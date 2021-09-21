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В Нововоронеже рассекретили новое воплощение недавнего ужаса: памятника Алёнке

В Нововоронеже рассекретили новое воплощение недавнего ужаса: памятника Алёнке (4 фото)

Автор:
21 сентября 2021 05:24
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Нововоронеж   Россия   алёнка   анонс   макет   новый   памятник   
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Под Воронежем реабилитировались после недавнего фиаско и показали макет новой "Алёнки".

Почти завершено создание нового памятника знаменитой Алёнки в Нововоронеже. Облик скульптуры смогли оценить подписчики группы во «ВКонтакте» «Подслушано Нововоронеж», где выложили фотографии из мастерской подмосковного скульптора Виталия Казанского в воскресенье, 19 сентября.

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Новый вариант памятника выполнен из бронзы и всё ещё находится в работе у мастера. В дальнейшем её собираются установить в городе. Из-за большого ажиотажа с первой версией скульптуры облик новой Алёнки некоторое время держали в секрете, сообщается в воронежском издании - "Моё!"

Если кто-то забыл первичный постапокалиптический лик сказочной героини:


Ранее уже писалось о "старой Алёнке", а также о том, что найден её брат.

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Метки: ynews   Нововоронеж   Россия   алёнка   анонс   макет   новый   памятник   
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584
Дед Мазай 2 часа назад
Новую Алёнку, когда на место отвезут - у неё на следующий день такое же лицо будет.
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36k
Лесли 🥰 Час назад
Такое ощущение, что по буквам кровь стекает)))
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309
bobobo Час назад
Не понял. Это же святая Мария Магдалина. Алёнка то причём?
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309
bobobo Опиум для народа 17 минут назад
Она вроде блудница только в католицизме?
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593
Миша Час назад
Лучше первого варианта, на картину Тициана "Кающаяся Мария Магдалина" похож. Растёт скульптор над собой.
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Прежняя гораздо каноничнее!
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