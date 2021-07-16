Женщина заживо сожгла спящего бомжа

Очевидно преступница изнывала от скуки и крайне пренебрежительно относилась к определенным слоям населения, поэтому она решила его убить. Причем чрезвычайно жестоким способом. Неподалеку стояли две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, которой Шехерева и облила несчастного, после чего подожгла мужчину зажигалкой.

Несчастный получил обширные термические ожоги, он был госпитализирован и скончался в больнице на следующий день.