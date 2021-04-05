Активисты убрали тонны мусора в обмелевшем водохранилище

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В Ростове-на-Дону 25 марта случилась авария на плотине и уровень воды в водохранилище резко упал. Этим воспользовались волонтёры и простые граждане, которые уже вторые выходные выходят на борьбу с мусором.
Как только сошла вода, в местном паблике появились видео о мусоре, которым усеяно дно и берега водохранилища.
Неравнодушные жители организовали сбор 27 и 28 марта, чтобы заняться сбором пластиковых и стеклянных бутылок. Представители администрации города также вышли поработать и предоставили автомобили для вывоза мусора. Тогда усилиями около 200 человек было собрано 63 тонны мусора.
На 3 апреля был объявлен новый сбор. На этот раз пришло уже более 300 человек, которые собрали около 70 тонн покрышек, мусорных пакетов и бесконечных бутылок.
Волонтёры, чиновники, коммунальщики и простые граждане призывают ростовчан не оставлять мусор в неположенных местах и убирать за собой после отдыха на природе.
Чеченца наказали за свалку в лесу, вывалив мусор у его ворот
Что характерно, инициатором этого показательного наказания была администрация села. Возможно, пример этого мужчины заставит задуматься и остальных.
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