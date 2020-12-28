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По следам «прекрасной» Аленки. Собрали странные и страшные скульптуры из Российской глубинки

По следам «прекрасной» Аленки. Собрали странные и страшные скульптуры из Российской глубинки (17 фото)

Автор:
28 декабря 2020 02:45
Метки: Скульптуры   алёнка   памятники   
243
17
Творческие люди на то и творческие, чтобы видеть мир по-своему. Но порой их фантазии и персональное видение заходят слишком далеко. Тогда-то и появляются странные скульптуры, одиозные картины и так далее по списку. Впрочем, это не вызывает никаких вопросов, пока творение находится в мастерской художника. Но уж если оно попадает на улицы города, без шквала критики не обойтись.
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Метки: Скульптуры   алёнка   памятники   
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10k
поручик Ржевский 4 часа назад
Про этого забыли...
Про этого забыли...
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piton13 2 часа назад
Ну а что, если в кентавре выпилить сверху спину, то получится отличный мангал...
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Чиуауа 3 часа назад
По следам «прекрасной» Аленки. Собрали странные и страшные скульптуры из Российской глубинки
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Чиуауа 3 часа назад
Ну а что? Какова страна таково и искусство! Продолжаем вставать с колен на голову...
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vitenok Чиуауа 48 минут назад
Очередное хохло-говно вылезло.
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Anna Чиуауа Полчаса назад
этого тоже у нас лепили?
этого тоже у нас лепили?
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