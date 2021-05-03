"Как владелец b&b в течение последних восьми лет могу сказать, что самой странной вещью, что я когда-либо находил, была старая тетрадь, на обложке которой было написано "Почему я люблю салат", внутри нее дюжины страниц были заняты объяснениями, почему салат – это круто. Были там даже предположения автора, что салат в определенном смысле живой. Выглядело так, будто эта работа заняла у него несколько лет"