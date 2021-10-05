В Китае сотни дронов сошли с ума прямо во время представления и стали падать на головы людям

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Жители Поднебесной обожают световые шоу с участием беспилотников. Их используют во время рекламных акций и государственных праздников. Но 1 октября в городе Чжэнчжоу что-то пошло не так.
Около 200 летательных аппаратов на одной из площади города начали складываться в название торгового центра, но в какой-то миг по очереди стали гаснуть и падать вниз – на землю, деревья и припаркованные автомобили.
За действием наблюдало около 5000 зрителей, среди которых быстро началась паника. Китайцы начали кричать "осторожно", "берегись" и бежали с детьми в магазины или просто подальше от места событий.
За действием наблюдало около 5000 зрителей, среди которых быстро началась паника. Китайцы начали кричать "осторожно", "берегись" и бежали с детьми в магазины или просто подальше от места событий.
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another view pic.twitter.com/jHRLuX4yIS— Sheel Mohnot (@pitdesi) October 4, 2021
Организаторы шоу рассказали об ошибке в программе. Но в соцсетях выдвинули свои предположения. Первые считают, что случившиеся стало возможно по причине халатности: дроны были не до конца заряжены. А вторые предпочитают теорию заговора и говорят, что это всё происки конкурентов.
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Автор, 21 век на дворе, а у тебя еще мракобесие в башке. Понятно же что программный сбой.
Пришла судьба злодейка