3281 дрон: тысячи беспилотников побили мировой рекорд

Напомним, что предыдущий рекорд по одновременному запуску в небо дронов принадлежал компании Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology. С помощью 3051 устройства им удалось визуализировать достижения китайской космической науки и техники. Ниже вы можете взглянуть на то, как это происходило: