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В Китае сотни дронов сошли с ума прямо во время представления и стали падать на головы людям

В Китае сотни дронов сошли с ума прямо во время представления и стали падать на головы людям (2 фото)

Автор:
05 октября 2021 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Беспилотник   Китай   дрон   падение   паника   сбой   
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Жители Поднебесной обожают световые шоу с участием беспилотников. Их используют во время рекламных акций и государственных праздников. Но 1 октября в городе Чжэнчжоу что-то пошло не так.
Около 200 летательных аппаратов на одной из площади города начали складываться в название торгового центра, но в какой-то миг по очереди стали гаснуть и падать вниз – на землю, деревья и припаркованные автомобили.

За действием наблюдало около 5000 зрителей, среди которых быстро началась паника. Китайцы начали кричать "осторожно", "берегись" и бежали с детьми в магазины или просто подальше от места событий.
Организаторы шоу рассказали об ошибке в программе. Но в соцсетях выдвинули свои предположения. Первые считают, что случившиеся стало возможно по причине халатности: дроны были не до конца заряжены. А вторые предпочитают теорию заговора и говорят, что это всё происки конкурентов.

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Метки: Беспилотник   Китай   дрон   падение   паника   сбой   
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18  комментариев
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42k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Шоу дронов в НН на 800-летие.
Ссылка www.youtube.com
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8k
vit 5 минут назад
"Сошли с ума"
Автор, 21 век на дворе, а у тебя еще мракобесие в башке. Понятно же что программный сбой.
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884
А я несу пакетик 9 минут назад
made in china
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14k
Toxictofa Час назад
Небесный дронопад)))
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223
MakoHunt Час назад
Осенний дронопад...
Надеюсь, что без жертв!
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5k
Bartello Час назад
нех... покупать китайские дроны.
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23k
Саня 2 часа назад
А,теперь шоу-лови и беги!
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41
KarrNatt Саня 56 минут назад
Поверьте, там никто не возьмёт ни одного ...Мы оставили чаевые в номере, так нас вернули и попросили забрать...В Шенчьжене дело было.
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300
Kroshka 2 часа назад
очень похоже на глушилку, потеряли связь с землей и начали опускаться.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Говорят,один дрон совсем сошел с ума и вы@е@бал китаянку
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1k
閃光 2 часа назад
Но несмотря ни на что,
Пришла судьба злодейка
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3k
DyadyaSasha 2 часа назад
Ох уж эти сочинители ярких заголовков. Дроны не падали, а плавно опускались. Если бы двигатели отключились полностью, то они падали бы с ускорением и наделали бы беды.
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