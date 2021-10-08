Пять причин против переезда на российский юг

Известный факт, что жители курортов практически не бывают на море. Но дело в том, что местным жителям приходится работать на двух, а то и больше, работах, чтобы комфортно жить. После тяжелого дня - какое уж тут море...

В таких местах обычно нет больших промышленных предприятий, работа в основном в сфере обслуживания или социальной. Бюджетники зарабатывают примерно столько же, сколько и по всей России. Ну а туризм - это сезонная работа.