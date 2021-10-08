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Пять причин против переезда на российский юг

Пять причин против переезда на российский юг (6 фото)

Автор:
08 октября 2021 14:25
Сообщество : Путешествия
Метки: интересное   переезд   путешествия   российский юг   туризм   
3448
6
Казалось бы, плюсы жизни на побережье очевидны: чистый воздух, природа, купаться можно хоть каждый день. Многие не просто мечтают об этом, но и наконец отваживаются уехать из города поближе к морским водам. И лишь потом выясняется, что все не так уж радужно.
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Поделитесь, откуда вы? И хотели бы попробовать пожить на нашем черноморском побережье?

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Метки: интересное   переезд   путешествия   российский юг   туризм   
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38  комментариев
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1k
Alex Xela 2 часа назад
На нашем юге отдыхают, в основном, невыездные. Развития там никакого нет. Пляжные линии не расширяют, жилье стоят медленно и мало. Менты одичалые тормозят на каждом шагу. Пробки иногда похуже московских. В ближайшие 10-15 лет там делать нечего.
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834
Autumn2015 Полчаса назад
Как-то отдыхали в Краснодарском крае в сентябре-октябре , прекрасная осень, тепло, но уже не жарко, солнышко , овощи-фрукты и поехали в Новороссийск. А там... дубак страшный, сырой соленый ветер кажется сразу промочил до костей, замерзли все мгновенно, чайки орут так, что звуки перекрывают, никто не гулял по городу, перемещались только перебежками от двери к двери магазинов и быстро поехали назад, настолько находиться некомфортно было, а местные сказали что это фигня ещё, вот когда дождь или шторм на море....
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28k
Slonyash Полчаса назад
Зато на севере погода заепись как будто, жизнерадостная с ноября по март
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169
SVG Slonyash 5 минут назад
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39
Михайло Потапыч Полчаса назад
1. Кубаноиды
2. Кубаноиды
......................
N. Кубаноиды
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10k
Andrey 44 минуты назад
По поводу посещения моря местными.
Отдыхал у друзей в Испании на берегу моря. Ходят на море в основном только с такими гостями как я. Когда спрашиваю почему, отвечают "Ты в Москве на Красную площадь каждый день ходишь?". В общем ну есть море и есть, они его уже и не замечают)))
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169
SVG Andrey 3 минуты назад
Реально в Севастополе гостили, они на море уже года 3 небыли. Дачи с бассейном хватает.
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629
MerryGoRound Час назад
Такое положение дел в курортных городах России и бывшего СНГ из за того, что нет адекватной конкуренции, умных руководителей понимающих в тематиках и абсолютно дикая коррупция, которая поддерживается и подстегивается прямиком из правительства, что делает любые желания любых нововведений что б исправить бедственное положение в сфере родного абсолютно недееспособными, ибо обламываются на корню самим правительством и местным зажравшимися коррупционерами чиновничествниками, которые действует в "лучших традициях" любой мафии.
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−84
Инженер Час назад
Я из Баку, живу далеко от моря. Примерно 15 минут в автомобиле. В год от силы бываю 8-10 раз в море. Море чистое, только водоросли после ветра бывает и все, не кристально, но достаточно чисто. Пройдусь по пунктам
1. Зарплата низкая.
2. Цены высоки, особенно в пляжах
3. Погода как на зло в будни тепло, а на выходные ветренно.
4.Это правда, негде ходит по-большому существуют 3-4 туалета на км берега, в основном грязные, воду надо набирать в бутылках из под колы.
5. Тут все ок, туристы не шляются в купальниках.
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5
Andiks КОСТЯН 4 минуты назад
А я думал только в Великобритании так, а это общепланетный заговор.
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−83
Dormidont_velicolepnei 2 часа назад
Лучше на Север, там тоже море, тундра, олени, поставил чум и живи радуйся и по.х.у.й. всё
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281
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
К морю не надо. А вот в горы самое то. И воздух и людей нет и до моря сгонять пол часа
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281
Сигизмунд Лазаревич Перст Указующий Час назад
до алаха от куда угодно близко )))
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281
