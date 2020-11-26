Двухлетний малыш выпал с тринадцатого этажа, но ловкость соседа спасла ему жизнь

Однако малыш проснулся и пошёл исследовать балкон. Причём семья жила на 13 этаже! Мальчик выпал с балкона, но этажом ниже в это время на своём балконе находился сосед.



Мужчина умудрился во время полёта ребёнка схватить его за руку, и ремнём привязать малыша к решётке. Тут же супруга мужчины вызвала пожарных, которые быстро приехали, распилили часть балкона и втащили мальчика. Этот момент и попал на видео.