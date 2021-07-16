Женщина заживо сожгла спящего бомжа

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Жительница Екатеринбурга обвиняется в жестоком убийстве человека без определенного места жительства.
На официальном сайте областного управления Следственного комитета России сообщает о том, что задержана 33-летняя женщина, Анна Шехерева, которая у одного из домов по улице Луначарского увидела спавшего на улице 22-летнего бомжа.
Очевидно преступница изнывала от скуки и крайне пренебрежительно относилась к определенным слоям населения, поэтому она решила его убить. Причем чрезвычайно жестоким способом. Неподалеку стояли две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, которой Шехерева и облила несчастного, после чего подожгла мужчину зажигалкой.
Несчастный получил обширные термические ожоги, он был госпитализирован и скончался в больнице на следующий день.
Несчастный получил обширные термические ожоги, он был госпитализирован и скончался в больнице на следующий день.
Обвиняемая скрылась с места преступления, но была оперативно задержана сотрудниками управления СКР.
Ее признали виновной по статье 105 УК России ("Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состояни"). Садистке грозит до 20 лет лишения свободы.
Ее признали виновной по статье 105 УК России ("Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состояни"). Садистке грозит до 20 лет лишения свободы.
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Она несовершеннолетняя или "в интересах следствия"?
Просто стояли?
Она человека убила, а вы про зверушек...ну такое себе