Отработанная ступень китайской ракеты упала рядом с жилыми домами

И это уже не первый подобный случай в Китае. В 2018 году обломок ракеты угодил в жилое строение.
Отработанная ступень китайской ракеты Long March 4 B, вынесшей на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли, упала в нескольких сотнях метрах от населенного пункта.
На кадрах, заснятыми очевидцами, видно, что упавшая ступень оставила после себя глубокую воронку, а над местом падения взвился столб оранжевого дыма - говорят, это остатки ядовитого гептила.
О возможных пострадавших не сообщается.
Вспомнился советский анекдот:— Igor G. Svirelkin (@igsvi) September 7, 2020
Сегодня в Китайской народной республике был запущен первый искусственный спутник. От грыжи погибло 10 тысяч китайцев.
Это не первый подобный инцидент. 23 ноября 2018 года отработанная ступень ракеты "Великий поход-3В" упала на небольшое поселение.
This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk— Andrew Jones (@AJ_FI) November 23, 2019
Причина в том, что первые три китайские космодрома были построены в глубине материка, и потому отработанные ступени не могут быть сброшены в воду. Тем не менее китайское правительство предупреждает жителей, находящихся в зоне возможного падения обломков, и иногда эвакуирует их.
Рыжее облако - это не гептил, это амил, окислитель. Тоже ядовитый, но не такой, как гептил.— Лев Собакин (@LeonSobakin) September 7, 2020
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