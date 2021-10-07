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Или не эмигрировать, а просто пожить для разнообразия, особенно если есть возможность работать на удаленке.
Путешествия - это, сегодня, неотъемлемая часть жизни. Новые впечатления, опыт и разнообразие. Желательно, чтобы это еще было недорого. Сейчас люди очень часто стараются выбрать удаленную работу, чтобы можно было сохранить заработную плату на привычном уровне, но при этом живут за границей то там, то здесь, где жилье и еда очень дешевы, а впечатлений масса.
Сербия
Страна не имеет выхода к морю. И это одна из самых дешевых стран на Балканах, для неторопливой и размеренной жизни. И у нее самых худший уровень жизни из всех экс-югославских государств...
Общественный транспорт, образование и здравоохранение в плохом состоянии и есть проблемы с общественной безопасностью.
Тем не менее, Сербия - это красивая страна с богатой историей, так что если есть удаленка или накопления, то можно пожить там несколько месяцев для разнообразия. Квартиру в Нови-Саде можно снять примерно за 14 тысяч рублей, а транспорт и еда очень дешевы.
Общественный транспорт, образование и здравоохранение в плохом состоянии и есть проблемы с общественной безопасностью.
Тем не менее, Сербия - это красивая страна с богатой историей, так что если есть удаленка или накопления, то можно пожить там несколько месяцев для разнообразия. Квартиру в Нови-Саде можно снять примерно за 14 тысяч рублей, а транспорт и еда очень дешевы.
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Босния и Герцеговина
Бывшее югославское государство, с неплохим качеством жизни. Невероятно красивые горы и средневековая архитектура.
Очень хорошая квартира в Сараево (столица) может стоить примерно 25 тысяч рублей, а в прибрежных городах вообще около 14 тысяч. Еда очень вкусная и дешевая.
Очень хорошая квартира в Сараево (столица) может стоить примерно 25 тысяч рублей, а в прибрежных городах вообще около 14 тысяч. Еда очень вкусная и дешевая.
Болгария
Эта страна очень красивая и является популярным местом у туристов многих стран. Красивые пляжи, горы прекрасно подходящие для катания зимой на лыжах.
Болгария - член ЕС, но в Шенгенскую зону не входит, именно поэтому они не принимают мигрантов и беженцев из Африки и Ближнего Востока. Это большой плюс к безопасности.
Но Болгария - это самая бедная страна в ЕС. Здравоохранение, образование, общественный транспорт достаточно низкие по западным меркам, английский язык не очень распространен среди местных, но многие люди, особенно в курортной части, знают русский.
Квартиру можно снять примерно за 30 тысяч рублей, а если жить в сельской местности, то еще дешевле. В этой стране самые низкие цены на аренду, коммуналку и еду, среди всех стран ЕС.
Болгария - член ЕС, но в Шенгенскую зону не входит, именно поэтому они не принимают мигрантов и беженцев из Африки и Ближнего Востока. Это большой плюс к безопасности.
Но Болгария - это самая бедная страна в ЕС. Здравоохранение, образование, общественный транспорт достаточно низкие по западным меркам, английский язык не очень распространен среди местных, но многие люди, особенно в курортной части, знают русский.
Квартиру можно снять примерно за 30 тысяч рублей, а если жить в сельской местности, то еще дешевле. В этой стране самые низкие цены на аренду, коммуналку и еду, среди всех стран ЕС.
Румыния
Стоит признать, что Бухарест - это один из самых красивых городов Восточной Европы и историческая часть Трансильвании очень красивая. Да и вся Румыния в целом очень прекрасная страна с самыми разнообразными ландшафтами. Законы о резидентстве очень даже лояльные, евро в стране не используют, что неплохо так снижает налоги. Однако, стоит помнить, что Румыния - это самая коррумпированная страна в ЕС.
Жилье и аренда автомобилей очень дешевы, а даже в самых отдаленных районах есть недорогой и высокоскоростной интернет.
Жилье и аренда автомобилей очень дешевы, а даже в самых отдаленных районах есть недорогой и высокоскоростной интернет.
Черногория
Береговая линия этой страны невероятно красивая, так же как и национальные парки. Страна не входит в ЕС, однако там все равно основная валюта - евро.
Это очень популярное туристическое направление летом, сюда приезжает достаточно людей из самых разных восточноевропейских стран. Можно найти апартаменты вдали от берега за 25 тысяч рублей, но цены, конечно же, могут вырасти в сезон. Здравоохранение дешево, что отражается на качестве. Еда и общественный транспорт тоже дешевы.
Это очень популярное туристическое направление летом, сюда приезжает достаточно людей из самых разных восточноевропейских стран. Можно найти апартаменты вдали от берега за 25 тысяч рублей, но цены, конечно же, могут вырасти в сезон. Здравоохранение дешево, что отражается на качестве. Еда и общественный транспорт тоже дешевы.
