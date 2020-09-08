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Отработанная ступень китайской ракеты упала рядом с жилыми домами

Отработанная ступень китайской ракеты упала рядом с жилыми домами (5 фото)

Автор:
08 сентября 2020 12:35
Сообщество : Космос
Метки: видео   китай   падение   ракета   ступень   
510
5

И это уже не первый подобный случай в Китае. В 2018 году обломок ракеты угодил в жилое строение.

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Метки: видео   китай   падение   ракета   ступень   
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1  комментарий
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vikklu 10 минут назад
Да им пофигу, бабы ещё нарожают.
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