По следам «прекрасной» Аленки. Собрали странные и страшные скульптуры из Российской глубинки

Впрочем, люди в форме решили не оставлять это безобразие безнаказанным. Они встретились с автором скульптуры. Издание «Наш Брянск» приводит детали той беседы: «Собравшиеся заявили скульптору, что вид бетонного пограничника не соответствует их представлениям о мужестве, храбрости и отваге. На это художник ответил, что „этот молодой человек собирался из разных периодов формирования нашего государства. До колен один период, до груди другой, а плечи с лицом третий“. Ответ про собаку просто поверг брянцев в шок. Скульптор заявил: „Порода называется неопределенная, так как олицетворяет всех собак“. Его спросили, кто дал поручение все так усложнять. И парень ответил, что он так видит. В итоге собравшиеся рекомендовали скульптору поставить свою работу у себя в саду».