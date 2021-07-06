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22 причины не доверять соцсетям

22 причины не доверять соцсетям (23 фото)

Автор:
06 июля 2021 08:05
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   Юмор   обман   ожидание и реальность   соцсети   фейк   
1256
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Будь то пост соседки Маши, главного инфлюенсера всея Инстаграма или блога крупной компании –если это выложено в соцсетях, то что-то здесь нечисто.

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Метки: Instagram   Юмор   обман   ожидание и реальность   соцсети   фейк   
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Ратибор Час назад
Абсолютный чемпион по недоверию. Ну если не считать его работодателя, разумеется.
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