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Теперь у девчонок дел по горло: реакция соцсетей на презентацию iPhone 13

Теперь у девчонок дел по горло: реакция соцсетей на презентацию iPhone 13 (20 фото)

Автор:
15 сентября 2021 10:35
Сообщество : Юмор
Метки: Apple   iPhone   iPhone 13   Юмор   айфон   реакция соцсетей   
2747
20
Накануне Apple презентовала четыре новые модели iPhone — две младшие iPhone 13 и iPhone 13 Mini и две старшие — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Пользователи соцсетей и интернет-тролли не смогли пройти мимо этой новости.
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Метки: Apple   iPhone   iPhone 13   Юмор   айфон   реакция соцсетей   
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32k
Netyn 38 минут назад
У меня горе
Мой любимый Lenovo S820 не перижил встречи с цепью от эскалатора
Взял ми 11 ультра
По сравнению с 13 яблокофоном - у яблока хуже экран, хуже камеры, слабее проц, слабее видиоядро, меньше оперативки, хуже зарядка, старый синезуб и нет ирда
Ну да конечно, айфонами не пользуются только хейтеры - которые не могут себе его позволить...
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2k
Natali 4 минуты назад
мне айфоны нравятся, но при всем уважении, этих денег не стоят. Плюс к телефонам отношусь как к расходникам и вздрагивать при их падении не хочется)
Но не перестану преклоняться перед работой маркетинга, столько лет держать продажи однотипных телефонов и планшетов, не имея хорошей линейки устройств. Просто молодцы
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586k
Alexey Berestenko 6 минут назад
А что такое айфон, простите?
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24k
Владимир 18 минут назад
Ага ага))))
Ссылка coub.com
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24k
Владимир 21 минуту назад
Не знаю как вы а я продолжаю делить цены на два...(
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4k
aleksei Полчаса назад
Я честно не понимаю этой истерии, другие производители делают как-то иначе? Самсунг выпускает вообще каждые полгода и такая же история, ничего нового там и нет
S10, S20, S21

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6k
Sergey 50 минут назад
Джобс наверно в гробу переворачивается....никаких инноваций, тупо очередная трубка.
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17k
KOSTELLO 53 минуты назад
Не, 12 менять не планирую, пока.
А вообще, перестал понимать эти стоны.
Каждый человек покупает то, что хочет и то, что может себе позволить.
Смешны лишь те, кто берет неподъемные кредиты.
А так......нравится, хочешь, можешь купить - бери, жизнь короткаы в конце концов
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24k
Ashabad Час назад
Стенка из Канады не забыл вставить политику в пост по айфон.
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1k
narim Час назад
Под какой диаметр кастрюль рассчитаны эти конфорки ?
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856
Злодей Час назад
были бы деньги на новый айфон, взял бы себе....новый фолд от сасунга. Хоть что то новенькое.
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23k
SerGProS Час назад
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962
ekolog67 Час назад
айфон 6с плюс купил в 2015 году. До сих пор полет нормальный, все устраивает, менять не собираюсь..
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3k
Outcast 2 часа назад
galaxy fold я умею раскладываться как планшет.
iqoo 8 я самый мощный телефон.
xiaomi mi 11 я самый сбалансированный по цене железу.
vivo x 70 у нас есть система магнитной стабилизации.
galaxy s 21 у меня самый большой зум.
огрызок мы уменьшили чёлку (которой у остальных нет) а в остальном он так и остался дном с средним железом маленьким аккумулятором и посредственным железом. Зато сколько вони.

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9k
Antique computer 2 часа назад
Минус за мемы про политику.
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22k
Андрей 2 часа назад
Очередная пустышка для дрочеров.
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6k
Мистер Фикс 2 часа назад
С последним каментом согласен на все 100.
Я и самсунг s7 уже лет 5 не меняю. Работает, и норм.
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Есть кто-нибудь из Воркуты? Там реально квартира 80 тыров стоит?
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Richard

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