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Женщина заживо сожгла спящего бомжа

Женщина заживо сожгла спящего бомжа (3 фото)

Автор:
16 июля 2021 14:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   женщина   жить в россии   криминал   новости   преступление   треш   
986
3
Жительница Екатеринбурга обвиняется в жестоком убийстве человека без определенного места жительства.

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Метки: Россия   женщина   жить в россии   криминал   новости   преступление   треш   
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22  комментария
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zo0m1k Час назад
На кол бы ее посадить, бензином облить и поджечь тварь
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10k
Underwood Минуту назад
А почему рожа этого существа закрыта?
Она несовершеннолетняя или "в интересах следствия"?
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372k
Алексей 2 минуты назад
просто п.....ц товарищигоспода.куда катится этот мир?
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6k
mr.Poher 6 минут назад
Почему до? Стоило бы от 20-ти лет и до бесконечности. Нечего ей среди людей делать.
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53
Николай MG AdV 13 минут назад
Сука, жрать будет там за наши налоги! Почему бы её тоже не сжечь?
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3k
дед Сергей Полчаса назад
...... Неподалеку стояли две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью ......???
Просто стояли?
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18k
Ego sum qui sum 39 минут назад
помимо истоков такой психопатии у преступницы, родился вопрос откуда появляются 22-летние бомжи?
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729
Кактус 43 минуты назад
Что у таких в голове творится???
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14k
Мария Коненкова 43 минуты назад
Когда читаю о подобных особях, вроде тех, которые оскверняют памятники, поджигают бомжей, издеваются на камеру над животными и совершают иные чудовищные поступки, во мне просыпается естествоиспытатель, и я пытаюсь понять, какова была мотивация. Видимо, эта рудиментом своего мозга не смогла осознать тот факт, что бомж - это человек, а не просто что-то, что ей не понравилось и захотелось избавиться, и что поджечь бомжа - это совершить тяжкое преступление. Подумала, что ей ничего не будет, стопудов.
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375
Елена Букреева 44 минуты назад
Теперь на зону попадет к таким же паучихам и больше не будет скучать.
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4k
Elf_80_Lvl 45 минут назад
Почему когда преступник мужчина его лицо в России всегда показывают, когда преступник женщина ее лицо не показывают, а как же Конституция?
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62k
Viktor 46 минут назад
Око за око - сжечь точно так же!
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11k
Вася 53 минуты назад
интересно послушать, как она оправдываться будет
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15k
Топпер Харли 53 минуты назад
карма вернет все.
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34k
Лесли 🥰 59 минут назад
Мразь! 100% что она живодерка! Днище просто!
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