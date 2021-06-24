Новый британский беспилотник может заменить спутники на низкой околоземной орбите

Британцы разработали беспилотник на солнечных батареях, который способен оставаться в воздухе более года. Создатели утверждают, что новейший летательный аппарат с размахом крыльев 35 метров сможет заменить спутники на низкой околоземной орбите.
PHASA-35 – это ультрасовременный беспилотник, разработанный компанией BAE Systems на ее предприятии в Уортоне. Беспилотник может летать на высоте свыше 21 километра на протяжении 20 месяцев без посадки. Он работает на солнечной энергии и заряжает батареи в течение всего дня, что позволяет ему летать всю ночь.
Беспилотник весит 150 килограмм и может поднимать до 15 килограммов полезного груза, включая камеры, датчики и коммуникационное оборудование, которое можно использовать в разных целях: как для общения военнослужащих, так и для обеспечения доступа в Интернет в сельских районах во время стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. BAE Systems заявляет, что дроны будут доступны уже к середине этого десятилетия и станут «устойчивой и доступной альтернативой спутниковым технологиям».
Разработанный в Великобритании в сотрудничестве с инженерами из SME Prismatic дрон успешно провел свой первый полет в прошлом году в Австралии. Сейчас создатели готовятся впервые запустить его в стратосферу. Они говорят, что это важная ступень, которая приблизит появение PHASA-35 на рынке. Испытания пройдут в США уже этим летом.
Компания заявила, что беспилотник предоставит «революционные возможности для широкого спектра военных и коммерческих целей», от наблюдения за лесами для обнаружения лесных пожаров и помощи в борьбе с ними до предоставления доступа в Интернет в отдаленных районах. Компания считает, что дрон будет применяться в основном в целях, для которых сейчас используют спутники на низкой околоземной орбите. Например, он может в течение нескольких месяцев летать над лесом и благодаря датчику постоянно контролировать уровень влажности, прогнозируя на недели вперед, когда может начаться пожар.
Однако возможности запустить беспилотник будут несколько ограниченными: для запуска необходимы крайне благоприятные условия, а посадка может оказаться затруднительной из-за отсутствия шасси. Но компания утверждает, что это не проблема, поскольку беспилотники рассчитаны на долгие полеты и необходимости заменить детали не возникнет, а также добавили, что они довольно легкие и приземляться будут медленно. А ограниченные возможности запуска можно обойти, отправив в небо сразу несколько беспилотников, создав своеобразную «парковку в небе» – часть можно оставить висеть в воздухе, пока они не понадобятся.
Беспилотники перемещаются не слишком быстро – они поднимаются на высоту 21 километра со скоростью примерно 0,3 метра в секунду, и у них уходит почти две недели на то, чтобы добраться до самой дальней точки. Однако они работают в стратосфере, где им не помеха ветер или дождь, поэтому дроны могут предоставлять стабильные наблюдения за одной областью в течение долгого времени. Солнечные панели, установленные на верхней части беспилотника, работают с КПД около 30%, что близко к максимальному уровню, доступному современным технологиям.
Компания также отметила, что полезную нагрузку беспилотника можно снизить для достижения большей высоты, и тогда их можно будет использовать как группировку, которая предоставит доступ в интернет для гораздо большей территории, чем это мог бы сделать один-единственный спутник. Схожую технологию разрабатывает SpaceX Илона Маска, правда вариант с дронами скорее временный и подойдет в случае чрезвычайной ситуации, а не для постоянного использования.
BAE Systems понадобится около четырех лет, чтобы провести все испытания и выпустить беспилотник на рынок. Создатели надеются, что за это время технологии продвинутся, и беспилотник сможет оставаться в полете еще дольше, чем сейчас.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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