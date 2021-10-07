Эта страна очень красивая и является популярным местом у туристов многих стран. Красивые пляжи, горы прекрасно подходящие для катания зимой на лыжах.

Болгария - член ЕС, но в Шенгенскую зону не входит, именно поэтому они не принимают мигрантов и беженцев из Африки и Ближнего Востока. Это большой плюс к безопасности.

Но Болгария - это самая бедная страна в ЕС. Здравоохранение, образование, общественный транспорт достаточно низкие по западным меркам, английский язык не очень распространен среди местных, но многие люди, особенно в курортной части, знают русский.

Квартиру можно снять примерно за 30 тысяч рублей, а если жить в сельской местности, то еще дешевле. В этой стране самые низкие цены на аренду, коммуналку и еду, среди всех стран ЕС.