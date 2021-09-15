Теперь у девчонок дел по горло: реакция соцсетей на презентацию iPhone 13

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Накануне Apple презентовала четыре новые модели iPhone — две младшие iPhone 13 и iPhone 13 Mini и две старшие — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Пользователи соцсетей и интернет-тролли не смогли пройти мимо этой новости.
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Взял ми 11 ультра
По сравнению с 13 яблокофоном - у яблока хуже экран, хуже камеры, слабее проц, слабее видиоядро, меньше оперативки, хуже зарядка, старый синезуб и нет ирда
Ну да конечно, айфонами не пользуются только хейтеры - которые не могут себе его позволить...
Но не перестану преклоняться перед работой маркетинга, столько лет держать продажи однотипных телефонов и планшетов, не имея хорошей линейки устройств. Просто молодцы
S10, S20, S21
А вообще, перестал понимать эти стоны.
Каждый человек покупает то, что хочет и то, что может себе позволить.
Смешны лишь те, кто берет неподъемные кредиты.
А так......нравится, хочешь, можешь купить - бери, жизнь короткаы в конце концов
iqoo 8 я самый мощный телефон.
xiaomi mi 11 я самый сбалансированный по цене железу.
vivo x 70 у нас есть система магнитной стабилизации.
galaxy s 21 у меня самый большой зум.
огрызок мы уменьшили чёлку (которой у остальных нет) а в остальном он так и остался дном с средним железом маленьким аккумулятором и посредственным железом. Зато сколько вони.
Я и самсунг s7 уже лет 5 не меняю. Работает, и норм.
Это реально крутая тачка, с офигенной камерой, металлическим корпусом и сука, бронированное стекло там, чтоле... когда лежит в кармане с ключами, то царапаются ключи.
Потребность впечатлять окружающих шарманкой в цену 2-3 зарплат, это для избранных.
Наверняка в психиатрии для избранных уже придумали специальный термин.
Летом в жару, приходится ломом отдалбливать кусками, а потом на плите размораживать )))