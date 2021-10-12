Как попасть в черный список отелей по всему миру

1) Воровство шампуня, тапочек и халата скорее всего простят. Берите больше: батарейки из пультов (а лучше сами пульты), лампочки из люстр, все, что можно вынести.

2) После заселения заблокируйте банковскую карту, которой расплатились, чтобы с вас не списали ущерб. И дальше тщательно и много дебоширьте, рисуйте на стенах, бегайте по потолку в максимально грязной обуви.

3) Не забывайте про горничную. Очевидно, что никто и никогда не говорил ей пошлых шуток про фильмы для взрослых. Пойдите дальше и попытайтесь завалить ее на кровать, делайте очевидные намеки. Это сработает.

4) Выпейте весь мини-бар, а в бутылочки залейте кока-колу и воду из-под крана.

5) Вино необходимо разлить на ковер, из матраса вырвать пружины (и тоже налить в него вино), косяк в ванной можно отломать, фен утопить. Ни слова персоналу - просто уезжайте.

6) Повышайте голос (эффективнее использовать обсценную лексику) на весь персонал. Не забудьте привезти с собой музыкальные инструменты, ну или, на худой конец, просто громко включайте музыку. Выслушайте просьбы об убавлении громкости, кивните, закройте дверь и продолжайте с тем же упорством. Не сдавайтесь.



Выполните все эти пункты. Готово, вы восхитительны, попадание в черные списки отелей вам обеспечено!