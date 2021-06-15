В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконой

Очередная компания тиктокеров решила на улице заснять дегенеративную сценку и столкнулась с недопониманием со стороны общественности.





Остается загадкой, что хотели изобразить блогеры своим творчеством, но икона на земле, разукрашенная девушка в коленно-локтевой позе, чья спина служит "столом" для граненного стакана с "водкой", парень в тельняшке, видимо, в образе русского мужика и "полицейский", который его задерживает, показались очень странным и оскорбительным для проходящего мимо мужчины. Он посчитал, что иконе не место в такой компании и сделал тиктокерам по этому поводу замечание.





Мужчина спросил, что для них значит икона и получил резкий ответ от девушки, что это просто картинка и они не верят в бога. А затем на повышенных тонах попросила уйти мужчину, а когда он отказался, почти прокричала: "Может тогда вас нах** послать?" За что тут же получила увесистую пощечину.