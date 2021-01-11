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20 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости

20 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости (21 фото)

Автор:
11 января 2021 08:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   до и после   мойка   перфекционизм   подборка   чистота   
1015
21
Всем чистюлям на радость!
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Метки: было стало   до и после   мойка   перфекционизм   подборка   чистота   
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6  комментариев
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130
Димыч Час назад
На 8-й фотке котейка очко свое вылизанное показывает. Подыграл, чертяка!
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19k
pssst Минуту назад
20 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости
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18k
Шуруп 16 минут назад
20 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости
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297
Вилиян Полчаса назад
Половина фоток после ремонта! Почистили, покрасили ...
А на 20 фото, никогда не можеш так почистить веревку!
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915
Владимир 38 минут назад
Некоторые вещи мыть бесполезно... например негров
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2k
Вячеслав Сериков Владимир Минуту назад
Если только кислотой...
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