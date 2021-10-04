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В России учредили День отца

В России учредили День отца (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 21:15
Сообщество : Жить в России
Метки: День   Москва   Россия   видео   отца   президент   путин   указ   
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В пояснении к указу значится, что это сделано для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

По сообщению РИА Новости, Президент России Владимир Путин указом установил День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября. С документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Ранее в 2018 году депутат Госдумы от фракции КПРФ Тамара Плетнёва уже вносила в нижнюю палату подобный законопроект, но коллеги его отклонили, сославшись на то, что такие праздники традиционно учреждает глава государства.

Идею реанимировали в этом году. Проект инициативы подготовил Минтруд. В пояснительной записке было указанно, что необходимость введения Дня отца обусловлена 72-й статьёй поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В агентстве отмечается, что в некоторых регионах страны праздник уже существовал.

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Метки: День   Москва   Россия   видео   отца   президент   путин   указ   
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16k
Сергей 2 часа назад
А в понедельник после праздника будут отцам отгул давать?
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46k
doker 13 минут назад
А мне кажется, если баба будет нормально мужика кормить, то это поспособствует "укреплению института семьи", а такой праздник уже есть...

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2k
alex5450 15 минут назад
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426
Ольга Полчаса назад
А день дедушек (и бабушек) не надо учредить? Они иной раз во многом больше помогают в воспитании малых.
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
С днем Отца вас, россиянены! Скоро последуют и дни Сына и Святого духа. Аллилуия и аминь!
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3k
Горожанин 50 минут назад
Наконец-то, дожили до этой комедии!

- Она готовится стать матерью.
- А я готовлюсь стать отцом!
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Блин, и как же мы раньше могли жить без данного праздника? Это на столько "важное" событие, что я раньше не мог спокойно спать, всё думал постоянно перед сном, вот не нужно мне повышать зарплату, улучшать уровень жизни всем в стране, сделайте для всех праздник "день отца", именно в этот день все будут чувствовать себя Отцами, ведь в обычные дни все мы не ощущаем себя отцами, а теперь будем ощущать на себе все тяготы Отцовства хотя бы один раз в году.
Ура товарищи, прорыв произошёл.
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−18
khamot Час назад
Похоже, пенсии ещё раз отодвинут, или вовсе отменят со временем. Поясню. Сейчас воспитанием детей должным образом почти никто из родителей не озабочен, так как надеются в старости получить от государства пенсию. В принципе, если тебе гарантирована пенсия, то детей, казалось бы, можно вообще не рожать. Однако, кто в будущем будет платить налоги или отчислять в ПФ (тонкостей не знаю), чтоб государство могло выплачивать эти пенсии. Укрепляя же институт семьи, правительство убивает сразу двух зайцев, то есть и обеспечивает нужную для функционирования государства численность народонаселения, и побуждает родителей воспитывать детей в нужном ключе, чтоб переложить заботу о стариках на плечи их собственных детей и внуков.
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1k
roman-delisov Час назад
Надо было не 3-е воскресенье, а 3-ю пятницу -- все же день отца, а не матери.
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