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Реальный инстаграм: 20 примеров обмана от милых дам

Реальный инстаграм: 20 примеров обмана от милых дам (20 фото)

Автор:
16 апреля 2021 13:28
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   Юмор   дамы   реальность   соцсети   фотошоп   
1891
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Недавний скандал с Хлоей Кардашьян, потребовавшей удалить свою некрасивую фотографию из Интернета, взбудоражил новую волну с фотографиями из Инстаграма и сравнения реальности с тем. что нам подают на страницах этой популярной соцсети

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Метки: Instagram   Юмор   дамы   реальность   соцсети   фотошоп   
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5  комментариев
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11k
Erorist 53 минуты назад
Кажется, я начинаю понимать почему на Западе расцвет гомосексуализма...
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31k
Alex 12 минут назад
Чур меня
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23k
Е-Лена 22 минуты назад
Запад - Империя Лжи.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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