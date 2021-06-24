Новый британский беспилотник может заменить спутники на низкой околоземной орбите

Беспилотник весит 150 килограмм и может поднимать до 15 килограммов полезного груза, включая камеры, датчики и коммуникационное оборудование, которое можно использовать в разных целях: как для общения военнослужащих, так и для обеспечения доступа в Интернет в сельских районах во время стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. BAE Systems заявляет, что дроны будут доступны уже к середине этого десятилетия и станут «устойчивой и доступной альтернативой спутниковым технологиям».

Разработанный в Великобритании в сотрудничестве с инженерами из SME Prismatic дрон успешно провел свой первый полет в прошлом году в Австралии. Сейчас создатели готовятся впервые запустить его в стратосферу. Они говорят, что это важная ступень, которая приблизит появение PHASA-35 на рынке. Испытания пройдут в США уже этим летом.