20 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости

Всем чистюлям на радость!
1.
Со временем многие вещи теряют былую красоту. Но оказывается, что иногда спасти их может всего-навсего мытьё. Правда одним протиранием тряпочкой тут не обойдёшься, придётся приложить усилия и применить мойку высокого давления, которая просто творит какую-то магию.
2.
И тогда абсолютно чёрная дорога может стать белой, а замшелая старая скамейка будет выглядеть так, словно её только что покрасили. Мы собрали для вас фотографии, которые наглядно докажут, что всё новое — это хорошо помытое старое.
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