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30 фотографий до и после уборки с помощью аппаратов высокого давления

30 фотографий до и после уборки с помощью аппаратов высокого давления (31 фото)

Автор:
13 октября 2021 13:26
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Приятно посмотреть   аппарат   высокое давление   мойка   мойка высокого давления   радость перфекциониста   уборка   чистота   
955
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В онлайн-сообществе Powerwashingporn собрались люди, которые получают истинное наслаждение от качественной уборки. От созерцания чистой уличной плитки, стен домов, скамеек и вообще всего чего угодно, главное - чтобы это было отмыто до блеска с помощью аппарата высокого давления.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приятно посмотреть   аппарат   высокое давление   мойка   мойка высокого давления   радость перфекциониста   уборка   чистота   
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Nikita Час назад
С помывкой машин надо быть аккуратней, т.к. краску срывает на раз.... Если слишком близко поднести.
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7k
JeanLuk Полчаса назад
Ей еще рыбу чистят

Ссылка youtu.be
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