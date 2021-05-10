Необычные запреты в разных странах мира

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В разных странах существуют странные законы, которые нам покажутся дикостью. Например, за включенную газонокосилку в сиесту можно нарваться на штраф.
Можно получить наказание даже в случае, если вы надели, казалось бы, самую обыкновенную одежду или случайно купили подделку.
Таиланд
Ни в коем случае нельзя наступать на деньги, потому что на банкнотах и монетах изображен король.
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США
Многообразная страна и законы из штата в штат меняются. В Минессоте, к примеру, могут оштрафовать до $2 000 за грязные шины (помыть их значительно дешевле). В Джорджии с 2010 года есть запрет на ношение штанов или юбок, которые сидят ниже чем на три см от линии бедер ($25).
А вот в городе Форт-Ли есть очень разумный запрет - нельзя писать сообщения не только за рулем, но и на ходу - штраф $85.
А вот в городе Форт-Ли есть очень разумный запрет - нельзя писать сообщения не только за рулем, но и на ходу - штраф $85.
Сингапур
Тоже мастера придумывать штрафы. Если вы, например, не спустите за собой воду в общественном туалете, то можно получить штраф в $500. Также в страну нельзя ввозить и употреблять жевательную резинку с 1992 года. Штраф за такое нарушение - около $400.
Польша
Разумный запрет - на станциях варшавского метро нельзя бегать по лестницам и перронам (€25). А в пригородных поездах почему-то нельзя играть в карты.
Австралия
За самостоятельную смену лампочки в этой стране можно угодить на штраф - это могут делать только квалифицированные электрики.
А по воскресеньям после полудня ни в коем случае нельзя появляться в общественных местах в брюках розового цвета.
А по воскресеньям после полудня ни в коем случае нельзя появляться в общественных местах в брюках розового цвета.
Великобритания
Закон, который очень бы не помешал и в России - велосипедисты, которые гоняют по тротуарам могут быть оштрафованы на £100. А если стоянка автомобиля длится дольше трех минут, то его необходимо заглушить, иначе штраф в £120.
Ирландия
Забавная традиция сохранилась в этой стране с XI века - 29 февраля девушка имеет право сделать своему любимому предложение, а если он откажется, то будет обязан выплатить ей штраф.
Италия
Рекордсмен по количеству странноватых запретов. Например, в городе Эболи (Кампания) нельзя целоваться в машинах, за это можно получить штраф €500. А в деревеньке Мартинскуро нельзя шуметь во время занятия сексом (штраф €1500). На пляжах Венеции нельзя собирать ракушки. На курорте Форте-деи-Марми пока идет сиеста, нельзя включать газонокосилку (видимо, послеобеденный сон - это святое).
И еще. В Италии строго запрещено покупать подделки. За покупку фальшивой сумочки или платье можно нарваться на штраф, в разы превышающий стоимость оригинальной вещи. Максимальное наказание - €10000.
И еще. В Италии строго запрещено покупать подделки. За покупку фальшивой сумочки или платье можно нарваться на штраф, в разы превышающий стоимость оригинальной вещи. Максимальное наказание - €10000.
Испания
Пляжный душ на Майорке нельзя использовать не по назначению. То есть, если вы захотите помыть под таким душем, например, фрукт, то приготовьте €750. А на пляжах от Кан-Пикафорта до Алькудии не любят музыкантов. Штраф за игру на любом инструменте - €300.
Франция
Начиная с 1910 года в Париже запрещено целоваться на вокзалах, чтобы не задерживать отправление поезда. Это просто правило, которое так и не отменилось, потому никакого наказания за него не предусмотрено.
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Метки: интересное мир путешествия странное туризм факты
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Ну у нас тоже нельзя ездить на грязной машине.
Раньше с выезжающих со строек, цементных заводов и прочих мест, грузовиков на дороги сыпались куски грязи. Город был по уши в грязи и пыли, потом за это стали штрафовать и вдруг оказалось, что сполоснуть кёрхером грузовик при выезде со стройки не такая уж и проблема
про Германию бред. автор ты бы сам мозги включил бы. если бензина нет, куда поедешь? останавливаться не рекомендуется,а гулять или бегать через полосу вообще запрещено. но если уж надо встать, то встань и одень жилетку и уйди за отбойник, пока не приедет помощь. а вообще опасно там стоять
Я знаю, что вы поймёте и по нем, но скину с переводчика.
А вот из за поломки остановка без проблем.
"Если вы застряли на автомагистрали без топлива, вам придется получить штраф и налог в реестре нарушителей правил дорожного движения Фленсбурга. Причина в том, что, по данным StVO, остановка на автобане из-за отсутствия бензина была расследована. Это препятствие на дороге, которого можно избежать.
Последствия застревания на автомагистрали должны быть не менее 30 евро. Вы платите максимум 70 евро. Размер штрафа точно указан в StVG. По этой причине ваш долг - выяснить, каков уровень заполнения, прежде чем вы начнете свое путешествие. В зависимости от того, насколько вы приближаетесь, соответствует ли количество заправки для расчетной поездки"
Но это дикая, отсталая Россия, а не прогрессивная Германия, ага.
У меня машина ломалась на автобане. Вместе с вызовом техпомощи автоматом приехала полиция, стала за мной с маяками и вместе ждали перевозки. Потом пришёл счёт за вызов 35 евро. Это делается ради безопасности.
Автор! Срочно передай на права! Тебе нельзя садиться за руль
. Раздел 16. Пункт 16.1. На автомагистралях запрещается движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/час.
Правила. Раздел 16. Пункт 16.1. На автомагистралях запрещается остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11.
То есть остановка запрещена на всём протяжении автомагистрали на всех её элементах (включая обочины, полосы торможения и полосы разгона):
Например на дон4 в крае стоят знаки "остановка запрещена" и знак камеры.
Если фиксирует камера, разбираться она вряд ли будет
Запрещено находится в машине или на дороге.
Если менты увидили сломанную машину, они могут дополнительно встать, пока ожидаешь эвакуатор.
Это легко обойти: сам поддельный товар - в подарок, а платят лишь "за упаковку" )))
Чаще всего подделки выявляют по прибытии во Францию: на вокзалах, в портах или аэропортах. Французские власти строго соблюдают права брендов, поэтому при подготовке к пересечению границы следует внимательно оценить свой багаж и ручную кладь. Внимание обращают не только на эксклюзивные люксовые вещи. Игры, техника, лекарства и даже продукты питания в любой категории товаров может найтись контрафакт.