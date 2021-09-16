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В КНДР заявили о своей мощи, показав запуск баллистической ракеты, неожиданным способом

В КНДР заявили о своей мощи, показав запуск баллистической ракеты, неожиданным способом (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 22:43
Сообщество : Военное
Метки: ynews   базирование   баллистическая   видео   ж/д   запуск   кндр   ракета   
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Северная Корея сообщила потенциальным противникам о неуязвимости своего стратегического вооружения, проведя запуск баллистической ракеты с помощью ранее неизвестной железнодорожной системы.

По мнению военных обозревателей, такое базирование является относительно недорогим способом сделать ракеты менее уязвимыми для превентивных ударов противника.

"Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развёрнутого для работы", — отметили в Центральном телеграфном агентстве.

Испытания проходили в провинции Пхенан-Намдо. Ракеты преодолели дистанцию в 800 километров и упали в море, в районе восточного побережья Северной Кореи.

Из опубликованного правительством КНДР видеосюжета можно сделать выводы, что пусковая установка размещена (закамуфлирована) на базе усиленного грузового вагона, боковые двери и крыша которого, раздвигаются перед пуском ракеты.

Ж/Д платформа, с которой был осуществлён запуск ракеты, сопоставим с комплексом, который в США имеет наименование KN-23. Внешне ракета напоминает российскую квазибаллистическую модель 9М723 с дальностью стрельбы до 500 километров, используемую в комплексах "Искандер-М, отмечает на своих страницах издание Naked Science.

Ранее в Японии заявили о запусках двух ракет с территории КНДР. По информации японской стороны, одна была запущена в 12:38 (06:38 мск), а вторая - в 12:43 (06:43). В свою очередь, в КНДР подтвердили запуск двух баллистических ракет из внутренних районов, которые, как предполагается, упали за пределами исключительной экономической зоны японских островов, об этом сообщалось в РИА Новости.

При этом японский премьер-министр Ёсихидэ Суга высказал сильную обеспокоенность этими запусками.

«[Пуски ракет КНДР] угрожают миру и безопасности Японии и окружающего региона», — сказал Суга, отметив, что действия Пхеньяна также являются нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, цитировали слова премьера Ведомости.


На что Северная Корея, в лице сестры Ким Чен Ына, дала достойный ответ. КНДР не занимается провокациями, испытывая ракеты, но выполняет ключевые задачи плана обороны, передало смысл сказанного, сестрой и помощником председателя Ына Ким Ё Чжун 15 сентября агентство ЦТАК.




Напомним, что вчера был опубликован материал, в котором освещены испытания КНДР, своего стратегического вооружения, начавшиеся в знаковый для США день 20-летия атаки на ВТЦ в Нью-Йорке 11 сентября и запуска двух баллистических ракет в сторону Японии, которые произвели настоящий фурор на островах Ямато.

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Метки: ynews   базирование   баллистическая   видео   ж/д   запуск   кндр   ракета   
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Сергей Сергеев 54 минуты назад
Тепловоз М62. Советский.
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MihailoSerbiya 51 минуту назад
Всё что в етом мире делаетса на зло Америке меня очен радует .
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⛔ Александр ⛔ Гремлин Полчаса назад
:)))
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