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Новый британский беспилотник может заменить спутники на низкой околоземной орбите

Новый британский беспилотник может заменить спутники на низкой околоземной орбите (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 18:19
Сообщество : Наука
Метки: Беспилотник   дрон   космос   летательные аппараты   наука   небо   новости науки   полеты   
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Британцы разработали беспилотник на солнечных батареях, который способен оставаться в воздухе более года. Создатели утверждают, что новейший летательный аппарат с размахом крыльев 35 метров сможет заменить спутники на низкой околоземной орбите.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Беспилотник   дрон   космос   летательные аппараты   наука   небо   новости науки   полеты   
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4  комментария
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60
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Интересно. Спасибо. Вопрос. Спецам. Почему при входе в атмосферу всегда спуск модуль обгорает, трясется, быстро летит, ой ой. Разве невозможно включить противоход, погасить скорость. По логике. Перед откр парашютов. Или это неисполнимо... те же многораз шаттлы могли бы "задом" спускаться. Маск с 1 ступ типа так делает...
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5k
Ya Час назад
Ну если британцы сказали-значит можно верить, они же не врут.
Достижение на уровне хохлостана.
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18k
Ego sum qui sum Час назад
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