В России учредили День отца

В пояснении к указу значится, что это сделано для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".
По сообщению РИА Новости, Президент России Владимир Путин указом установил День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября. С документом можно ознакомиться на портале правовой информации.
Ранее в 2018 году депутат Госдумы от фракции КПРФ Тамара Плетнёва уже вносила в нижнюю палату подобный законопроект, но коллеги его отклонили, сославшись на то, что такие праздники традиционно учреждает глава государства.
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Идею реанимировали в этом году. Проект инициативы подготовил Минтруд. В пояснительной записке было указанно, что необходимость введения Дня отца обусловлена 72-й статьёй поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.
В агентстве отмечается, что в некоторых регионах страны праздник уже существовал.
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- Она готовится стать матерью.
- А я готовлюсь стать отцом!
Ура товарищи, прорыв произошёл.