Необычные запреты в разных странах мира

Многообразная страна и законы из штата в штат меняются. В Минессоте, к примеру, могут оштрафовать до $2 000 за грязные шины (помыть их значительно дешевле). В Джорджии с 2010 года есть запрет на ношение штанов или юбок, которые сидят ниже чем на три см от линии бедер ($25).

А вот в городе Форт-Ли есть очень разумный запрет - нельзя писать сообщения не только за рулем, но и на ходу - штраф $85.