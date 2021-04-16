Реальный инстаграм: 20 примеров обмана от милых дам

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Недавний скандал с Хлоей Кардашьян, потребовавшей удалить свою некрасивую фотографию из Интернета, взбудоражил новую волну с фотографиями из Инстаграма и сравнения реальности с тем. что нам подают на страницах этой популярной соцсети
Слева Инстаграм - справа реальность. И вроде ничего такого, но именно это фото Хлоя попросила удалить
Авторский пост
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