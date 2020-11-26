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Двухлетний малыш выпал с тринадцатого этажа, но ловкость соседа спасла ему жизнь

Двухлетний малыш выпал с тринадцатого этажа, но ловкость соседа спасла ему жизнь (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 11:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: балкон   китай   многоэтажный дом   падение   ребёнок   сосед   спасение   
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В китайском городе Хэфэй вечером 22 ноября мужчина уложил своего двухлетнего сына спать и выбежал в магазин.

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Метки: балкон   китай   многоэтажный дом   падение   ребёнок   сосед   спасение   
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Кактус Час назад
Настоящие герои не носят плащи! Мужик красава!
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ZloyPupsik 45 минут назад
сам отец, смотрел видео, аж сердце сжалось...
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