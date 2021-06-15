В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконой

Мужчина подошел сделать замечание, но был послан на три буквы.
Очередная компания тиктокеров решила на улице заснять
дегенеративную сценку и столкнулась с недопониманием со стороны общественности.
Остается загадкой, что хотели изобразить блогеры своим творчеством, но икона на земле, разукрашенная девушка в коленно-локтевой позе, чья спина служит "столом" для граненного стакана с "водкой", парень в тельняшке, видимо, в образе русского мужика и "полицейский", который его задерживает, показались очень странным и оскорбительным для проходящего мимо мужчины. Он посчитал, что иконе не место в такой компании и сделал тиктокерам по этому поводу замечание.
Мужчина спросил, что для них значит икона и получил резкий ответ от девушки, что это просто картинка и они не верят в бога. А затем на повышенных тонах попросила уйти мужчину, а когда он отказался, почти прокричала: "Может тогда вас нах** послать?" За что тут же получила увесистую пощечину.
Много мата от униженных и оскорбленных "творцов" (18+)
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Блогеры принялись грозиться полицией, но мужчина ответил почти крылатой фразой: "Какая нахрен полиция? Ты же животное!"
Неизвестно, чем закончился конфликт - в СМИ информации об инциденте нет. Ума им, конечно, это проишествие не прибавит, но, надо думать, тиктокеры в следующий раз будут снимать свое непотребство в другом месте - дома, например.
И еще в тему. Несмотря на то, что это стрим Соловьева - все равно смешно.
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Чем они задели проходящего мужичка? Для него "святое" - это кусок дерева с картинкой? А для других это просто деревяшка с наклейкой. По какой причине другие должны проникнуться его мировоззрением?
Мне самой не все нравится в тик-токе, инстаграмме, да и девушкам не стоит ругаться матом. Но я понимаю принцип, на котором держится мир культурных людей: не нравится - не смотри. Держи свое мнение при себе, проходи мимо, если нет нарушения закона. Можешь сделать замечание, дать отпор, только если лезут непосредственно на твою территорию, например, в подъезд или квартиру.
Многие беды нашего мира происходят от того, что некоторые решают будто они непогрешимые носители морально-этических норм и могут судить окружающих и вмешиваться в их жизнь.
P.S. О да ты либерастка из Минска-тогда понятно, вопросов нет.
Неужели непонятно, что нельзя глумиться над чувствами других людей?