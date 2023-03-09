Странное животное со странным названием

Продолжаем экскурс в мир странных животных, которые доказывают, что если и есть какой-то создатель всего нашего мира, то у него определённо всё в порядке с чувством юмора.
Один из наиболее загадочных представителей фауны - это ай-ай, или руконожка, обитает на Мадагаскаре. Это существо - какая-то сборная солянка разных животных: его длинные пальцы напоминают лапы обезьяны, а острый нос и зубы характерны больше для грызунов. А на самом деле ай-ай - один из видов лемуров.
Зверёк, единственный из приматов, кто использует эхолокацию для поиска добычи. Они используют свои острые зубы, чтобы прокусывать деревья и потом слушают звук, производимый живущими внутри насекомыми, чтобы определить, где именно они находятся.
Ай-ай - ночное животное. Они проводят большую часть своей жизни на деревьях и отсыпаются в дневное время. Что вообще не помогает в его изучении.
А ведь это одно из самых редких животных на планете. Мадагаскарская руконожка стала жертвой массовой вырубки лесов и охоты на него в прошлом, и его численность сокращается постоянно. Сегодня на Мадагаскаре осталось всего около 2000 руконожек.
Встречается ай-ай только на Мадагаскаре. Это одно из самых изолированных животных на Земле, и его естественная среда обитания сильно ограничена, но при этом играет важную экологическую роль. Руконожка - важное звено в пищевой цепи и помогает поддерживать биоразнообразие на Мадагаскаре. Кроме того, его эхолокационные способности могут быть использованы в науке и технологии.
Когда ай-ай устанавливает местонахождение личинки в дереве, то своими мощными зубами прогрызает кору дерева, потом цепляет добычу на свой длинный палец и принимается за обед. Руконожка с удовольствием питается фруктами, орехами, грибами, нектаром цветов. А если ему удаётся заполучить кокос, то он также пользуется своим замечательным пальцем, определяя глубину залегания молока, чтобы вычислить, где лучше всего прогрызть дыру.
У руконожки очень длинный средний палец на каждой лапе, который используется для добычи пищи и считается рекордсменом по длине среди пальцев всех приматов (конечно же, по отношению к общим размерам животного).
У мадагаскарской руконожки длинный язык (достигает 10 см в длину), которым удобно добираться до насекомых, живущих внутри деревьев. Этим же языком животное отлично вычищает свою шерсть.
Ай-ай отлично приспособился к жизни на деревьях, и его задние ноги могут поворачиваться на целых 180 градусов! Это помогает ему держаться на ветвях и с лёгкостью перелезать с одного дерева на другое.
По поверьям местных жителей, ай-ай приносит несчастье и болезни тем, кто его увидит. Поэтому суеверные мадагаскарцы руконожек не любят. Но во всём остальном мире ай-ай - любимец многих и его частенько можно встретить в зоопарках.
Источник:
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