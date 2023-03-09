Странное животное со странным названием

Ай-ай - ночное животное. Они проводят большую часть своей жизни на деревьях и отсыпаются в дневное время. Что вообще не помогает в его изучении.

А ведь это одно из самых редких животных на планете. Мадагаскарская руконожка стала жертвой массовой вырубки лесов и охоты на него в прошлом, и его численность сокращается постоянно. Сегодня на Мадагаскаре осталось всего около 2000 руконожек.