FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4503 поста • 756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконой

В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконой (4 фото + 2 видео)

Автор:
15 июня 2021 12:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   икона   конфликт   пощечина   тиктокеры   
3672
4
2

Мужчина подошел сделать замечание, но был послан на три буквы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   видео   икона   конфликт   пощечина   тиктокеры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
89
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
89  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Мистер Фикс 2 часа назад
В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконойПосмотреть
В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
49k
smakido 3 минуты назад
Вполне правильно он её "тик - токнул" по фэйсу за мат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 минуты назад
Вообще-то этот пресловутый "план Даллеса"с успехом притворяет в жизнь режим Путина,вот уже на протяжении двадцати с лишним лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василий 10 минут назад
Чуть не кончил от просмотра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Chev Chelios 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
владимир фёдоров 19 минут назад
Бл@дь и откуда столько уродов безмозглых появляется ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
VWV Полчаса назад
Деградирует общество. если бы каждый подходил и хотя бы плевал на подобных "животных", то за короткий период времени мы бы всех их перетопили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
Егор Петренко Полчаса назад
Правильно мужчина сказал-ЖИВОТНОЕ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин Полчаса назад
а кто ее папа-то? Чей это выпердышь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ya 36 минут назад
Ну классно шлюхе дали по харе, жалко что один раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел 39 минут назад
МАЛО! ОЧЕНЬ МАЛО НАСИЛИЯ в отношении этих тварей. Мне так хотелось увидеть как он их раскидывает и мудохает. А тут всего лишь одна пощечина и то слабая. Законы сильно сдерживают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin 47 минут назад
Так им нужна была эта "слав"а, они ждали этой реакции... теперь придёт кучка дегенератов в комментарии на их сайте и они будут на "высоте"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ScorpionDS 49 минут назад
Три д*била недоблогера с низкой социальной значимостью, тем не менее это их проблемы, пока они ни к кому не лезут, мужик распускать руки не должен был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 54 минуты назад
чмырята ска, компота на таких не хватает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3
Ирина Час назад
Понимаю, что сейчас огребу дизлайков, но очень уж задело. По какому праву посторонние люди лезут к другим людям, которые их вовсе не трогали??? Молодые люди никому не мешают, не буянят, не грабят и не валяются пьяными, ПРОСТО СНИМАЮТ ВИДЕО. Снимают то, что посчитали нужным, кого это колеблет?
Чем они задели проходящего мужичка? Для него "святое" - это кусок дерева с картинкой? А для других это просто деревяшка с наклейкой. По какой причине другие должны проникнуться его мировоззрением?
Мне самой не все нравится в тик-токе, инстаграмме, да и девушкам не стоит ругаться матом. Но я понимаю принцип, на котором держится мир культурных людей: не нравится - не смотри. Держи свое мнение при себе, проходи мимо, если нет нарушения закона. Можешь сделать замечание, дать отпор, только если лезут непосредственно на твою территорию, например, в подъезд или квартиру.
Многие беды нашего мира происходят от того, что некоторые решают будто они непогрешимые носители морально-этических норм и могут судить окружающих и вмешиваться в их жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
48
Dairou Ирина 52 минуты назад
Можно пожалуйста фотографию ваших родителей? Я поссу на эту фотку и сниму на видео - Ну а чё, для меня эта фотка нихера не значит, а вы будете смотреть и хлопать в ладошки. Задорный клип получится - лайков соберём... Как вам моя идея? Уверен понравилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−79
vova old Час назад
дело даже не в иконе, А ты что баба прилюдно посылающая мужика н**** удивляется что ей дали по морде ))) что интересно: там вроде бы мужичков двое, но они сразу тихо сливаются . мат по сути своей это агрессия и если ты проявляешь агрессию по отношению к кому-то =вполне понятно что возможность того, что ответка прилетит Она реальна молодец мужик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Просто Федя Час назад
Судя по возрасту и перстню на мизинце, мужичок из 90-х, и спрашивать за слова умеет. Повезло блохерам, легко отделались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
Николай Краснов Час назад
Дрессировка прошла успешно....)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ваня панкин Час назад
ой мало влепил!!! таких (особей) раньше кнутом на конюшнях пороли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh Час назад
Вот прямо настроение поднял! Нет мозгов считай калека, и ведь уже не подростки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Шурум-бурум Час назад
она по елицу получила за то, что дяденьку грозилась открытым текстом на х@й послать, а не за то, что она не верит в бога)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 45 комментариев (из 60)
Показать ещё
Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео) Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео) В Москве водитель машины с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился В Москве водитель машины с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей "Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца, записала видеообращение к Путину "Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца, записала видеообращение к Путину Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

368606



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Забавные фотографии со съемочных площадок известных фильмов
2
5
Забавные фотографии со съемочных площадок известных фильмов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
1
10
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео)
Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Правильно! Кого мы обманываем?
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#фотографии#сша#Россия#позитив#сатира#в мире#ретро
#интересно#картинки#подборка#кино#прикол#фильм#приколы#автомир#великобритания#футбол
#фото#животные#СССР#интересное#факты#автомобили#птицы#спорт#комментарии#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться