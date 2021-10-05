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Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко

Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко (21 фото)

Автор:
05 октября 2021 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   WhatsApp   facebook   Юмор   апокалипсис   порикол   реакция соцсетей   
1936
21
Как вы уже знаете, работа сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp нарушилась по всему миру вечером 4 октября. Команда инженеров компании Facebook заявила, что причиной обрушения стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, нагененировав авторского контента на данную тему.
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Метки: Instagram   WhatsApp   facebook   Юмор   апокалипсис   порикол   реакция соцсетей   
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3k
PtDragon Час назад
А я и не заметил
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14k
эмосурикат прямоползающий 56 секунд назад
я обо всем этом узнал только, когда мне мемы прислали
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447
Григорий Водениктов 5 минут назад
если бы не этот пост я бы и не знал, что это произошло, ну а сейчас уже всё заработало?
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3k
Виктор 19 минут назад
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42k
Максим Т. 24 минуты назад
Тепрь всю неделю обсасывать будут? Тоже мне трагедия
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41k
Raush 53 минуты назад
Из всего этого пользуюсь только Fakebook'ом. Если бы жена вечером не сказала, то и не знал бы...
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9k
Majul 55 минут назад
И сразу тишина такая везде, и либерастам постить нечего и очередные высеры тик-ток имбецилов никто не обсуждает.
Нах вообще погасить все эти соцсети.
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56k
Парагвайский шпион 56 минут назад
Не. Всё круче. У него конфликт с банкирами. Те наняли хакеров и те подготовили атаку. Банкиры встали в шорт по акциям фб и дали отмашку хакерам. Сеть легла. Акции упали. Банкиры закрыли шорт. Ярды Цукера ушли к банкирам. Всё. Сеть восстановили.
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5k
молотый Либентроп Час назад
Путин 04.10.21 запустил газ в первую нитку СП-2. В это же время упали все соцсети. Совпадение? Не думаю!
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13k
Anthonyus Час назад
Аська то работает ?
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447
Григорий Водениктов Anthonyus 3 минуты назад
блин пароль от неё потерял в 2016 годе ещё( не знаю короче
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29k
Татьяна Юсова Час назад
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478
one Час назад
А где коты? Наташа мы всё уронили ! И ватсап и фейсбук... Всё уронили Наташ....
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3k
RomaXz 2 часа назад
Гадкий Фейсбук упал как раз тогда, когда я с другом о встрече договаривался. Пришлось перенести разговор на день
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8k
Maddy8 2 часа назад
Странно,что никто не вспомнил про майспейс)
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3k
Максим 2 часа назад
В 5 утра начал получать кучу сообщений по ватсап, было неплохо. Так что весь ужас был лишь в том, что будильник должен был сработать через час.
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Клава

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