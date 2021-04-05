3281 дрон: тысячи беспилотников побили мировой рекорд

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Бренд роскошных автомобилей Hyundai Genesis использовал 3281 дрон для создания своего логотипа над горизонтом Шанхая.
Компания Genesis, суббренд южнокорейской компании Hyundai, задействовав большое число беспилотных летательных аппаратов, изобразила в небе фирменный логотип, благодаря чему им также удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
В ночном небе Шанхая, Китай, светящиеся дроны, которых было 3281 штука, выглядели действительно завораживающе
В воздухе беспилотники слились воедино, чтобы образовать логотип марки автомобилей Genesis. Идея устроить подобное шоу родилась у представителей этой компании. Подобным образом они решили отпраздновать появление бренда в Китае.
Напомним, что предыдущий рекорд по одновременному запуску в небо дронов принадлежал компании Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology. С помощью 3051 устройства им удалось визуализировать достижения китайской космической науки и техники. Ниже вы можете взглянуть на то, как это происходило:
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В своем классе он может побороться за место под солнцем. Если рассматривать в качестве авто солярисы и весты, то да, тут в цене Генезис проиграет)
-------------------------------а не перечислить бы Вам его класс, и не задуматься ли о шансах "генезиса"?
Даёшь 5000 дронов!