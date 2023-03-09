FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13629 постов • 1656 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Странное животное со странным названием

Странное животное со странным названием

Автор:
09 марта 2023 18:10
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавное   интересное   мадагаскар   путешествия   редкость   смешное   
936
8

Продолжаем экскурс в мир странных животных, которые доказывают, что если и есть какой-то создатель всего нашего мира, то у него определённо всё в порядке с чувством юмора.

Один из наиболее загадочных представителей фауны - это ай-ай, или руконожка, обитает на Мадагаскаре. Это существо - какая-то сборная солянка разных животных: его длинные пальцы напоминают лапы обезьяны, а острый нос и зубы характерны больше для грызунов. А на самом деле ай-ай - один из видов лемуров.

×
×

Зверёк, единственный из приматов, кто использует эхолокацию для поиска добычи. Они используют свои острые зубы, чтобы прокусывать деревья и потом слушают звук, производимый живущими внутри насекомыми, чтобы определить, где именно они находятся.

Ай-ай - ночное животное. Они проводят большую часть своей жизни на деревьях и отсыпаются в дневное время. Что вообще не помогает в его изучении.

А ведь это одно из самых редких животных на планете. Мадагаскарская руконожка стала жертвой массовой вырубки лесов и охоты на него в прошлом, и его численность сокращается постоянно. Сегодня на Мадагаскаре осталось всего около 2000 руконожек.

Встречается ай-ай только на Мадагаскаре. Это одно из самых изолированных животных на Земле, и его естественная среда обитания сильно ограничена, но при этом играет важную экологическую роль. Руконожка - важное звено в пищевой цепи и помогает поддерживать биоразнообразие на Мадагаскаре. Кроме того, его эхолокационные способности могут быть использованы в науке и технологии.

Когда ай-ай устанавливает местонахождение личинки в дереве, то своими мощными зубами прогрызает кору дерева, потом цепляет добычу на свой длинный палец и принимается за обед. Руконожка с удовольствием питается фруктами, орехами, грибами, нектаром цветов. А если ему удаётся заполучить кокос, то он также пользуется своим замечательным пальцем, определяя глубину залегания молока, чтобы вычислить, где лучше всего прогрызть дыру.

У руконожки очень длинный средний палец на каждой лапе, который используется для добычи пищи и считается рекордсменом по длине среди пальцев всех приматов (конечно же, по отношению к общим размерам животного).

У мадагаскарской руконожки длинный язык (достигает 10 см в длину), которым удобно добираться до насекомых, живущих внутри деревьев. Этим же языком животное отлично вычищает свою шерсть.

Ай-ай отлично приспособился к жизни на деревьях, и его задние ноги могут поворачиваться на целых 180 градусов! Это помогает ему держаться на ветвях и с лёгкостью перелезать с одного дерева на другое.

По поверьям местных жителей, ай-ай приносит несчастье и болезни тем, кто его увидит. Поэтому суеверные мадагаскарцы руконожек не любят. Но во всём остальном мире ай-ай - любимец многих и его частенько можно встретить в зоопарках.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   забавное   интересное   мадагаскар   путешествия   редкость   смешное   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Ego sum qui sum 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34404



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в Бирмингеме
"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в...
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина поздравила дам с 8 марта
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина...
Набирающие популярность в сообществах
Реальная история «8 марта». Права проституток, евреи и Клара Цеткин
Реальная история «8 марта». Права проституток, евреи и Клара Цеткин
Jaguar XJR-15: первый в мире автомобиль с углепластиковым кузовом выставили на торги
Jaguar XJR-15: первый в мире автомобиль с углепластиковым кузовом выставили на торги
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Меню в ресторане

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#люди#забавно#Ynews#Прошлое#Россия#дети#соцсети
#Юмор#история#интересно#СССР#картинки#познавательно#своими руками#роль#красиво#США
#животные#факты#Приколы#в мире#кино#полиция#Жизнь#девушки#Мемы#шоу бизнес
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе (часть вторая) Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе (часть вторая) Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе Немножко про ехидн Немножко про ехидн В Калифорнии шмели стали рыбами В Калифорнии шмели стали рыбами 20 животных, которых природа украсила сердечком 20 животных, которых природа украсила сердечком

На что жалуетесь?

Вернуться