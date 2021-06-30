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Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик

Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 15:39
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   автобус   автоледи   видео   конфликт   на дороге   фото   
1637
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В Москве дорожный конфликт привёл к нападению на водителя автобуса. Он якобы задел боковое зеркало иномарки, и женщина, которая была за рулём, решила отомстить.

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Метки: Москва   автобус   автоледи   видео   конфликт   на дороге   фото   
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34  комментария
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6k
Шурави Час назад
Задел или нет - без разницы, бабу прав лишить, как и любого кто выбегает разборки устраивать на дороге.
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−115
vova old Минуту назад
знакомый пенсионер был в такой же ситуации ему школьный автобус снес зеркало и уехал он за ним гнался, догнал так мало того что ему хозяин частного автопарка оплатил ремонт и сам им занимался они его ещё потом долго уговаривали$$$ не оставлять водителя автобуса без прав а то останется без дохода чем детей кормить и так далее. дело правда не в России было
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−115
vova old 6 минут назад
Moon24 vova old 51 минуту назад задел зеркало не авария . и задел потому что быдлобаба ехала впритирку

у быдлакомментаторов уже свои трактовки законов? не играет роли Кто виноват -скрылся с места происшествия это отдельная статья
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5k
geg13 11 минут назад
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5k
Дмитрий Горчилин 16 минут назад
В случае особо грубого нарушения ПДД у человека иногда изымают права и отправляют на пересдачу. Здесь же отправить бы на повторное освидетельствование у психиатра, когда права выдавали явно ни рассмотрели.
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13k
Объект реальности Полчаса назад
это же терракт. Водитель вез много человеков.
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22k
Батончик с маком 36 минут назад
Расстроилась. Теперь на новое зеркало насасывать надо
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23k
Vazari 39 минут назад
автоледи, светская львица, эскортница, содержанка.... Сколько синонимов появилось у сермяжного русского слова Б.Л.Я.Д.Ь!
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17
Vladimir Tolkunov 40 минут назад
Сейчас Мосгорстанс ей вкорячит иск, за простой автобуса, к бабке не ходи.
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14k
vikklu 46 минут назад
Странно, а почему всякую автолядь стали называть автоледи?
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12k
gavrosh 52 минуты назад
Леди себя так не ведут.
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215
Ххх 58 минут назад
Я что-то не пойму что стало твориться в стране, или просто новости такие стали размещаться, в очереди за прививку подрались, газ в лицо распылили, на МКАДе таранили, в очереди на х послали... Это точно должно настроение поднимать? Я вот лично сижу и думаю, как страшно жить ...
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1k
Moon24 Час назад
Суке надо было в рыло дать . Почему мужиков на месте не оказалось ?
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6k
кот базилий Час назад
При чем тут "не обращался за помощью?", хулиганство и двушник этой влепить.
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1k
Viktor Час назад
А где харя свиньи ? Страна жаждет знать ,, героев,, в лицо .
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7
Nane First NameLast Час назад
Автоледи. Что за дурацкое определение? А если кто на деу или ланосе, то автохолопы? А пассажиры автобуса, то автокрепостные? А если пешеход, то вообще пыль под ногами и цена им дюжина за породистую собаку?!!

Я шизею с автора
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7
Nane First NameLast БарНалей 21 минуту назад
Леди и лорд равнозначные понятия. Но никак ни мен и леди
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−115
vova old Час назад
вообще-то если он задел зеркало и поехал то это означает скрылся с места аварии Хотя это никак не оправдывает слово Автоледи. Вы что там Dendy все что-ли в Москве?
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20k
Добрый Алабай Час назад
Быдлобаба, а не автоледи.
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1k
Иван Иванов Час назад
Без мозгов, но с газовым балончиком
К сожалению, дура не станет умней от количества и качества имеющихся у неё "гаджетов"
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35k
kalinser Час назад
Сейчас курица получит такой счет за сход автобуса с линии,что икать будет долго!
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10k
Kucher Час назад
Тогда уж не автоЛЕДИ, а автоХАБАЛКА
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