В Самаре задержали "автоматчика", учинившего стрельбу в центре города

Отмечается, что при обыске у задержанного изъят "предмет, из которого, возможно, производились выстрелы". "Сейчас изъятое в упаковочной коробке с надписью: "Списанное оружие (охолощённое) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель "ВПО-925")" направлено для проведения экспертизы", - сказано в релизе.

Меру пресечения задержанному, определят в течение ближайшего времени.

P.S.

Прошу прощения за ремарку, но не могу не поделиться впечатлением: современная молодёжь, работающая в следственных органах, проводя львиную долю оперативно-следственных мероприятий, в сотрудничестве с операторами мобильной связи и получая записи с камер видеонаблюдения, не выходя из кабинета, вряд ли сможет понять насколько тяжело было их предшественникам, днём работая с агентурой в преступной среде, а ночью сидя в засадах на подозреваемых, находящихся в бегах.

Но главное: почему так стремительно глупеет часть социальной, как правило, молодёжной среды, которая, мало того, что с лёгкостью идёт на слабо понимаемые здоровым осмыслением правонарушения, так ещё снимает, а затем выкладывает в соцсети об этом видеосюжеты, практически достаточные для составления обвинительного заключения.

В чём причина этого явления, которое, в перспективе может стать системным, и иметь катастрофический характер? Может это связано с изменением рациона, в котором год от года увеличивается доля химии и ГМО, или виновато снижение качества образования? А Может, на это влияют соцсети, погружаясь в которые дети тратят время на обсуждение не несущего смысловой нагрузки контента и, как следствие, преждевременно замедляют, а то и прекращают умственное развитие?

Что по этому поводу думает наш уважаемый читатель?