FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1979 постов • 453 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Так много вопросов, так мало ответов: вещи оставленные постояльцами в отелях

Так много вопросов, так мало ответов: вещи оставленные постояльцами в отелях (16 фото)

Автор:
03 мая 2021 18:09
Сообщество : Путешествия
Метки: Гостиницы   интересное   отели   путешествия   смешное   странное   туризм   
1192
16
Сотрудникам отеля, порой, приходится непросто. В каком только состоянии не оставляют номера жильцы и чего там только не находят.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Гостиницы   интересное   отели   путешествия   смешное   странное   туризм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Как-то шалили в отеле с любовницей,а нее вместо одного глаза вставной,стекляный и ,в процессе утех,он выпал и куда-то закатился,мы его несколько часов искали,но так и не нашли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) В Норвегии откроют супер-экологичный отель на солнечных батареях В Норвегии откроют супер-экологичный отель на солнечных батареях Отели в Европе и в США: десять главных различий Отели в Европе и в США: десять главных различий Туристы делятся жуткими фото из отелей, в которые они больше ни ногой Туристы делятся жуткими фото из отелей, в которые они больше ни ногой Отель-караоке и отель-поезд: 14 самых необычных вариантов размещения в Японии Отель-караоке и отель-поезд: 14 самых необычных вариантов размещения в Японии Канадский отель Fantasyland предлагает гостям уникальные тематические номера Канадский отель Fantasyland предлагает гостям уникальные тематические номера
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля?
0
181
Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля?
В Великобритании жестко задержали христианского пастора, проповедовавшего о традиционной семье
2
212
В Великобритании жестко задержали христианского пастора, проповедовавшего о...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Космический двигатель на экзотической отрицательной материи: Как его создать?
0
20
Космический двигатель на экзотической отрицательной материи: Как его создать?
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
0
43
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Россия#животные#шоу бизнес#забавно#мемы#прикольные#вещи
#Юмор#картинки#СССР#комментарии#приколы#Фотографии.#знаменитости#новости#природа#голливуд
#интересно#факты#пасха#прикол#фотографии#подборка#китай#смешно#красота#дети

На что жалуетесь?

Вернуться