Польша
У поляков не самая высокая зп по сравнению с некоторыми странами ЕС, однако в этой стране масса удобств. Для англоязычных путешественников там проблем будет немного, этот язык преподают в школах. Старшее поколение еще помнит русской. В исторических города, вроде Кракова и Варшавы есть хорошие университеты, также можно посещать горнолыжные курорты, озера, горы, замки. Все это можно исследовать и достаточно долго.
С поездкой в другие страны ЕС проблем не будет, а квартиру прямо в центре Кракова можно снять всего-то за 30 тысяч рублей. Еда тоже дешевая.
С поездкой в другие страны ЕС проблем не будет, а квартиру прямо в центре Кракова можно снять всего-то за 30 тысяч рублей. Еда тоже дешевая.
Литва
Это, вероятно, самая дешевая страна для переезда в Прибалтику. Жители страны хорошо говорят и по-русски, и по-английски. Хорошая транспортная система и экономика, ориентированная на туризм. Вид на жительство оформить очень сложно.
Цены на обеды похожи на российские, цены на жилье в центре Вильнюса около 37 тысяч рублей в месяц.
Цены на обеды похожи на российские, цены на жилье в центре Вильнюса около 37 тысяч рублей в месяц.
Турция
Турция не входит в ЕС, но расположена рядом, в примыкающем регионе. Здесь вполне высокий уровень жизни, особенно в западных частях страны. Людям, которые ценят комфорт и красоту точно будет интересно пожить в этой стране, еда и какие-то развлечения недорогие, а вот цены на жилье варьируются, в Стамбуле, особенно в сезон, могут быть кусачими.
В Турции стоимость недвижимости низкая, многие западные жители даже покупают там квартиры, что повышает возможность получения ВНЖ.
Турция, большая страна, расходы зависят от региона, но внутри страны можно найти отличное жилье примерно за 18-19 тысяч рублей.
В Турции стоимость недвижимости низкая, многие западные жители даже покупают там квартиры, что повышает возможность получения ВНЖ.
Турция, большая страна, расходы зависят от региона, но внутри страны можно найти отличное жилье примерно за 18-19 тысяч рублей.
Албания
К северу от Греции и к югу от Сербии стоит Албания. Прямо на берегу Адриатического моря. И это одна из самых дешевых для жизни стран во всей Европе. Тем, кто любит историю, будет там очень интересно, ведь османские, греческие и римские руины там на каждом шагу. Песчаные пляжи и красивейшие горы. А вот законы о резидентстве очень даже удобные и люди вполне приветливы.
В Албании квартиру можно найти примерно за 15 тысяч рублей (не у побережья). На время лета цены поднимаются, а рестораны и продукты очень доступные по цене.
В Албании квартиру можно найти примерно за 15 тысяч рублей (не у побережья). На время лета цены поднимаются, а рестораны и продукты очень доступные по цене.
Словакия
Словакия немного дороже соседних Украины и Болгарии, но все равно для Европы это дешевая страна. Пристойная квартира будет стоить около 30 тысяч рублей в месяц, также в стране очень даже хорошие системы образования и здравоохранения.
В лучших ресторанах города можно пообедать с вином примерно за 750 рублей.
В лучших ресторанах города можно пообедать с вином примерно за 750 рублей.
Грузия
Да, политическая ситуация между Россией и Грузией непростая, однако не стоит сбрасывать эту страну со счетов. Грузины - очень гостеприимны и в массе своей очень даже рады туристам.
Виза в Грузию не нужна для туристической поездки, или для посещения родственников, При въезде достаточно предъявить только актуальный загранпаспорт. Срок разрешенного пребывания - 1 год.
Тбилиси - это сумасшедшая красота, окруженная горами столица, с вкуснейшими едой и вином.
Прекраснейшие апартаменты можно снять в центре Тбилиси примерно за 22 тысячи рублей, а еда и транспорт очень дешевы.
Виза в Грузию не нужна для туристической поездки, или для посещения родственников, При въезде достаточно предъявить только актуальный загранпаспорт. Срок разрешенного пребывания - 1 год.
Тбилиси - это сумасшедшая красота, окруженная горами столица, с вкуснейшими едой и вином.
Прекраснейшие апартаменты можно снять в центре Тбилиси примерно за 22 тысячи рублей, а еда и транспорт очень дешевы.
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Метки: внж европа интересное переезд путешествия туризм
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Новости партнёров
Албания, Турция - LOL. Автору советую съездить туда на недельку и пожить вне курортных зон.
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Почти даром!
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Какого хрена вы мне говорите как мне жить?
дальше можно не читать....