразу двух баллистических ракет. Боеголовки пролетели около 500 километров и упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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Он точно реактивный?
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Пиндосская школа.