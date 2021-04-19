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Опять подорожало. Разбор полетов от пользователей соцсетей

Опять подорожало. Разбор полетов от пользователей соцсетей (17 фото)

Автор:
19 апреля 2021 12:49
Метки: Россия   Юмор   деньги   ирония   реакция соцсетей   твиттер   цены   
1200
17
Все мы привыкли к тому, что цены имеют свойство расти. Но именно сейчас происходит что-то с чем-то. Прайс на некоторые товары/услуги так взлетел вверх, что мама дорогая... На вас как-то это уже отразилось?
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Метки: Россия   Юмор   деньги   ирония   реакция соцсетей   твиттер   цены   
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3k
Юрий Злой 43 минуты назад
доллар подскочил и все сразу цены подскочили
доллар упал - но ни одна падла цену не скинула
значит дело не в долларах, а в падлах
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61k
7guest Секунду назад
Вангую, скоро в пост припрётся "Ашхабад" и начнёт канючить, что это пост от "Стеньки из Канады", а значит всё в посте сплошная ложь. Ничего не дорожает, а только дешевеет, а если и дорожает, то чуть-чуть, на уровне инфляции.
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9k
Мафусаил 6 минут назад
Ребёнок заболел, сходил в аптеку -2тр как не бывало, сироп от кашля, ещё какая-то хрень и фурацилин... Продукты отдельная тема...те дорожают каждый день, бенз стабильно раз две недели оп на 10-20 коп...зарплата ток не растёт нифига..Кто в курсе когда зп подрастёт?
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4k
Иван Полчаса назад
Не волнуйтесь, Путин внимательно следит за ростом цен.
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7k
Majul Полчаса назад
Стоматологи наживаются на человеческом "авось" и человеческой же глупости.
Когда наш человек идет к стоматологу? Правильно, когда уже сил нет терпеть боль.

Сто раз уже говорили, но всем пофиг: ходите к стоматологу РЕГУЛЯРНО раз в полгода-год.
Санация полости рта с минимальным кариесом будет стоить до 1000-3000 в зависимочти от региона. И то, если за эти полгода-год кариес появился.
Ну и чистить зубы, не грызть семечки и не жрать сахар в бешенных объемах.

Но в конечном итоге конечно виноваты стоматологи...
Равносильно тому, что идя по яблоней и получив по башке зрелым плодом винить яблоню, что она такая тварь в тебя яблоками бросается.
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179
робт Majul 9 минут назад
заметил одну х*уйню
малый кариес у них числится только в прайсе, по факту заплатишь от среднего...
и да... шприц на 4.5г типичного светоотвервдляемого композита которого хватит на десяток пломб стоит прямо сейчас всего 440 рублей
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4k
panama 40 минут назад
Считаю не очень правильным высмеивать то, как правительство грабит и так нищий свой народ(
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4k
Барт Симпсон panama 36 минут назад
а он (народ) им не свой, так то!
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457
Rakkaus 41 минуту назад
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