Сигизмунд Лазаревич Andrey 44 минуты назад
Вы московское кавказское быдло с горцами не путайте. Горцы как раз очень порядочные люди, а вот к нам и в самом деле едет только всяких сброд.
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2k
kotkot 2 часа назад
Еще там дикий армяшник...
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1k
Андрей Ы. 2 часа назад
Жарко там летом. По мне так питерский климат самое то: летом нежарко (кроме этого кошмарного лета), зимой не холодно.
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7k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Я очень люблю Лазаревское, и мои меты (да-да, у меня есть мечты в мои почти 56) переехать из Подмосковья в Лазаревку, где отдыхала много лет и многое знаю. Далее по тесту поста.
1. Работы там и правда нет. Постоянной. Есть подработка на курортный сезон - месяца четыре - от продажи билетов в дельфинарий и экскурсии до поваров, официантов, горничных...Если есть лишние копейки - можно арендовать лоток с мороженым или соленой рыбкой/снеками/орешками и прочей хренью для пива
2. Недвижимость - да... Жалею, что не уехала в 90-е, тогда цены были копеечные. Сейчас - московские!
3. Погода. Кому как. Мне лучше там - без снега, морозов под 20 и гололеда. Дождь и ветер, но твердая земля мне лучше, чем сугробы по колено
4. Насчет бытовых трудностей - 12 лет езжу в Лазаревское и ни разу не видела трудностей с коммуналкой. Отключение горячей воды или аварии в электросети у нас в Серпухове не реже чем там
5. Туристы - это люди. Если Вам тяжело общаться - это везде тяжело. Я работаю диспетчером в ЖКХ, у меня каждый второй клиент - либо нервный, либо псих, либо капризный. И всех надо в жопу целовать и устраивать пляски с бубном, чтоб успокоить.
Так что... Были б деньги - я бы пешком ушла по рельсам на ПМЖ на наш российский юг...
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122
_SKV_ Василенко Татьяна 2 часа назад
Татьяна, а за 12 лет не возникло желания съездить куда-нибудь ещё? Может вам испанское или мексиканское побережье понравится ещё больше?)
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22k
Ваня 2 часа назад
прожил в севастополе почти год... летом срань господня, осень-зима-весна более или менее...
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39k
dima423 2 часа назад
Ну 1 и 2 пункты ЗП и цены взаимосвязаны, конечно чтобы ехать на юг жить надо быть обеспеченным человеком, а нищим везде тяжело)
3 пункт погода, не согласен, именно ради погоды и климата туда и едут, если на севере или ДВ в сентябре уже снег, то на юге до ноября можно купаться. да и зимы в основном мягкие, бывают ветра ураганы и заморозки, но они редкие и непродолжительные, я много раз был на юге зимой и чаще всего было солнце и около 10 градусов, после зимы в москве вообще кайф)
4 пункт, если покупаешь частный дом, надо делать свою скважину и на всяк случай ставить резервный генератор и солнечные батареи, и будешь автономен от бытовых услуг. Ну и само собой выбирать норм место где не страшны наводнения и оползни)
5 пункт, просто не берите дом в самой туристической зоне где толпы туристов, да и если честно меня туристы не напрягают, наоборот весело)
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80k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
2. Недвижимость на курортах редко была дешевой, а в последние годы так вообще. Расценки на жилье в Сочи сравнялись с московскими. Более-менее пристойные цены остались в Новороссийске, однако и там квартиры не назвать дешевыми.

БРЕХНЯ
.
Однокомнатная квартира 40\20\9 кв.м. в блочном доме Новороссийска - 5 млн руб
не монолит, не элитный район, не рядом с морем, парковок нет, вода - 6 часов в день в лучшем случае ( утром и вечером)
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80k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
1. В таких местах обычно нет больших промышленных предприятий, работа в основном в сфере обслуживания или социальной. Бюджетники зарабатывают примерно столько же, сколько и по всей России......
.
БРЕХНЯ
примерно в 2.5 - 2 раза меньше Москвы.
других регионов не знаю, не рассказывали о своих з\п
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 3 часа назад
Всё так и есть.

Ещё там очень много Армян, их очень много! Их там просто дох...я!
Такое ощущение что приехал в Армению а не на юг России.
((((
Я хотел переехать из Питера в Сочи, поехал на разведку, месяц там прожил.
Ужас нах...й!!!!
Постоянные перебои с электричеством и водоснабжением, дворы не убирают, кругом срач.
Кстати, там ещё много чёрных тараканов.
.
https://kuban-kp-ru.turbopages.org/kuban.kp.ru/s/daily/27009/4071268/https://kuban-kp-ru.turbopages.org/kuban.kp.ru/s/daily/27009/4071268/

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