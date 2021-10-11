В Москве прохожая напала на мужчину, получила сдачи и оказалась под колесами электробуса

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, а участника потасовки теперь обвиняют в том, что он намеренно толкнул "жертву" под транспортное средство.
Вчера вечером на площади у Киевского вокзала в ходе конфликта москвичка угодила под колеса электробуса и скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. "Убийство".
Но в роликах с уличной камеры наблюдения и регистратора автобуса видно, что мужчина просто дал сдачи, а не толкал, как пишут многие СМИ, напавшую на него женщину под колеса.
Осторожно, жесткие кадры
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В ролике также видно, что участник потасовки в последний момент кинулся на помощь потерявшей равновесие женщине, но не успел вытащить ее из-под проезжающего транспорта.
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Участвовавшего в драке мужчину задержали. Следственный комитет пока не дает комментариев о причинах конфликта и выясняет все обстоятельства случившегося. Возможно, после проверок и допроса подозреваемого, статью переквалифицируют на более мягкую, поскольку умышленного убийства мужчина не совершал.
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УК РФ Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
1. Причинение смерти по неосторожности -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Если первый раз, до этого по УК не привлекался, то по идее макс 2 года походит с браслетом на ноге, поотмечается в полиции, ну там за пределы региона нельзя будет выезжать.
Случай сам по себе жуткий, а еще страшнее судьба парня, если бы все это не оказалось на видео
Втащил бы раньше,условку мог схлопотать!
А так уже убийство, пусть даже по неосторожности
Тут точно срок,так карта легла!
Он должен был втащить ей гораздо раньше, еще когда они были вдалеке от дороги.