Пять причин против переезда на российский юг

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Казалось бы, плюсы жизни на побережье очевидны: чистый воздух, природа, купаться можно хоть каждый день. Многие не просто мечтают об этом, но и наконец отваживаются уехать из города поближе к морским водам. И лишь потом выясняется, что все не так уж радужно.
В курортных городах жить достаточно непросто. Климат оказывается не настолько идеальным, а вопрос трудоустройства стоит достаточно остро. Это если не работать удаленно или же не приезжать с уже готовым бизнесом. Почему же жизнь на море не такая уж и прекрасная?
Низкие зарплаты
Известный факт, что жители курортов практически не бывают на море. Но дело в том, что местным жителям приходится работать на двух, а то и больше, работах, чтобы комфортно жить. После тяжелого дня - какое уж тут море...
В таких местах обычно нет больших промышленных предприятий, работа в основном в сфере обслуживания или социальной. Бюджетники зарабатывают примерно столько же, сколько и по всей России. Ну а туризм - это сезонная работа.
В таких местах обычно нет больших промышленных предприятий, работа в основном в сфере обслуживания или социальной. Бюджетники зарабатывают примерно столько же, сколько и по всей России. Ну а туризм - это сезонная работа.
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Цены
Недвижимость на курортах редко была дешевой, а в последние годы так вообще. Расценки на жилье в Сочи сравнялись с московскими. Более-менее пристойные цены остались в Новороссийске, однако и там квартиры не назвать дешевыми. Аренда жилья там нестабильна, так как в сезон цена вырастает в разы. Арендаторы частенько либо требуют в этот период платить по сезонному ценнику, либо искать другое жилье. Цены на некоторые продукты могут в разы превышать даже московские.
Погода
По окончании сезона погода начинает становиться совершенно безрадостной. На черноморском побережье с ноября и до начала весны она серая, дождливая и безрадостная. Снега зимой, конечно, нет, но зато высокая влажность, который работает в паре с сильным ветром.
Бытовые трудности
В курортных городах нередки проблемы с подачей воды, станции электроснабжения частенько не справляются с нагрузкой. В детских садах и школах постоянно не хватает мест, на дорогах пробки, а медицина оставляет желать лучшего.
Также очень велика вероятность наводнений, которые просто снесут жилище и могут оставить вас без крова над головой.
Также очень велика вероятность наводнений, которые просто снесут жилище и могут оставить вас без крова над головой.
Туристы
Летом в курортных городах не видно местных за толпами отдыхающих, частенько гуляющих в одних купальниках во всех общественных местах. Шумные компании будут веселиться до утра, в кафе и ресторанах будет не протолкнуться, а цены в магазинах и на рынках будут взвинчены до небес. Мало кому такое может понравиться, согласитесь.
Поделитесь, откуда вы? И хотели бы попробовать пожить на нашем черноморском побережье?
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2. Кубаноиды
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N. Кубаноиды
Отдыхал у друзей в Испании на берегу моря. Ходят на море в основном только с такими гостями как я. Когда спрашиваю почему, отвечают "Ты в Москве на Красную площадь каждый день ходишь?". В общем ну есть море и есть, они его уже и не замечают)))
1. Зарплата низкая.
2. Цены высоки, особенно в пляжах
3. Погода как на зло в будни тепло, а на выходные ветренно.
4.Это правда, негде ходит по-большому существуют 3-4 туалета на км берега, в основном грязные, воду надо набирать в бутылках из под колы.
5. Тут все ок, туристы не шляются в купальниках.
Это везде так, в будни сидишь в офисе и солнце лупит в окна, монитор отсвечивает, ничерта в нём не видно, луч бьёт в ухо и только оно загорелое. Наступают выходные и вуаля, небо серое, ветер, и какая то хрень моросит. Короче погодка шепчет в загорелое ухо - займи но выпей!
1. Работы там и правда нет. Постоянной. Есть подработка на курортный сезон - месяца четыре - от продажи билетов в дельфинарий и экскурсии до поваров, официантов, горничных...Если есть лишние копейки - можно арендовать лоток с мороженым или соленой рыбкой/снеками/орешками и прочей хренью для пива
2. Недвижимость - да... Жалею, что не уехала в 90-е, тогда цены были копеечные. Сейчас - московские!
3. Погода. Кому как. Мне лучше там - без снега, морозов под 20 и гололеда. Дождь и ветер, но твердая земля мне лучше, чем сугробы по колено
4. Насчет бытовых трудностей - 12 лет езжу в Лазаревское и ни разу не видела трудностей с коммуналкой. Отключение горячей воды или аварии в электросети у нас в Серпухове не реже чем там
5. Туристы - это люди. Если Вам тяжело общаться - это везде тяжело. Я работаю диспетчером в ЖКХ, у меня каждый второй клиент - либо нервный, либо псих, либо капризный. И всех надо в жопу целовать и устраивать пляски с бубном, чтоб успокоить.
Так что... Были б деньги - я бы пешком ушла по рельсам на ПМЖ на наш российский юг...
Я покатался по заграницам, посмотрел много и как говорится везде хорошо где нас нет, отдыхать хорошо но если присмотреться то чужакам ни где не рады и просто с улицы работу найти практически невозможно, кроме официанта и уборщицы.
Так что как по мне - заграница хороша, но летом обязательно в свой Крымский домик))))) Персик, абрикос, инжир, черешня, виноград все своё))))
3 пункт погода, не согласен, именно ради погоды и климата туда и едут, если на севере или ДВ в сентябре уже снег, то на юге до ноября можно купаться. да и зимы в основном мягкие, бывают ветра ураганы и заморозки, но они редкие и непродолжительные, я много раз был на юге зимой и чаще всего было солнце и около 10 градусов, после зимы в москве вообще кайф)
4 пункт, если покупаешь частный дом, надо делать свою скважину и на всяк случай ставить резервный генератор и солнечные батареи, и будешь автономен от бытовых услуг. Ну и само собой выбирать норм место где не страшны наводнения и оползни)
5 пункт, просто не берите дом в самой туристической зоне где толпы туристов, да и если честно меня туристы не напрягают, наоборот весело)
БРЕХНЯ
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Однокомнатная квартира 40\20\9 кв.м. в блочном доме Новороссийска - 5 млн руб
не монолит, не элитный район, не рядом с морем, парковок нет, вода - 6 часов в день в лучшем случае ( утром и вечером)
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БРЕХНЯ
примерно в 2.5 - 2 раза меньше Москвы.
других регионов не знаю, не рассказывали о своих з\п
Ещё там очень много Армян, их очень много! Их там просто дох...я!
Такое ощущение что приехал в Армению а не на юг России. ((((
Я хотел переехать из Питера в Сочи, поехал на разведку, месяц там прожил.
Ужас нах...й!!!!
Постоянные перебои с электричеством и водоснабжением, дворы не убирают, кругом срач.
Кстати, там ещё много чёрных тараканов.
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https://kuban-kp-ru.turbopages.org/kuban.kp.ru/s/daily/27009/4071268/https://kuban-kp-ru.turbopages.org/kuban.kp.ru/s/daily/27009/4071268/