Двухлетний малыш выпал с тринадцатого этажа, но ловкость соседа спасла ему жизнь

В китайском городе Хэфэй вечером 22 ноября мужчина уложил своего двухлетнего сына спать и выбежал в магазин.
Однако малыш проснулся и пошёл исследовать балкон. Причём семья жила на 13 этаже! Мальчик выпал с балкона, но этажом ниже в это время на своём балконе находился сосед.
Мужчина умудрился во время полёта ребёнка схватить его за руку, и ремнём привязать малыша к решётке. Тут же супруга мужчины вызвала пожарных, которые быстро приехали, распилили часть балкона и втащили мальчика. Этот момент и попал на видео.
Мужчина умудрился во время полёта ребёнка схватить его за руку, и ремнём привязать малыша к решётке. Тут же супруга мужчины вызвала пожарных, которые быстро приехали, распилили часть балкона и втащили мальчика. Этот момент и попал на видео.
Оказалось, что сосед некоторое время работал лесным пожарным, поэтому у него была хорошая реакция.
Пользователи китайских соцсетей похвалили соседа и заругали отца ребёнка, который не следил за своим сыном.
Пользователи китайских соцсетей похвалили соседа и заругали отца ребёнка, который не следил за своим сыном.
Посетители торгового центра в Сочи спасли ребенка, руку которого зажал эскалатор
В одном из торговых центров Сочи произошел неприятный инцидент. Ребенок упал на эскалаторе и его руку зажало в конструкции. Мать пыталась освободить ребенка из ловушки, но не смогла это сделать и стала звать на помощь.
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