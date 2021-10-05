В Китае сотни дронов сошли с ума прямо во время представления и стали падать на головы людям

Около 200 летательных аппаратов на одной из площади города начали складываться в название торгового центра, но в какой-то миг по очереди стали гаснуть и падать вниз – на землю, деревья и припаркованные автомобили.



За действием наблюдало около 5000 зрителей, среди которых быстро началась паника. Китайцы начали кричать "осторожно", "берегись" и бежали с детьми в магазины или просто подальше от места событий.