Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик

В Москве дорожный конфликт привёл к нападению на водителя автобуса. Он якобы задел боковое зеркало иномарки, и женщина, которая была за рулём, решила отомстить.
В Москве на Кантемировской улице случился дорожный конфликт. Водитель автобуса якобы задел боковое зеркало иномарки, сообщает "Подъем". Женщина, которая была за рулём, обогнал автобус и перегородила дорогу. Между ней и водителем завязалась словесная перепалка.
Во время ссоры женщина заскочила в салон автобуса и распылила перцовый баллончик в лицо водителя.
«На месте работала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За медицинской помощью сразу после инцидента никто не обращался, но надо понимать, что люди могут обратиться к врачам позже», - сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
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у быдлакомментаторов уже свои трактовки законов? не играет роли Кто виноват -скрылся с места происшествия это отдельная статья
Я шизею с автора