В Нововоронеже рассекретили новое воплощение недавнего ужаса: памятника Алёнке

Под Воронежем реабилитировались после недавнего фиаско и показали макет новой "Алёнки".
Почти завершено создание нового памятника знаменитой Алёнки в Нововоронеже. Облик скульптуры смогли оценить подписчики группы во «ВКонтакте» «Подслушано Нововоронеж», где выложили фотографии из мастерской подмосковного скульптора Виталия Казанского в воскресенье, 19 сентября.
Новый вариант памятника выполнен из бронзы и всё ещё находится в работе у мастера. В дальнейшем её собираются установить в городе. Из-за большого ажиотажа с первой версией скульптуры облик новой Алёнки некоторое время держали в секрете, сообщается в воронежском издании - "Моё!"
Если кто-то забыл первичный постапокалиптический лик сказочной героини:
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Вот, например, св. Димитрий, митрополит Ростовский пишет: «Аще бы Магдалина оною была блудницею, то вслед Христа и Его учеников явно грешнице, долгое время ходящей, что бы рекли ненавистницы Христовы жидове, ищуще на Него каковыя либо вины, да Его охулят и осудят. Аще ученицы Христовы единожды узревшие Господа с Самарянынею беседующа, чудяхуся, яко с женою глаголаше, кольми паче враждебницы не умолчали бы, егда бы видели явно грешницу по вся дни Ему последующую и служащую»…