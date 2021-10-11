В Москве прохожая напала на мужчину, получила сдачи и оказалась под колесами электробуса

Вчера вечером на площади у Киевского вокзала в ходе конфликта москвичка угодила под колеса электробуса и скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. "Убийство".

Но в роликах с уличной камеры наблюдения и регистратора автобуса видно, что мужчина просто дал сдачи, а не толкал, как пишут многие СМИ, напавшую на него женщину под колеса.