В Нововоронеже рассекретили новое воплощение недавнего ужаса: памятника Алёнке

Новый вариант памятника выполнен из бронзы и всё ещё находится в работе у мастера. В дальнейшем её собираются установить в городе. Из-за большого ажиотажа с первой версией скульптуры облик новой Алёнки некоторое время держали в секрете, сообщается в воронежском издании - "Моё!"

