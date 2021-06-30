Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик

Во время ссоры женщина заскочила в салон автобуса и распылила перцовый баллончик в лицо водителя.

«На месте работала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За медицинской помощью сразу после инцидента никто не обращался, но надо понимать, что люди могут обратиться к врачам позже», - сообщили в пресс-службе московского главка МВД.