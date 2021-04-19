Опять подорожало. Разбор полетов от пользователей соцсетей

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Все мы привыкли к тому, что цены имеют свойство расти. Но именно сейчас происходит что-то с чем-то. Прайс на некоторые товары/услуги так взлетел вверх, что мама дорогая... На вас как-то это уже отразилось?
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14. Если почитать комментарии людей, то можно сделать вывод, что существенно подорожало вообще все
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доллар упал - но ни одна падла цену не скинула
значит дело не в долларах, а в падлах
Когда наш человек идет к стоматологу? Правильно, когда уже сил нет терпеть боль.
Сто раз уже говорили, но всем пофиг: ходите к стоматологу РЕГУЛЯРНО раз в полгода-год.
Санация полости рта с минимальным кариесом будет стоить до 1000-3000 в зависимочти от региона. И то, если за эти полгода-год кариес появился.
Ну и чистить зубы, не грызть семечки и не жрать сахар в бешенных объемах.
Но в конечном итоге конечно виноваты стоматологи...
Равносильно тому, что идя по яблоней и получив по башке зрелым плодом винить яблоню, что она такая тварь в тебя яблоками бросается.
и да... шприц на 4.5г типичного светоотвервдляемого композита которого хватит на десяток пломб стоит прямо сейчас всего 440 рублей