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В Москве прохожая напала на мужчину, получила сдачи и оказалась под колесами электробуса

В Москве прохожая напала на мужчину, получила сдачи и оказалась под колесами электробуса (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 октября 2021 13:22
Сообщество : Криминал
Метки: Киевский вокзал   Москва   видео   конфликт   электробус   
4984
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Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, а участника потасовки теперь обвиняют в том, что он намеренно толкнул "жертву" под транспортное средство.

Вчера вечером на площади у Киевского вокзала в ходе конфликта москвичка угодила под колеса электробуса и скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. "Убийство".


Но в роликах с уличной камеры наблюдения и регистратора автобуса видно, что мужчина просто дал сдачи, а не толкал, как пишут многие СМИ, напавшую на него женщину под колеса.

В ролике также видно, что участник потасовки в последний момент кинулся на помощь потерявшей равновесие женщине, но не успел вытащить ее из-под проезжающего транспорта.

Участвовавшего в драке мужчину задержали. Следственный комитет пока не дает комментариев о причинах конфликта и выясняет все обстоятельства случившегося. Возможно, после проверок и допроса подозреваемого, статью переквалифицируют на более мягкую, поскольку умышленного убийства мужчина не совершал.

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Метки: Киевский вокзал   Москва   видео   конфликт   электробус   
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Пи@дец конечно, настолько все глупо .
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1k
rider2 5 минут назад
По ком звонит колокол. ... Аннушка уже разлила масло....
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1k
Лёха 6 минут назад
Собственно сама доскреблась...
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18k
sanchesS80 12 минут назад
ИМХО самый максимум тут вырисовывается

УК РФ Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
1. Причинение смерти по неосторожности -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если первый раз, до этого по УК не привлекался, то по идее макс 2 года походит с браслетом на ноге, поотмечается в полиции, ну там за пределы региона нельзя будет выезжать.
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4k
NeDron 17 минут назад
Просила-просила и выпросила...
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799
zenon 17 минут назад
Видел такое тоже в Москве возле Киевского вокзала. Он везучий на такие сцены. Приехала на такси какая-то женщина и пошла ко входу. Она оглянулась, а там стоит кучка таксистов и чего-то обсуждают должен поезд подойти. Вдруг она побежала к таксистам и дала одному ногой под задницу. Он поворачивается, а она говорит - ой, я обозналась. Он даёт ей обратно под задницу и говорит, я подумал, что это моя жена. Думали на этом всё закончилось, но там стояли два милиционера и подошли к этой паре для выяснения. Вы почему ударили эту гражданку? Таксист она меня попросила и я ударил, как она просила вот так и ударил её ещё раз, точно, как в первый. Дама стала цвета революции, и сказала, да я его попросила у меня был бзык. Все разошлись.
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1k
Ratibor 20 минут назад
Фаталити
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4k
aleksei Полчаса назад
Пипец конечно, вот из-за одной [мат] вся жизнь под откос
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205
Виктор aleksei Полчаса назад
Из-за одной кого?
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205
Виктор Алексей 49 секунд назад
То есть, ты знаешь, что это именно она во всём тут виновата?
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7k
Vlad 37 минут назад
Не в первый и не последний раз. Мозгов не хватает, что у тех, что у других, что подобные игры рядом с дорогой транспорта, будь то асфальт или железной, могут трагически закончится... меня метро с детства пугало как молодёжь возле путей толкается и не останавливается даже когда им гудит приходящий на станцию состав, драки или просто шутки могут закончится трагически, не зависимо от пола, возраста или состояния жертвы... всё что возе дороги - зона повышенного риска. Думайте товарищи! Думайте!
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14k
ВОВЧЕГ 39 минут назад
Как говорится, любовь зла-очень зла!
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1k
MC 40 минут назад
Гости столицы?
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12k
koleos72 43 минуты назад
Надо ислам по быстрому принять! Тогда вообще отпустят! Ну, пожурят, наверное...
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2k
Kons 46 минут назад
Надеюсь парень не понесет строгого наказания. Девушка долго и старательно его провоцировала... Чего она добивалась мы уже не узнаем


Случай сам по себе жуткий, а еще страшнее судьба парня, если бы все это не оказалось на видео
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1k
Broscan Час назад
Вот поэтому и говорят от тюрьмы и от суммы


Втащил бы раньше,условку мог схлопотать!
А так уже убийство, пусть даже по неосторожности

Тут точно срок,так карта легла!
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294
Сигизмунд Лазаревич Час назад
бабища хотела приключений и проблем мужику. Получила и то и другое. Удачный день.
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294
Сигизмунд Лазаревич Йожык Полчаса назад
Да какие это проблемы? Один звонок и всё организуют в лучшем виде.
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854
Dorell Час назад
Много сдачи оставил, не унесла.
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791
SavageTi Час назад
"Девочек бить нельзя"
Он должен был втащить ей гораздо раньше, еще когда они были вдалеке от дороги.
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1k
Василий Час назад
Пересолила.
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4k
Бу Час назад
Синева 100%
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2k
kotkot 2 часа назад
Баба долго по иплу выпрашивала...
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37k
Андрей 2 часа назад
Сам наблюдал картину как два пионэра с рюкзаками после школы бегали друг за другом и толкались ни на что не обращая внимания. Один в итоге другого толкнул и тот на дорогу выкатился. Хорошо водитель ехал не быстро, но быстро сориентировался и вырулил, избежав наезда.
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