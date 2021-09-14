Как сообщают официальные источники, сегодня в 20:00 (МСК) состоится презентация Apple. Компания покажет iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, а также Apple Watch Series 7 и, возможно, AirPods 3-го поколения. Не исключено, что мы увидим другие новинки и интересные анонсы. Традиционно пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.

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Итак, что нам обещают инсайдеры 0 Источник:

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До всеобщего помешательства осталось совсем немного времени 0 Источник:

Интернет-тролли уже обратились к женщинам с низкой социальной ответственностью 0 Источник:

2. Тут же появились защитницы прекрасной половины человечества 0 Источник:

Фанаты китайских телефонов тут как тут 0 Источник:

Классические шутки пользователей Android 0 Источник:

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Фанатам яблочных гаджетов уже советуют отправляться за микрозаймом, либо рассматривать альтернативные способы получения денег 0 Источник:

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Тем временем фанаты Apple 0 Источник:

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Над инженерами Apple не шутит только ленивый 0 Источник:

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А чо там у китайцев? 0 Источник:

Презентация Apple - это всегда огромный ажиотаж 0 Источник: