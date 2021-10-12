Как попасть в черный список отелей по всему миру

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Если вдруг вы больше не хотите приезжать в какой-либо отель, то есть отличные способы, как этого добиться.
"Клиент всегда прав" - это, конечно, хорошее правило, однако сотрудники гостиниц могут сделать так, что вы больше никогда не попадете не только в одну конкретную гостиницу, а еще и во множество других. Почему? Вот ряд причин.
Такие черные списки составляют администраторы отелей. Они внимательно смотрят за поведением гостей и прислушиваются к рассказам барменов, горничных и прочих. Если попытаться спровоцировать драку с барменом, то жалоба на такого бузотёра обязательно поступит.
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Запрет на посещение будет не в одной гостинице. Отели очень часто объединены в сети и список нежелательных гостей станет общим для всех. Есть также базы отельеров, куда менеджеры также могут внести сомнительного гостя. Это как кредит: если вы регулярно не платили одному банку, то в другом вам могут отказать.
Такие списки есть не у всех отелей. Все зависит от внутренней политики одного конкретного места. Обычно черные списки есть у крупных отельных сетей, так как они могут позволить себе игнорировать некоторых клиентов. В маленьких гостиницах и придорожных мотелях черные списки есть навряд ли.
А вот узнать, есть ли клиент в черном списке - нельзя. Это информация строго закрытая, для внутреннего пользования. То есть при звонке в отель, с просьбой забронировать номер (или же при заполнении онлайн-заявки), потенциальному гостю ответят, что просто нет свободных номеров. И да, покинуть черный список, единожды туда попав, очень и очень сложно. Практически невозможно.
Федор Егоров, директор одного из департаментов по работе с отелями России и СНГ:
"Отели не делятся с нами своими черными списками. Со своей стороны мы не проверяем клиента, а просто передаем бронирование в отель. Если человек оказывается в черном списке, то нам об этом сообщают, и мы стараемся все же уговорить отель заселить гостя. Если не получается, мы переселяем его в другой отель аналогичного или лучшего класса, по той же стоимости".
"Отели не делятся с нами своими черными списками. Со своей стороны мы не проверяем клиента, а просто передаем бронирование в отель. Если человек оказывается в черном списке, то нам об этом сообщают, и мы стараемся все же уговорить отель заселить гостя. Если не получается, мы переселяем его в другой отель аналогичного или лучшего класса, по той же стоимости".
Но если очень хочется попасть в черный список, то вот 100% способы:
1) Воровство шампуня, тапочек и халата скорее всего простят. Берите больше: батарейки из пультов (а лучше сами пульты), лампочки из люстр, все, что можно вынести.
2) После заселения заблокируйте банковскую карту, которой расплатились, чтобы с вас не списали ущерб. И дальше тщательно и много дебоширьте, рисуйте на стенах, бегайте по потолку в максимально грязной обуви.
3) Не забывайте про горничную. Очевидно, что никто и никогда не говорил ей пошлых шуток про фильмы для взрослых. Пойдите дальше и попытайтесь завалить ее на кровать, делайте очевидные намеки. Это сработает.
4) Выпейте весь мини-бар, а в бутылочки залейте кока-колу и воду из-под крана.
5) Вино необходимо разлить на ковер, из матраса вырвать пружины (и тоже налить в него вино), косяк в ванной можно отломать, фен утопить. Ни слова персоналу - просто уезжайте.
6) Повышайте голос (эффективнее использовать обсценную лексику) на весь персонал. Не забудьте привезти с собой музыкальные инструменты, ну или, на худой конец, просто громко включайте музыку. Выслушайте просьбы об убавлении громкости, кивните, закройте дверь и продолжайте с тем же упорством. Не сдавайтесь.
Выполните все эти пункты. Готово, вы восхитительны, попадание в черные списки отелей вам обеспечено!
2) После заселения заблокируйте банковскую карту, которой расплатились, чтобы с вас не списали ущерб. И дальше тщательно и много дебоширьте, рисуйте на стенах, бегайте по потолку в максимально грязной обуви.
3) Не забывайте про горничную. Очевидно, что никто и никогда не говорил ей пошлых шуток про фильмы для взрослых. Пойдите дальше и попытайтесь завалить ее на кровать, делайте очевидные намеки. Это сработает.
4) Выпейте весь мини-бар, а в бутылочки залейте кока-колу и воду из-под крана.
5) Вино необходимо разлить на ковер, из матраса вырвать пружины (и тоже налить в него вино), косяк в ванной можно отломать, фен утопить. Ни слова персоналу - просто уезжайте.
6) Повышайте голос (эффективнее использовать обсценную лексику) на весь персонал. Не забудьте привезти с собой музыкальные инструменты, ну или, на худой конец, просто громко включайте музыку. Выслушайте просьбы об убавлении громкости, кивните, закройте дверь и продолжайте с тем же упорством. Не сдавайтесь.
Выполните все эти пункты. Готово, вы восхитительны, попадание в черные списки отелей вам обеспечено!
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Метки: забавное интересное отели путешествия смешное туризм факты
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Новости партнёров
Работая почти 20 лет назад в сети гостиниц, а также на круизном лайнере , я узнал очень много интересного. И так.
1. По поводу беспорядка в гостинице. Все помнят о маленьком шрифте в договорах? Так вот прочтите внимательно правила проживания! Там в 90% случаев вы увидите, что уборка номера производится поверхностно, но с соблюдением всех гигиенических норм, то есть, вам пропылесосят, уберут пыль, а также произведут влажную уборку ванной-туалета. За дополнительную санитарную обработку номера вам придётся заплатить отдельно (это касается случаев с разлитым вином, кофе и т.д, равно как и курение в номере). Если клиент постоянный, как правило, он отделывается, на первый раз предупреждением.
2. По поводу поведения с персоналом и отдыхающими. Я сам лично был свидетелем нескольких происшествий и слышал от персонала истории такого рода: если человек грубит персоналу или мешает другим отдыхать, то персонал может почистить унитаз в номере зубной щёткой грубияна, а так же отполировать тот же унитаз или ванную полотенцем гостя... в общем, перечислять весь ужас о котором я слышал не хочется. Но теперь я знаю одно - месть может быть очень неприятной и отвратительной! Стоит ли рисковать ради этого? Вряд ли.
3. По поводу кражи или порчи имущества. Все средства личной гигиены, как и тапочки - являются расходными материалами в любой гостинице. В проживание входит стоимость расхода данных материалов. Используете ли вы всё это при проживании или заберёте с собой - разницы нет! А вот халаты (исключение для VIP - номеров или престижных гостиниц), мебель и разная утварь в номере принадлежат гостинице и в случае воровства вас могут показательно привлечь в уголовной ответственности в любой стране. Смешно было бы заплатить штраф около 500$ или сесть в тюрьму на несколько дней ради халата.
Прежде чем сделать какую нибудь гадость тем, кто тебя обслуживает - подумайте не вернётся ли вам вдвое больше. Тут, я думаю, наша пословица "Не плюй в колодец из которого будешь пить!" - в самый раз!
Всех горничных побороли,и за метродотеля взялись...
Это как?Сначала скажут "конечно,мы вам очень рады,какой бы номер вы хотели..."
А потом,по предъявлению паспорта,-Простите.Номеров нет!