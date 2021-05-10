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Необычные запреты в разных странах мира

Необычные запреты в разных странах мира (12 фото)

Автор:
10 мая 2021 14:56
Сообщество : Факты
Метки: интересное   мир   путешествия   странное   туризм   факты   
2964
12
В разных странах существуют странные законы, которые нам покажутся дикостью. Например, за включенную газонокосилку в сиесту можно нарваться на штраф.
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Метки: интересное   мир   путешествия   странное   туризм   факты   
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228
Лучший Друг 2 часа назад
Минессоте, к примеру, могут оштрафовать до $2 000 за грязные шины (помыть их значительно дешевле
....
Ну у нас тоже нельзя ездить на грязной машине.

Раньше с выезжающих со строек, цементных заводов и прочих мест, грузовиков на дороги сыпались куски грязи. Город был по уши в грязи и пыли, потом за это стали штрафовать и вдруг оказалось, что сполоснуть кёрхером грузовик при выезде со стройки не такая уж и проблема
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3k
Max Lu Полчаса назад
в Таиланде ещё нельзя трогать волосы на голове. видать туристы задолбали

про Германию бред. автор ты бы сам мозги включил бы. если бензина нет, куда поедешь? останавливаться не рекомендуется,а гулять или бегать через полосу вообще запрещено. но если уж надо встать, то встань и одень жилетку и уйди за отбойник, пока не приедет помощь. а вообще опасно там стоять
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2k
Spanki 41 минуту назад
Странно, что запрет на остановку на скоростной магистрали (автобан), может показаться кому то "дикостью"...
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8k
Alex Djeff Час назад
"Нельзя останавливаться на немецких автобанах, даже если закончился бензин"
У меня машина ломалась на автобане. Вместе с вызовом техпомощи автоматом приехала полиция, стала за мной с маяками и вместе ждали перевозки. Потом пришёл счёт за вызов 35 евро. Это делается ради безопасности.
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6k
sivanov1079 2 часа назад
В РФ останавливаться на автомагистралях вне специальных площадок тоже нельзя. Ничего необычного
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4k
RomaXz 2 часа назад
О, миф про замену лампочек ещё жив.
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228
Лучший Друг 2 часа назад
Нельзя останавливаться на немецких автобанах, даже если закончился бензин. По трассе ходить тоже запрещено

Автор! Срочно передай на права! Тебе нельзя садиться за руль

. Раздел 16. Пункт 16.1. На автомагистралях запрещается движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/час.

Правила. Раздел 16. Пункт 16.1. На автомагистралях запрещается остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11.



То есть остановка запрещена на всём протяжении автомагистрали на всех её элементах (включая обочины, полосы торможения и полосы разгона):
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228
Лучший Друг sanchesS80 2 часа назад
Возможно, и у нас такое введут. Просто автострад ещё мало

Например на дон4 в крае стоят знаки "остановка запрещена" и знак камеры.

Если фиксирует камера, разбираться она вряд ли будет
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476
mutab0r 2 часа назад
"В Италии строго запрещено покупать подделки."
Это легко обойти: сам поддельный товар - в подарок, а платят лишь "за упаковку" )))
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228
Лучший Друг mutab0r 2 часа назад
Слышал, что к примеру при прилете в США проверяют даже то, что на тебе надето, если подделка брэнда, платишь штраф стоимостью в фирменную вещь
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228
Лучший Друг Нанук Паналык 2 часа назад
К примеру во Франции: «Здесь незнание законов действительно не освобождает от ответственности. Тот, кто использует подделку, рискует получить штраф на сумму до €300 тыс. и уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Конечно, если вас поймают с поддельной сумкой на улице, то риски не так велики. Хотя и тут вас могут заставить уплатить штраф, равный одной или двум стоимостям оригинала».

Чаще всего подделки выявляют по прибытии во Францию: на вокзалах, в портах или аэропортах. Французские власти строго соблюдают права брендов, поэтому при подготовке к пересечению границы следует внимательно оценить свой багаж и ручную кладь. Внимание обращают не только на эксклюзивные люксовые вещи. Игры, техника, лекарства и даже продукты питания в любой категории товаров может найтись контрафакт.
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