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50 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости

50 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости (51 фото)

Автор:
17 ноября 2020 13:19
Сообщество : Жизнь
Метки: до и после   мойка   перфекционизм   чистота   
435
51

В каждом из нас есть что-то, что заставляет нас инстинктивно радоваться прибранному беспорядку или очистке грязной вещи — все из-за врожденного желания обратить хаос в порядок. И на эту коллекцию фото «до и после мойки» слишком приятно смотреть, чтобы ею не поделиться.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   мойка   перфекционизм   чистота   
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6  комментариев
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
Это какой же свиньей нужно быть...

Это какой же свиньей нужно быть...
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25k
Snork Snorkoff Час назад
Корабли сдается мне таки пескоструят, а не моют )
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9k
Алексей Час назад
Я так грязевой фрезой кроссовки помыл,в утиль отправил
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3k
SSD Час назад
Мойдодыр одобряет...
Мойдодыр одобряет...
Мойдодыр одобряет...
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896
hangukhangukovich SSD 13 минут назад
50 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости
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Mr. Jingles

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