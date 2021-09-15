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В Самаре задержали "автоматчика", учинившего стрельбу в центре города

В Самаре задержали "автоматчика", учинившего стрельбу в центре города (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 сентября 2021 23:31
Сообщество : Криминал
Метки: ВПО-925   Россия   видео   задержание   мвд   нетрезвый   самара   стрельба   
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Полицией Самары установлен и задержан молодой человек, среди ночи, в нетрезвом виде паливший в воздух из АКМ.

Как сообщается в РИА Новости, со ссылкой на сообщение регионального управления МВД, полиция задержала жителя Самары после изучения видео, на котором молодые люди устроили стрельбу в центре города: у него изъяли, судя по всему, охолощённый автомат Калашникова.


До этого в социальных сетях было размещено видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды и поджигала фейерверки. Затем один из них достал из багажника автомобиля автомат российского производства, и еле держась на ногах, по всей видимости, от переизбытка, принятого на душу горячительного, принялся строчить в воздух.

В связи с инцидентом, произошедшим около двух часов ночи 11 сентября 2021 года, в Самаре, возле дома №22 по улице Некрасовская, полицией возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия группой лиц".

"Четырнадцатого сентября сотрудники отдела уголовного розыска … задержали подозреваемого – безработного, ранее не судимого местного жителя 2001 года рождения", - говорится в пресс-релизе, с которым можно ознакомиться прочитав описание под вышеприведённым роликом на Youtube-канале ГУ МВД России по Самарской области.


Отмечается, что при обыске у задержанного изъят "предмет, из которого, возможно, производились выстрелы". "Сейчас изъятое в упаковочной коробке с надписью: "Списанное оружие (охолощённое) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель "ВПО-925")" направлено для проведения экспертизы", - сказано в релизе.

Меру пресечения задержанному, определят в течение ближайшего времени.


P.S.

Прошу прощения за ремарку, но не могу не поделиться впечатлением: современная молодёжь, работающая в следственных органах, проводя львиную долю оперативно-следственных мероприятий, в сотрудничестве с операторами мобильной связи и получая записи с камер видеонаблюдения, не выходя из кабинета, вряд ли сможет понять насколько тяжело было их предшественникам, днём работая с агентурой в преступной среде, а ночью сидя в засадах на подозреваемых, находящихся в бегах.

Но главное: почему так стремительно глупеет часть социальной, как правило, молодёжной среды, которая, мало того, что с лёгкостью идёт на слабо понимаемые здоровым осмыслением правонарушения, так ещё снимает, а затем выкладывает в соцсети об этом видеосюжеты, практически достаточные для составления обвинительного заключения.

В чём причина этого явления, которое, в перспективе может стать системным, и иметь катастрофический характер? Может это связано с изменением рациона, в котором год от года увеличивается доля химии и ГМО, или виновато снижение качества образования? А Может, на это влияют соцсети, погружаясь в которые дети тратят время на обсуждение не несущего смысловой нагрузки контента и, как следствие, преждевременно замедляют, а то и прекращают умственное развитие?

Что по этому поводу думает наш уважаемый читатель?



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Метки: ВПО-925   Россия   видео   задержание   мвд   нетрезвый   самара   стрельба   
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1k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Это всё пальмовое масло виновато, в папуасов мутируем.
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158k
Редька с хреном Автор поста 23 минуты назад (изменен)
Было бы любопытно представить такую картину: Отцы и деды стояли у станков, укрепляя обороноспособность Родины. Они вкладывали навыки и труд веря, что произведённый ими АКМ в трудный для страны час поможет отразить иностранную агрессию. А спустя время, какой-то чинуша, получив мзду от нуворишей, росчерком пера списал эти стволы из Госхрана, чтобы те, сточив и просверлив, испортили чужой труд и обогатились продав уже негодное оружие за звонкую монету. После чего, детишки первых и вторых, взяв у отцов деньги, добытые путём "честного отъёма", накупили на них таких стволов, нажрались в зю-зю и побрели по ночному городу фигача в воздух - изображая из себя сынов диких гор... На что это похоже ?
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1k
Acid Snake 45 минут назад
Малолетнего дебила даже могила не исправит. В любом случае грозит уголовка, даже факт привлечения уже ставит крест на работе в любых госструктурах. Т.е. это уже потерянный для общества дегенерат, в зону этого петуха, в урановые рудники, или пусть вакцины на нем испытывают, хоть какую-то пользу принесёт это жалкое создание, ну а потом выпотрошить ради науки.
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622
Руслан Час назад
О как…Оперативно задержали, наверное титульной национальности был хулиган. А в Иваново вон мусора в упор не видят встречку и стрельбу у джигитов. Чудны дела твои, хосподя.
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158k
Редька с хреном Автор поста Час назад
Наверно, сначала нужно дождаться какой-нибудь свадьбы, затем убедить мосеров, в том, что ты гордый вайнах, а уже затем вволю хреначить из шпалера, в том числе и из кастрированного, ради наживы в Рособоронпроме.
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743
Сергей Сергеев 2 часа назад
"Хулиганство с применением оружия группой лиц".
Охолощенный автомат к оружию никакого отношения не имеет.
Надеюсь наши правоохранители ещё не признали фейерверки реактивными системами залпового огня? Дебилы, мнять.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Давайте так... ну чисто по справедливости...
Мудак стрелял посреди улицы из автомата, его поймали. Автомат настоящий - посадить, автомат игрушечный - хулиганка. Логично, верно?
Почему тогда не выезжают и не ловят сопляков, которые петарды взрывают под окнами, а не на полигонах? Может я тоже обосрался и думаю, что это гранаты они взрывают. Что-то бумкнуло - найти и так же по справедливости - граната - посадить, петарда - хулиганка!
Почему у нас одно ровнее другого?
Я не заступаюсь за дебила, ни в коем случае. Но почему гоняются только за охолощенкой? Да, стандартный ответ - окружающие видели пастолет/автомат и они херивознает настоящий или нет, но обосрались с подливой. А если он не вынимая, из-под длинного плаща ибанет рожок холостых в пол, то как это будет расцениваться?
Я просто понять хочу наше правосудие. За батон колбасы у нас сажают на два года, а за кражу лярда - условно выпускают. Где ОНА, справедливость?
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2k
foggen2 3 часа назад
Уважаемый автор.Это не схемы их локализации и поимки умнеют.
Это не умнеют идиоты.......
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