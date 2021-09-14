1297
19
Как сообщают официальные источники, сегодня в 20:00 (МСК) состоится презентация Apple. Компания покажет iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, а также Apple Watch Series 7 и, возможно, AirPods 3-го поколения. Не исключено, что мы увидим другие новинки и интересные анонсы. Традиционно пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
×
Фанатам яблочных гаджетов уже советуют отправляться за микрозаймом, либо рассматривать альтернативные способы получения денег
Источник:
Ссылки по теме:
- Попали в точку: убойный и смешной пост о наших любимых и дорогих мамах
- По-настоящему неожиданные кадры из серии "Показалось", которые вгоняют в ступор
- "Спонсор хочет убить моего парня": подборка убойных тем с женских форумов
- Модницы и модники метро Москвы, чьи образы заставляют улыбаться
- Я не толстый, просто у меня есть деньги на еду: курьезные случаи из жизни полных людей
34
Понравилось34
Новости партнёров
И вот я читаю, что выходит 13. Может и пришло время поменять.