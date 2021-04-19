Опять подорожало. Разбор полетов от пользователей соцсетей

Все мы привыкли к тому, что цены имеют свойство расти. Но именно сейчас происходит что-то с чем-то. Прайс на некоторые товары/услуги так взлетел вверх, что мама дорогая... На вас как-то это уже отразилось?

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