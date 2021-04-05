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Активисты убрали тонны мусора в обмелевшем водохранилище

Активисты убрали тонны мусора в обмелевшем водохранилище (13 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 13:35
Сообщество : Жить в России
Метки: водохранилище   волонтёры   мусор   плотина   ростов-на-дону   уборка   чиновники   чистота   
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В Ростове-на-Дону 25 марта случилась авария на плотине и уровень воды в водохранилище резко упал. Этим воспользовались волонтёры и простые граждане, которые уже вторые выходные выходят на борьбу с мусором.

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Метки: водохранилище   волонтёры   мусор   плотина   ростов-на-дону   уборка   чиновники   чистота   
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9  комментариев
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479
Warlocktv 41 минуту назад
Субботник это когда те, кто никогда не мусорит, убирают за теми, кто никогда за собой не убирает.
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118
Племянник Путина 23 минуты назад
Вот если бы этим на постоянной основе занимались сторонники сисяна, то у него и в самом деле была бы поддержка среди населения.
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3k
cfhfwby 36 минут назад
Замечательно...но а кто же туда все это набросал? Не американцы же.
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65
bogatiyded 40 минут назад
Молодцы... знать бы еще что за свиньи засрали и вывалить им в квартиры, вот тогда может начнут понимать, что гадить в своем городе, а потом ходить и возмущаться - А хто это сделал?!... неправильно

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−6
alex 46 минут назад
там бы с МДшкой хорошенько походить бы..
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1k
Конь Юлий 53 минуты назад
Если присмотреться на заднем плане экскаватор что-то капает и стоит он на дне водохранилища, за эксковатором находится котеджный посёлок для"нищебродов" (говорят янукович там же живёт). Копать там начали около месяца назад с берега,потом раз дамбу то-ли на ремонт открыли, то-ли бревно повпредило, и уже копают стоя на дне))). Фартануло строителям...)))
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1k
Alex Xela 59 минут назад
Жесть конечно! Ганг и то чище.
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1k
Lefterov Час назад
А золотишко? Золотишко нашли? А вообще здорово что люди сплотились и провели уборку!
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9k
ГородДомов Час назад
Граждане, не бросайте пустые бутылки в воду
Это бутылки выпили всю воду !
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