2320
3
1
В китайском городе Шэньчжэне 18 мая примерно в 13 часов по местному времени люди, находящиеся в 300-метровом небоскрёбе SEG Plaza, почувствовали движение. Началась паника.
Без видимых причин 72-этажное здание затрясслось. Перепуганные посетители небоскрёба и работники офисов спешно начали покидать высотку. В 14.40 SEG Plaza уже пустовал, а соседние с ним улицы – перекрыты.
В соцсетях быстро появились кадры с места событий:
Источник
Ésto tiene una sola explicación lógica. Es la semana de Chile en el Tienda Inglesa del SEG Plaza https://t.co/DeFy6vFN11— el Dani (@OtroCuervoBoton) May 18, 2021
Власти пока не знают причины происшествия. Ведь землетрясения не было зафиксировано и специалисты не нашли никаких видимых повреждений здания.
Источник
#China| Uno de los rascacielos más altos de China, el SEG Plaza de Shenzhen, de 300 metros de altura, fue evacuado de emergencia cuando empezó a temblar sin razón aparente. Según autoridades no se registró ningún movimiento sísmico.— W Radio EC (@WRadioec) May 18, 2021
Fuente: #OroMarTv pic.twitter.com/AHY4zJjz0Z
Известно, что небоскрёб был построен в 2000 году. Он расположен в центре города с населением 12 млн человек, а также находится на 18 месте по высоте зданий в Шэньчжэне.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как азиатские блогерши фанатов дурят
- Китайский зонд успешно приземлился на поверхность Марса
- Знаменитая команда архитекторов представила проект футуристического небоскреба
- Шалость не удалась: студентов посадили в тюрьму за мошенничество с фастфудом
- Сильный торнадо прошелся по Уханю
21
Понравилось21
Новости партнёров
Видимо, она и глючит.
"Г" - геология тоже занимательная
"П" - придурки, как в дом 2, только в квадрате.
p.s САРКАЗМ