22 причины не доверять соцсетям

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Будь то пост соседки Маши, главного инфлюенсера всея Инстаграма или блога крупной компании –если это выложено в соцсетях, то что-то здесь нечисто.
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