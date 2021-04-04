Мойка высокого давления - это вещь!

Настала весна - а значит, пришло время генеральной уборки и дома, и на даче. Владельцы моечной техники высокого давления утверждают, что к уборочной страде вам непременно понадобится мойка! И даже демонстрируют картинки в стиле "до" и "после" в доказательство своей точки зрения.

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Отмыть до идеальной чистоты баскетбольную площадку после зимы? Легко! 0 Источник:

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Старое деревянное крыльцо после мойки под давлением кажется отремонтированным 0 Источник:

Моющей техникой можно добела отмыть даже овцу! 0

Мойкасмоет не только грязь, но и лишнюю дикую поросль между плитками 0 Источник:

Садовый стол - как будто не после помывки, а после замены! 0 Источник:

"Я нашел столик на улице и дал ему второй шанс с помощью мойки. Отлично получилось!" 0 Источник:

"В конце - недомытый участок дворовой плитки. Почувствуйте разницу!" 0 Источник:

Привести в порядок трактор перед посевной - бесценно! 0 Источник:

Крыльцо теперь как новенькое 0 Источник:

Дорожка после уборки 0 Источник:

Недомытые ступеньки как будто взяты с другой лестницы 0 Источник:

"Благодаря мойке полд давлением у меня опять появилась веранда!" 0 Источник:

Раковине мойка под давлением тоже здорово помогает 0 Источник:

А тут под давлением вымыли целый королевский замок в Познани 0 Источник: