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Как попасть в черный список отелей по всему миру

Как попасть в черный список отелей по всему миру (7 фото)

Автор:
12 октября 2021 15:34
Сообщество : Путешествия
Метки: забавное   интересное   отели   путешествия   смешное   туризм   факты   
2677
7
Если вдруг вы больше не хотите приезжать в какой-либо отель, то есть отличные способы, как этого добиться.
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Метки: забавное   интересное   отели   путешествия   смешное   туризм   факты   
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6  комментариев
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5k
Roman 2 часа назад
После горничной в некоторых странах обеспечено попадание в тюрьму.
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2k
Руслан 3 минуты назад
Добавлю следующее.
Работая почти 20 лет назад в сети гостиниц, а также на круизном лайнере , я узнал очень много интересного. И так.
1. По поводу беспорядка в гостинице. Все помнят о маленьком шрифте в договорах? Так вот прочтите внимательно правила проживания! Там в 90% случаев вы увидите, что уборка номера производится поверхностно, но с соблюдением всех гигиенических норм, то есть, вам пропылесосят, уберут пыль, а также произведут влажную уборку ванной-туалета. За дополнительную санитарную обработку номера вам придётся заплатить отдельно (это касается случаев с разлитым вином, кофе и т.д, равно как и курение в номере). Если клиент постоянный, как правило, он отделывается, на первый раз предупреждением.
2. По поводу поведения с персоналом и отдыхающими. Я сам лично был свидетелем нескольких происшествий и слышал от персонала истории такого рода: если человек грубит персоналу или мешает другим отдыхать, то персонал может почистить унитаз в номере зубной щёткой грубияна, а так же отполировать тот же унитаз или ванную полотенцем гостя... в общем, перечислять весь ужас о котором я слышал не хочется. Но теперь я знаю одно - месть может быть очень неприятной и отвратительной! Стоит ли рисковать ради этого? Вряд ли.
3. По поводу кражи или порчи имущества. Все средства личной гигиены, как и тапочки - являются расходными материалами в любой гостинице. В проживание входит стоимость расхода данных материалов. Используете ли вы всё это при проживании или заберёте с собой - разницы нет! А вот халаты (исключение для VIP - номеров или престижных гостиниц), мебель и разная утварь в номере принадлежат гостинице и в случае воровства вас могут показательно привлечь в уголовной ответственности в любой стране. Смешно было бы заплатить штраф около 500$ или сесть в тюрьму на несколько дней ради халата.
Прежде чем сделать какую нибудь гадость тем, кто тебя обслуживает - подумайте не вернётся ли вам вдвое больше. Тут, я думаю, наша пословица "Не плюй в колодец из которого будешь пить!" - в самый раз!
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8k
Перст Указующий 2 часа назад
"департамент по работе с отелями"
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1k
MC 2 часа назад
В дорогую гостиницу заселилась каким то образом группа дагестанцев...
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62k
Нанук Паналык 2 часа назад
потенциальному гостю ответят, что просто нет свободных номеров.

Это как?Сначала скажут "конечно,мы вам очень рады,какой бы номер вы хотели..."
А потом,по предъявлению паспорта,-Простите.Номеров нет!
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