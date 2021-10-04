В России учредили День отца

Идею реанимировали в этом году. Проект инициативы подготовил Минтруд. В пояснительной записке было указанно, что необходимость введения Дня отца обусловлена 72-й статьёй поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В агентстве отмечается, что в некоторых регионах страны праздник уже существовал.