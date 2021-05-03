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Сотрудникам отеля, порой, приходится непросто. В каком только состоянии не оставляют номера жильцы и чего там только не находят.
Количество людей, которые заселяются в гостиницы ежедневно настолько велико, что нет ничего удивительного, что некоторые из них, мягко говоря, со странностями. Вещи оставленные постояльцами, в основном, веселят сотрудников, внося некоторое разнообразие в ежедневную рабочую рутину.
Вот несколько историй из отелей по всему миру.
Вот несколько историй из отелей по всему миру.
Загадочные атрибуты
После того, как королева Елизавета II отпраздновала свой бриллиантовый юбилей, в одном из отелей Англии было обнаружено 18 масок королевы, 12 масок принца Филиппа, картонная фигура Кейт Миддлтон в полный рост и 36 флагов Великобритании.
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Поклонник азиатской кухни
Для управляющего отеля в штате Вирджиния было шоком обнаружить лапшу вок в расплавленном унитазе. Гость просто вычерпал из унитаза всю воду, положил туда древесный уголь и начал готовить свою любимое блюдо.
Урна с прахом
Выехавший постоялец отеля случайно забыл в нем урну с прахом своей тещи.
Случайно, ну да, ну да.
Случайно, ну да, ну да.
"Как владелец b&b в течение последних восьми лет могу сказать, что самой странной вещью, что я когда-либо находил, была старая тетрадь, на обложке которой было написано "Почему я люблю салат", внутри нее дюжины страниц были заняты объяснениями, почему салат – это круто. Были там даже предположения автора, что салат в определенном смысле живой. Выглядело так, будто эта работа заняла у него несколько лет"
Вставная челюсть
А в лондонском отеле постоялец решил забыть свою вставную челюсть в бокале с вином на баре. И он даже не вернулся за ней.
Легкая перестановка мебели
"Я работал в роскошном отеле, и одна очень известная группа останавливалась у нас. Не было никаких жалоб на шум, они казались идеальными постояльцами. Когда они выехали, и мы пошли убирать комнату, то обнаружили, что вся мебель прибита к потолку с той же расстановкой, как она была на полу. Я нашел это забавным. А вот управляющие нет"
Котейки
Работник одного из отелей поделился, что у них регулярно забывают в номерах котят.
Переодетый... козел
"Козел, одетый, как Авраам Линкольн. Я работал уборщиком в отеле, зашел в номер, чтобы убраться там, предвкушая, что увижу там бардак, ведь они сняли номер для проведения мальчишника, и нашел козла. Понятия не имею, как он попал туда, и тем более, как его вывели, но получилась неплохая история"
Секс-игрушки
И сотрудников почти всех отелей просто поражает количество забытых постояльцами секс-атрибутов и секс-игрушек.
Майонез-пати
Неизвестно как и неизвестно зачем, но один из постояльцев отеля в Сиднее покрыл ВСЮ ванную майонезом.
Черепашка, ставшая сотрудником отеля
Гость оставил в номере небольшую черепашку, которая отправилась в путешествие по коридорам отеля, пока на нее чуть не наступил один из постояльцев.
Теперь черепашка официально живет в отеле и работает его талисманом.
Теперь черепашка официально живет в отеле и работает его талисманом.
Мужчина
Ну да. В номере был оставлен мужчина, прикованный наручниками к кровати. Он поругался со своей партнершей и она просто выехала из номера, оставив его в таком виде.
Униформа
В Лондонской гостинице как-то раз оставили огромное количество различной униформы, включая форму волонтера на Олимпийских играх, костюм бортпроводника и рясу монашки. Тот самый момент, когда человек никак не мог определиться с сексуальными предпочтениями.
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