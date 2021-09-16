В КНДР заявили о своей мощи, показав запуск баллистической ракеты, неожиданным способом

Ранее в Японии заявили о запусках двух ракет с территории КНДР. По информации японской стороны, одна была запущена в 12:38 (06:38 мск), а вторая - в 12:43 (06:43). В свою очередь, в КНДР подтвердили запуск двух баллистических ракет из внутренних районов, которые, как предполагается, упали за пределами исключительной экономической зоны японских островов, об этом сообщалось в РИА Новости.

При этом японский премьер-министр Ёсихидэ Суга высказал сильную обеспокоенность этими запусками.

«[Пуски ракет КНДР] угрожают миру и безопасности Японии и окружающего региона», — сказал Суга, отметив, что действия Пхеньяна также являются нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, цитировали слова премьера Ведомости.

На что Северная Корея, в лице сестры Ким Чен Ына, дала достойный ответ. КНДР не занимается провокациями, испытывая ракеты, но выполняет ключевые задачи плана обороны, передало смысл сказанного, сестрой и помощником председателя Ына Ким Ё Чжун 15 сентября агентство ЦТАК.