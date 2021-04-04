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Мойка высокого давления - это вещь!

Мойка высокого давления - это вещь! (16 фото)

Автор:
04 апреля 2021 15:37
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Итог   до и после   мойка   мойка под давлением   работа   результат   уборка   чистота   
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Настала весна - а значит, пришло время генеральной уборки и дома, и на даче. Владельцы моечной техники высокого давления утверждают, что к уборочной страде вам непременно понадобится мойка! И даже демонстрируют картинки в стиле "до" и "после" в доказательство своей точки зрения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Итог   до и после   мойка   мойка под давлением   работа   результат   уборка   чистота   
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5  комментариев
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4k
Bartello 2 часа назад
Животное мыть мойкой под высоким давлением - издевательство а вот как мойка веранды строит - удивительно))
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Garpia121 Час назад
Задницу бы себе такой мойкой помыл. Это же надо додуматься, бедная овечка.
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Анатолий Соколов Garpia121 59 минут назад
смотрите фото внимательно - там насадка на обычный шланг для душа, а не мойку высокого давления.
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