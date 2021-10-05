Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко

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Как вы уже знаете, работа сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp нарушилась по всему миру вечером 4 октября. Команда инженеров компании Facebook заявила, что причиной обрушения стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, нагененировав авторского контента на данную тему.
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4. Только посмотрите на количество лайков, пользователям сосцсетей действительно жалко Марка
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Нах вообще погасить все эти соцсети.