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3281 дрон: тысячи беспилотников побили мировой рекорд

3281 дрон: тысячи беспилотников побили мировой рекорд (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 апреля 2021 11:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: genesis   Беспилотник   в мире   видео   дрон   мировой рекорд   фото   шанхай   
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Бренд роскошных автомобилей Hyundai Genesis использовал 3281 дрон для создания своего логотипа над горизонтом Шанхая.

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Метки: genesis   Беспилотник   в мире   видео   дрон   мировой рекорд   фото   шанхай   
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6  комментариев
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−29
_________ Полчаса назад
Георгий _________
В своем классе он может побороться за место под солнцем. Если рассматривать в качестве авто солярисы и весты, то да, тут в цене Генезис проиграет)
-------------------------------а не перечислить бы Вам его класс, и не задуматься ли о шансах "генезиса"?
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270
Сергей 37 минут назад
еще 5-10 лет и реклама с фейерверками выйдут на новый уровень - световая инсталляция дронов
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−29
_________ 2 часа назад
кому нах нужен это "генезис" за такие деньги?
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1k
Георгий _________ Час назад
В своем классе он может побороться за место под солнцем. Если рассматривать в качестве авто солярисы и весты, то да, тут в цене Генезис проиграет)
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
круть
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93
Андрей 2 часа назад
Круто выглядит!

Даёшь 5000 дронов!
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