Отработанная ступень китайской ракеты упала рядом с жилыми домами

Причина в том, что первые три китайские космодрома были построены в глубине материка, и потому отработанные ступени не могут быть сброшены в воду. Тем не менее китайское правительство предупреждает жителей, находящихся в зоне возможного падения обломков, и иногда эвакуирует их.