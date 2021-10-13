30 фотографий до и после уборки с помощью аппаратов высокого давления

955
31
В онлайн-сообществе Powerwashingporn собрались люди, которые получают истинное наслаждение от качественной уборки. От созерцания чистой уличной плитки, стен домов, скамеек и вообще всего чего угодно, главное - чтобы это было отмыто до блеска с помощью аппарата высокого давления.
×
21. Церковь Сен-Пьер в Фирмини, Франция, спроектированная архитектором Ле Корбюзье, впервые подверглась мойке под давлением
27. "Мы живем здесь 15 лет и никогда не притрагивались к этим ступеням. Теперь я фанат мойки под давлением"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Сыщики тайно проверили как убирают в дорогих отелях
- 20 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости
- 50 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости
- Удивительная разница до и после уборки: 16 примеров
- Мойка высокого давления - это вещь!
Метки: Приятно посмотреть аппарат высокое давление мойка мойка высокого давления радость перфекциониста уборка чистота
35
Понравилось35
Новости партнёров